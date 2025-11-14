Sunseeker Robotics LiDAR-Rasenmäher S4 als Preisträger der CES Innovation Awards® 2026 ausgezeichnet

SHANGHAI, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics gibt bekannt, dass sein kabelloser LiDAR-Rasenmäher S4 zu einem der Preisträger des „CES Innovation Awards®" 2026 ernannt worden ist. Der S4 ist der erste Rasenmäher, der diese prestigeträchtige Auszeichnung in den letzten drei Jahren erhalten hat. Für das „CES Innovation Awards® Honoree 2026"-Programm wurde eine Rekordzahl von über 3600 Beiträgen eingereicht. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld der CES® 2026, der mächtigsten Tech-Veranstaltung der Welt, die vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfindet.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Das weltbekannte „CES Innovation Awards"-Programm, das im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)® ist und von dieser veranstaltet wird, ist ein jährlicher Wettbewerb, der herausragendes Design und Ingenieursleistungen in 36 Technologie-Produktkategorien auszeichnet. Eine Elitejury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer, Ingenieure und andere, prüfte die Einreichungen.

Der Sunseeker S4 ist ein völlig autonomer, kabelloser Mähroboter, der für Rasenflächen bis zu 1000 m² entwickelt wurde. Er ist mit dem „AllSense™ 3D Sensing System" ausgestattet, das einen 360°-LiDAR-Sensor und eine KI-Kamera für centimetergenaue Kartierung und omnidirektionale Hindernisvermeidung kombiniert. Der S4 wurde für eine minimale Einrichtung konstruiert, macht mit seiner „Drop to Go"-Funktion Begrenzungskabel oder externe Antennen überflüssig und unterstützt einen Dual-Map-Speicher für die Verwaltung mehrerer Rasenzonen. Fortschrittliche Bahnplanungsalgorithmen optimieren die Mähabdeckung und reduzieren den Zeitaufwand, während der Edge-Following-Modus ein präzises Trimmen entlang unregelmäßiger Grenzen gewährleistet. Dank des Doppelrad-Hinterradantriebs kann der S4 Steigungen bis zu 42 % (22°) überwinden und die eingebauten Regen- sowie Auftriebssensoren erhöhen die Betriebssicherheit bei unterschiedlichen Bedingungen. Der Sunseeker S4 ist so konstruiert, dass er sich mühelos in komplexen Gärten zurechtfindet. Die Kombination aus intelligenter Navigation, hoher Anpassungsfähigkeit und einem optimierten Einrichtungsprozess sorgt für eine präzise und wartungsarme Rasenpflege.

„Wir fühlen uns geehrt, dass der kabellose Rasenmäher S4 von Sunseeker bei den CES Innovation Awards ausgezeichnet wurde", sagte Terry Ma, Geschäftsführer von Sunseeker Robotics. „Diese Anerkennung unterstreicht unseren Einsatz für innovative, intelligente Lösungen, welche die Rasenpflege für unsere Kunden einfacher und effizienter machen."

Über Sunseeker Robotics

Sunseeker wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Rasenpflegesystemen, der Garten Tradition und modernste Technologie miteinander verbindet, um effiziente, benutzerfreundliche Lösungen anzubieten. Das Unternehmen erlangte Branchenbekanntheit durch seine bahnbrechenden kabellosen Mähroboter,die neue Maßstäbe in der automatisierten Rasenpflege setzten. Besuchen Sie uns auf sunseekertech.com

Informationen zu CES®

CES ist das wichtigste Technologieereignis der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier tätigen die größten Marken der Welt ihre Geschäfte, treffen neue Partner und die schärfsten Innovatoren betreten die Bühne. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet und zeigt jeden Aspekt des Technologiesektors. Die CES 2026 findet vom 6. bis 9. Januar 2026 in Las Vegas statt.

