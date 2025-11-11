La tondeuse LiDAR S4 de Sunseeker Robotics récompensée aux CES Innovation Awards® 2026 (prix de l'innovation du CES 2026)

SHANGHAI, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics est fier d' annoncer que sa tondeuse à gazon sans fil LiDAR S4 fait partie des lauréats des CES Innovation Awards® 2026 Honoree, une première depuis trois ans pour une tondeuse.

Cette distinction intervient dans le cadre d'un programme qui a enregistré un nombre record de candidatures, avec plus de 3 600 produits évalués. L'annonce précède le CES® 2026, le salon technologique le plus influent au monde, qui se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas (Nevada).

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Le programme mondialement connu des CES Innovation Awards, produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, récompense chaque année l'excellence en matière de design et d'ingénierie dans 36 catégories de produits technologiques.. Les candidatures sont évaluées par un jury d'élite composé d' experts de l'industrie, de medias spécialisés, de designers et d'ingénieurs.

Une tondeuse robotisée LiDAR innovante

La tondeuse S4 de Sunseeker est un robot de tonte sans fil entièrement autonome conçu pour les pelouses jusqu'à 1 000 m². Elle intègre le système de détection 3D AllSense™, combinant un capteur LiDAR à 360° et une caméra IA, pour une cartographie au centimètre près et un évitement omnidirectionnel des obstacles.

Pensée pour une installation minimale, la S4 supprime le besoin de câbles périmétriques et d' antennes externes grâce à sa fonctionnalité de démarrage instantané, et dispose d' une mémoire à double carte pour gérer plusieurs zones de pelouse. Ses algorithmes avancés de planification de la trajectoire optimisent la couverture et réduisent la durée de tonte, tandis que le mode de suivi des bordures garantit une coupe précise le long des limites irrégulières.

La double traction arrière permet à la S4 de gravir des pentes allant jusqu'à 42 % (22°), et ses capteurs de pluie et de levage renforcent sa sécurité dans toutes les conditions. Conçue pour les jardins complexes, la S4 combine navigation intelligente, adaptabilité et installation simplifiée pour offrir un entretien précis et sans souci.

« Nous sommes honorés que la tondeuse sans fil S4 de Sunseeker ait été distinguée aux CES Innovation Awards », déclare Terry Ma, directeur général de Sunseeker Robotics.

« Cette récompense reflète notre engagement à proposer des solutions innovantes et intelligentes qui simplifient et optimisent l'entretien des pelouses pour nos clients. »

À propos de Sunseeker Robotics

Fondée en 2009, Sunseeker Robotics est un leader mondial de l'entretien intelligent des pelouses, alliant tradition et technologies de pointe pour proposer des solutions efficaces et conviviales. L'entreprise a été reconnue pour ses tondeuses robotisées sans fil de première génération (2019-2023), qui ont établi de nouvelles normes dans l'entretien automatisé des gazons. Rendez-nous visite sur sunseekertech.com

À propos du CES®

Le CES® est le salon technologique le plus influent du monde, lieu de rencontre des plus grandes marques et des innovateurs mondiaux. Produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES présente tous les aspects de l' industrie technologique et constitue un terrain d' essai pour les technologies de rupture. Le CES 2026 se tiendra du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg