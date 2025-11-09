El cortacésped LiDAR S4 de Sunseeker Robotics ha sido galardonado con el premio CES Innovation Awards® 2026

SHANGHAI, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics anuncia que su cortacésped inalámbrico S4 con LiDAR ha sido galardonado con el premio CES Innovation Awards® 2026. El S4 es el primer cortacésped en recibir este prestigioso reconocimiento en los últimos tres años. El programa CES Innovation Awards® 2026 recibió un número récord de candidaturas: más de 3600. Este anuncio se produce antes de CES® 2026, el evento tecnológico más importante del mundo, que tendrá lugar del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

El prestigioso programa de Premios a la Innovación CES, propiedad de la Consumer Technology Association (CTA)®, y producido por ella, es una competición anual que reconoce el diseño y la ingeniería excepcionales en 36 categorías de productos tecnológicos. Un panel de jueces expertos de la industria, compuesto por miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y otros profesionales, evaluó las candidaturas.

El Sunseeker S4 es un robot cortacésped inalámbrico y totalmente autónomo, diseñado para céspedes de hasta 1.000 m². Está equipado con el sistema de detección 3D AllSense™, que combina un sensor LiDAR de 360° y una cámara con IA para un mapeo con precisión centimétrica y la detección omnidireccional de obstáculos. Diseñado para una instalación sencilla, el S4 elimina la necesidad de cables perimetrales o antenas externas gracias a su función "Drop to Go" y admite memoria de doble mapa para gestionar múltiples zonas del césped. Sus avanzados algoritmos de planificación de ruta optimizan la cobertura de corte y reducen el tiempo, mientras que el modo de seguimiento de bordes garantiza un recorte preciso en límites irregulares. La tracción trasera a dos ruedas permite al S4 subir pendientes de hasta el 42 % (22°), y los sensores de lluvia y elevación integrados mejoran la seguridad operativa en diversas condiciones. El Sunseeker S4 está diseñado para desplazarse con facilidad por jardines complejos, combinando navegación inteligente, gran adaptabilidad y un proceso de configuración simplificado para ofrecer un cuidado del césped preciso y de bajo mantenimiento.

"Nos sentimos honrados de que el cortacésped inalámbrico Sunseeker S4 haya sido galardonado con el premio CES a la innovación", declaró Terry Ma, consejero delegado de Sunseeker Robotics. "Este reconocimiento destaca nuestra dedicación a ofrecer soluciones innovadoras e inteligentes que facilitan y optimizan el cuidado del césped para nuestros clientes".

Acerca de Sunseeker Robotics

Fundada en 2009, Sunseeker es líder mundial en el cuidado inteligente del césped, combinando a la perfección tradición y tecnología de vanguardia para ofrecer soluciones eficientes y fáciles de usar. La empresa obtuvo reconocimiento en el sector por su innovadora primera generación de cortacéspedes robóticos inalámbricos (2019-2023), estableciendo nuevos estándares en el mantenimiento automatizado del césped.

Acerca de CES®

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario perfecto para las tecnologías más revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado y producido por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg