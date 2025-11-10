Sunseeker Robotics LiDAR Mower S4 udnævnt til CES Innovation Awards® 2026 Honoree

SHANGHAI, 10. november 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics meddeler, at deres trådløse LiDAR-plæneklipper S4 er blevet udnævnt til CES Innovation Awards® 2026 Honoree. S4 er den første plæneklipper, der har modtaget denne prestigefyldte anerkendelse i de seneste tre år. CES Innovation Awards® 2026-programmet modtog et rekordstort antal indsendelser – over 3600. Meddelelsen kommer forud for CES® 2026, verdens mest betydningsfulde teknologibegivenhed, der finder sted fra 6. til 9. januar i Las Vegas, NV.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Det verdenskendte CES Innovation Awards-program, der ejes og produceres af Consumer Technology Association (CTA)®, er en årlig konkurrence, der hylder fremragende design og teknik inden for 36 kategorier af teknologiske produkter. Et elitepanel bestående af eksperter fra branchen, herunder medlemmer af medierne, designere, ingeniører og andre, gennemgik indsendelserne.

Sunseeker S4 er en fuldt autonom, trådløs robotplæneklipper, der er udviklet til græsplæner på op til 1.000 m². Den er udstyret med AllSense™ 3D-sensorsystemet, som kombinerer en 360° LiDAR-sensor og et AI-kamera til kortlægning på centimeterniveau og undvigelse af forhindringer i alle retninger. S4 er designet til minimal opsætning og eliminerer behovet for perimeterledninger eller eksterne antenner ved hjælp af sin "Drop to Go" funktion og understøtter dobbelt korthukommelse til styring af flere græsplænezoner. Avancerede algoritmer til ruteplanlægning optimerer klippedækningen og reducerer tiden, mens kantfølgefunktionen sikrer præcis trimning langs uregelmæssige kanter. Den dobbelte baghjulstræk gør det muligt for S4 at køre op ad skråninger på op til 42 % (22°), og indbyggede regn- og løftesensorer øger driftssikkerheden under forskellige forhold. Sunseeker S4 er bygget til at navigere i komplekse haver med lethed og kombinerer intelligent navigation, stærk tilpasningsevne og en strømlinet opsætningsproces for at levere præcis græspleje med lav vedligeholdelse.

"Vi er beærede over, at Sunseekers trådløse plæneklipper S4 er blevet udnævnt til CES Innovation Awards Honoree," sagde Terry Ma, CEO hos Sunseeker Robotics. "Denne anerkendelse understreger vores dedikation til at levere innovative, smarte løsninger, der gør græspleje nemmere og mere effektiv for vores kunder."

Om Sunseeker Robotics

Sunseeker blev grundlagt i 2009 og er en global leder inden for intelligent plænepleje, der på smidig vis kombinerer tradition med banebrydende teknologi for at levere effektive, brugervenlige løsninger. Virksomheden opnåede anerkendelse i branchen for sine banebrydende trådløse robotplæneklippere af første generation (2019–2023), der satte nye standarder inden for automatiseret græspleje.

Om CES®

CES er verdens mest indflydelsesrige teknologibegivenhed – en prøvesten for banebrydende teknologier og globale innovatører. Det er her, verdens største brands driver forretning og møder nye partnere, og de skarpeste innovatører træder frem på scenen. CES ejes og produceres af Consumer Technology Association (CTA)® og dækker alle aspekter af teknologisektoren. CES 2026 afholdes fra 6-9. januar 2026 i Las Vegas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg