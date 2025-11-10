Sunseeker Robotics LiDAR Mower S4 utnevnt som æresgjest under CES Innovation Awards® 2026

SHANGHAI, 10. november 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics kunngjør at deres trådløse LiDAR-gressklipperprodukt S4 har blitt kåret som æresgjest under CES Innovation Awards® 2026. S4 er det første gressklipperproduktet som mottar denne prestisjefylte anerkjennelsen de siste tre årene. CES Innovation Awards® 2026-programmet mottok et rekordstort antall søknader; over 3600. Kunngjøringen kommer før CES® 2026, den mektigste tech-begivenheten i verden, som finner sted 6.–9. januar i Las Vegas, NV.

CES Innovation Award Honoree 2026 -- Sunseeker S4

Det verdensberømte CES Innovation Awards-programmet, eid og produsert av Consumer Technology Association (CTA)®, er en årlig konkurranse som hedrer fremragende design og ingeniørkunst innen 36 teknologiske produktkategorier. Et elitepanel av bransjeekspertdommere, inkludert medlemmer av media, designere, ingeniører og mer, gjennomgikk innleveringer.

Sunseeker S4 er en fullstendig autonom og trådløs robotgressklipper som er konstruert for plener opp til 1000 m². Den er utstyrt med AllSense TM 3D Sensing System, som kombinerer en 360 ° LiDAR-sensor og et AI-kamera for kartlegging på centimeternivå og omnidireksjonell unngåelse av hindringer. S4 er designet for minimal oppsett, eliminerer behovet for perimeterledninger eller eksterne antenner ved hjelp av sin «Drop to Go»-funksjonalitet, og støtter et dobbeltkart-minne for å administrere flere plansoner. Avanserte baneplanleggingsalgoritmer optimaliserer gressklipperdekning og reduserer tid, mens kantfølgende moduser sikrer presis klipping langs uregelmessige grenser. Tohjulsbakdriften gjør det mulig for S4 å klatre skråninger opp til 42 % (22°), og innebygde regn- og hevesensorer forbedrer driftssikkerheten under varierende forhold. Sunseeker S4 er bygget for å enkelt navigere i komplekse hager med en kombinasjon av intelligent navigering, sterk tilpasningsevne og en strømlinjeformet oppsettprosess for å levere presis plenpleie med minimalt vedlikehold.

«Vi er begeistret over at Sunseekers trådløse gressklipper S4 har blitt utnevnt som æresgjest under CES Innovation Awards» sa Terry Ma, administrerende direktør i Sunseeker Robotics. «Denne anerkjennelsen fremhever vårt engasjement for å levere innovative, smarte løsninger som gjør plenenpleiere enklere og mer effektivt for kundene våre.»

Om Sunseeker Robotics

Sunseeker ble grunnlagt i 2009 og er en global leder innen intelligent plenpleie, med en sømløs blanding av tradisjon og banebrytende teknologi for å levere effektive, brukervennlige løsninger. Selskapet fikk industriens anerkjennelse for sine banebrytende førstegenerasjons trådløse robotgressklippere (2019-2023), og satte nye standarder for automatisert plenvedlikehold.

Om CES®

CES er den mektigste teknologibegivenheten i verden, og er et møtested for banebrytende teknologier og globale innovatører. Her møtes verdens største merkevarer for å drive med forretninger og møter nye partnere, og de skarpeste innovatørene treffer scenen. CES, eid og produsert av Consumer Technology Association (CTA)®, omfatter alle aspekter av teknologisektoren. CES 2026 finner sted 6.–9. januar 2026, i Las Vegas.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg