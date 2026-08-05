Cision-Bericht warnt: Marken tappen in die kostspielige „Falle der Datenfragmentierung"

Eine neue Analyse zeigt, wie voneinander getrennte Signale aus Suche, Social Media und KI zu blinden Flecken führen, Entscheidungen verzögern und Risiken verschärfen

CHICAGO, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Medienanalysen, hat heute den Bericht „Datenflut statt Durchblick: Die versteckten Kosten der Datenfragmentierung" veröffentlicht, der untersucht, warum Marken Schwierigkeiten haben, große Datenmengen in aussagekräftige Geschäftsinformationen umzuwandeln.

KI verändert grundlegend, wie Informationen erstellt, gefunden und konsumiert werden. Unternehmen erfassen heute mehr Signale als je zuvor – aus Suchmaschinen, Social Media, Berichterstatung und KI-generierten Antworten. Dennoch tappen viele Unternehmen in die Falle der Datenfragmentierung und stützen sich nach wie vor auf ein veraltetes, kanalbasiertes Modell, bei dem Signale separat erfasst werden. Dieser Ansatz kann für Unternehmen kostspielig sein: blinde Flecken, langsamere Entscheidungen und weniger Kontrolle darüber, wie die eigene Marke wahrgenommen wird.

Diese Faktoren führen insgesamt zu dem, was der Bericht als „Fragmentierungssteuer" für Marken bezeichnet: die hohen versteckten Kosten, die Marken zahlen, wenn Signale aus Suche, Social Media, Medien und KI isoliert betrachtet werden, anstatt als miteinander verknüpfte Teile derselben Erzählung .

Nicht die Daten sind das Problem, sondern ihre Vernetzung

Die Studie „Marketer of 2026" von Brandwatch ergab, dass 40 % der Marketingfachleute die „Integration von Daten aus verschiedenen Quellen" als ihre größte Herausforderung nannten. Der neue Bericht erläutert, warum zusätzliche Dashboards, Datenquellen oder KI-Tools das Problem nicht lösen, solange die zugrunde liegenden Signale nicht miteinander verknüpft sind.

„Marken haben kein Datenproblem, sondern ein Vernetzungsproblem", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. „Medien, Social Media, klassische Suche und KI-Suche prägen die Wahrnehmung gleichzeitig und doch betrachten die meisten Unternehmen diese Signale nach wie vor getrennt voneinander. Dadurch reagieren Teams meist erst, wenn sich die Lage bereits verändert hat."

Der Bericht nennt drei unmittelbare Folgen fragmentierter Informationen:

Blinde Flecken: Verschiedene Teams werten unterschiedliche Datensätze aus und kommen zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen über denselben Markt, dieselben Kunden oder dieselbe Marke.

Verschiedene Teams werten unterschiedliche Datensätze aus und kommen zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen über denselben Markt, dieselben Kunden oder dieselbe Marke. Langsamere Entscheidungen: Unternehmen verbringen wertvolle Zeit damit, sich darüber zu einigen, was gerade geschieht, während die Risiken eskalieren, Gespräche in eine andere Richtung laufen und geschäftliche Chancen verfliegen.

Unternehmen verbringen wertvolle Zeit damit, sich darüber zu einigen, was gerade geschieht, während die Risiken eskalieren, Gespräche in eine andere Richtung laufen und geschäftliche Chancen verfliegen. Narrativverschiebung: Uneinheitliche Informationen aus Medien, Social Media, Suche und KI führen zu einer wachsenden Kluft zwischen der beabsichtigten Positionierung einer Marke und ihrer externen Wahrnehmung.

Für Marken können die geschäftlichen Auswirkungen unter anderem eine langsamere Krisenreaktion, übersehene Nachfragesignale, Doppelarbeit sowie verpasste Chancen sein, den Markt vor der Konkurrenz zu prägen.

KI allein wird das Problem der Fragmentierung nicht lösen

Der Bericht warnt zudem davor, dass KI nicht in der Lage ist, die mangelnde Vernetzung von Systemen auszugleichen.

„KI kann Teams dabei helfen, schneller voranzukommen, aber Geschwindigkeit allein sorgt noch nicht für Klarheit", fügt Daxner hinzu. „Wenn die zugrunde liegenden Signale nicht miteinander verknüpft sind, kommen die Daten zwar schneller an, doch die Entscheidungen bleiben unvollständig."

Wird KI jedoch auf vernetzte Signale angewendet, kann sie kanalübergreifende Muster erkennen, aufkommende Risiken und Chancen aufzeigen sowie Erkenntnisse liefern, deren Erkennung den Teams sonst deutlich mehr Zeit abverlangen würde. Dies gewinnt zunehmend an Bedeutung, da KI-Antwortsysteme immer stärker prägen, wie Menschen nach Marken, Produkten und Themen recherchieren und diese verstehen.

Die Signale erscheinen, bevor der Trend offensichtlich wird

Fragmentierte Daten verschleiern oft entscheidende Trends, bis es zu spät ist: Wenn ein Trend, ein Problem oder eine Reputationsgefahr in einem Kanal sichtbar wird, kann es sein, dass sich diese Entwicklung bereits seit Wochen oder Monaten an anderer Stelle abgezeichnet hat.

Um dies zu veranschaulichen, enthält der Bericht eine Analyse des Aufstiegs des Dubai-Schokolade-Trends zwischen Dezember 2023 und September 2025. Sie zeigt, wie sich die Aufmerksamkeit in den verschiedenen Phasen des Trends über soziale Medien, Suche und Online-Nachrichten verlagerte.

Die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und das Suchinteresse lieferten erste Anzeichen für diesen Trend, lange bevor er sich im Mainstream-Einzelhandel und in der Medienberichterstattung etablierte.

Die Daten aus den sozialen Medien zeigten, wo das Thema einen Anfang nahm und eine kulturelle Dynamik entstand. Die Suche zeigte ein wachsendes Interesse der Verbraucher und eine zunehmende Kaufabsicht. Die anschließende Berichterstattung in den Medien verschaffte diesem Trend größere Glaubwürdigkeit und Reichweite.

Marken, die sich ausschließlich auf Medienbeobachtung verlassen hätten, wären erst deutlich später auf diesen Trend aufmerksam geworden – als der Vorteil der Vorreiter bereits ausgeschöpft war.

„Marken, die ihre Signale miteinander verknüpfen, erkennen frühzeitig, was auf sie zukommt, und können entsprechend handeln. Wer dies nicht tut, wird davon immer wieder überrascht werden", erklärt Daxner.

Vom fragmentierten Monitoring zur vernetzten Intelligenz

Eine fragmentierte Überwachung liefert den Teams nur einzelne Teile des Gesamtbildes. Connected Intelligence (vernetzte Intelligenz) führt diese Elemente zusammen und vereint Signale aus Medien, Social Media, klassischer Suche und KI-Suche in einer gemeinsamen Ansicht. So können Unternehmen nachvollziehen, wie Narrative entstehen, wie sie sich entwickeln und an welchen Stellen sie gezielt Einfluss nehmen können.

Dadurch beschränken sich Teams nicht länger darauf, Vergangenes zu berichten. Die Teams aus Marketing, Kommunikation, Social Media und Suchmaschinenoptimierung können relevante Veränderungen früher erkennen, sich auf dieselben Fakten abstimmen und Maßnahmen ergreifen, solange noch Zeit bleibt, das Ergebnis zu beeinflussen.

Der Bericht zeigt, welche Möglichkeiten Connected Intelligence Unternehmen eröffnet:

Früher verstehen: Aufkommende Risiken, Trends und Chancen erkennen, bevor sie offensichtlich werden

Schneller Einfluss nehmen: Teams aufeinander abstimmen und Narrative gestalten, solange sie noch entstehen

Glaubwürdig kommunizieren: Fundierte, glaubwürdige Narrative mit größerer Überzeugungskraft in den Markt tragen.

Zusammen verschaffen diese Fähigkeiten Unternehmen einen früheren Hinweis auf Reputationsrisiken, einen klareren Blick auf entstehende Nachfrage und mehr Zeit zum Handeln, bevor Wettbewerber oder externe Narrative die Chance definieren.

Die Marken, die sich an die Spitze setzen, sind nicht diejenigen, die die meisten Daten sammeln. Erfolg haben diejenigen, die die richtigen Signale früh genug miteinander verknüpfen, um Veränderungen zu erkennen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die weitere Entwicklung aktiv zu gestalten.

Laden Sie "Datenflut statt Durchblick: Die versteckten Kosten der Datenfragmentierung" herunter, um herauszufinden, wo unverbundene Signale in Ihrem Unternehmen blinde Flecken hinterlassen und was Sie dagegen tun können.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Cision Erkenntnisse aus Medien, Social Media, Suche und KI-Sichtbarkeit miteinander verknüpft.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundeneinbindung sowie Kommunikation. Wir stellen Fachleuten aus PR und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie Social Media die Tools bereit, die sie benötigen, um in der heutigen datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein.

Unsere umfassende Expertise, exklusive Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte – darunter Trajaan, Brandwatch, CisionOne und PR Newswire – führen Signale aus Suche, Social Media und Medien zusammen. So können Teams besser verstehen, was geschieht, die öffentliche Diskussion mitgestalten und ihre Wirkung verstärken.

Über 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf Cision, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Ziele zu erreichen.

Kontakt für Presseanfragen: Cision Public Relations: [email protected]