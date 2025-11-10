Sunseeker Roboticsin LiDAR-ruohonleikkuri S4 on nimetty CES Innovation Awards® 2026 -palkinnon saajaksi

SHANGHAI,, 10. marraskuuta 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics ilmoittaa, että sen langaton LiDAR-ruohonleikkuri S4 on nimetty CES Innovation Awards® 2026 -palkinnon saajaksi. S4 on ensimmäinen ruohonleikkuri, joka on saanut tämän arvostetun tunnustuksen viimeisen kolmen vuoden aikana. CES Innovation Awards® 2026 -ohjelmaan saapui ennätykselliset yli 3 600 hakemusta. Ilmoitus julkaistiin ennen CES® 2026 -tapahtumaa, joka on maailman merkittävimpiä teknologiatapahtumia ja joka järjestetään 6.–9. tammikuuta Las Vegasissa, Nevadassa.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Maailmankuulu CES Innovation Awards -ohjelma, jonka omistaa ja jota tuottaa Consumer Technology Association (CTA)®, on vuosittainen kilpailu, jossa palkitaan erinomaista muotoilua ja suunnittelua 36 teknologiatuoteryhmässä. Hakemukset arvioi eliittituomaristo, johon kuuluu alan asiantuntijoita, mukaan lukien median edustajia, suunnittelijoita, insinöörejä ja muita.

Sunseeker S4 on täysin autonominen, langaton robottiruohonleikkuri, joka on suunniteltu jopa 1 000 m²:n nurmikoille. Se on varustettu AllSense™ 3D Sensing System -järjestelmällä, joka yhdistää 360° LiDAR-anturin ja tekoälykameran senttimetrin tarkkuudella tapahtuvaan kartoitukseen ja esteiden välttämiseen kaikkiin suuntiin. S4 on suunniteltu minimaaliseen asennukseen, eikä se vaadi rajalankoja tai ulkoisia antenneja, koska se käyttää "Drop to Go" -toimintoa ja tukee kaksoiskarttamuistia useiden nurmialueiden hallintaa varten. Edistykselliset reitin suunnittelualgoritmit optimoivat leikkuualueen ja lyhentävät leikkuuaikaa, kun taas reunanseurantatila varmistaa tarkan leikkuun epäsäännöllisten reunojen varrella. Kaksoispyöräinen takaveto mahdollistaa S4:n nousun jopa 42 % (22°) kalteville rinteille, ja sisäänrakennetut sade- ja nostoanturit parantavat käyttöturvallisuutta vaihtelevissa olosuhteissa. Sunseeker S4 on suunniteltu navigoimaan helposti monimutkaisissa puutarhoissa. Se yhdistää älykkään navigoinnin, vahvan sopeutumiskyvyn ja virtaviivaisen asennusprosessin tarkkaan ja huoltovapaaseen nurmikonhoitoon.

"Meille on kunnia, että Sunseekerin langaton ruohonleikkuri S4 on nimetty CES Innovation Awards Honoree -palkinnon saajaksi", sanoi Terry Ma, Sunseeker Roboticsin toimitusjohtaja. "Tämä tunnustus korostaa sitoutumustamme toimittaa innovatiivisia, älykkäitä ratkaisuja, jotka tekevät nurmikonhoidosta helpompaa ja tehokkaampaa asiakkaillemme."

Tietoa Sunseeker Roboticsista

Vuonna 2009 perustettu Sunseeker on älykkään nurmikonhoidon maailmanlaajuinen johtaja, joka sekoittaa saumattomasti perinnettä huipputeknologiaan toimittaakseen tehokkaita, käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Yhtiö sai alalla tunnustusta uraauurtavilla ensimmäisen sukupolven langattomilla robottiruohonleikkureillaan (2019–2023), jotka asettavat uusia standardeja automaattiselle nurmikonhoidolle.

Tietoa CES®:stä

CES on maailman vaikutusvaltaisin teknologiatapahtuma – läpimurtoteknologioiden ja globaalien innovaattoreiden koekenttä. Täällä maailman suurimmat brändit hoitavat liikeasioita ja tapaavat uusia kumppaneita, ja terävimmät innovaattorit astuvat lavalle. Consumer Technology Associationin (CTA)® omistamassa ja tuottamassa CES:ssä ovat esillä kaikki teknologiasektorin näkökohdat. CES 2026 järjestetään Las Vegasissa 6.–9. tammikuuta 2026.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg