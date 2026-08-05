Cisionのレポート、ブランドがコストのかかる「データの断片化の罠」に陥っていると警告

新たな分析によると、 検索、ソーシャル、AI からのシグナル が互いに連携しておらず、これが盲点を生み出し、意思決定を遅らせ、 リスクを拡大させていることが明らかに

シカゴ, 2026年8月5日 /PRNewswire/ -- 消費者・メディア・インテリジェンス分野の世界的リーダーであるCisionは、ブランドが大量のデータを有意義なビジネスインテリジェンスに変換することに苦戦している理由を検証した新たなレポート「 データの断片化の罠：データ量が増えてもブランドが明確な洞察を得られない理由（The Data Fragmentation Trap:Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly）」を発表しました。

AIが情報の作成、発見、消費のあり方を変革するなか、各組織は検索エンジンやソーシャルメディアから、ニュース報道やAIが生成した回答に至るまで、かつてないほど多くのシグナルを収集しています。しかし、多くの組織はデータの断片化の「罠」に陥っており、依然として、各チャネルごとに個別にシグナルを収集するという旧来のモデルに依存し続けています。このアプローチは、組織にとってコストがかかる可能性があります。これにより、重大な盲点が生まれ、意思決定が遅れ、ブランドの認知を理解し、それに影響を与える能力が制限されてしまいます。

これらの要素が相まって、報告書で「分断税（fragmentation tax）」と呼んでいる、ブランドにとっての負担が生じています。 これは、検索、ソーシャル、メディア、AIのシグナルが、同じストーリーの相互に関連した要素としてではなく、個別に解釈されることで、ブランドが負担することになる 莫大な 隠れたコストのことです。

重要なのは データ そのもの ではなく、それを どう結びつけるかです

Brandwatchの「Marketer of 2026）」 に関する調査によると、マーケティング担当者の40％ が、 「複数のソースからのデータの統合」 を最大の課題として挙げています。この新しいレポートでは、根底にあるシグナルが結びつけられていない限り、ダッシュボードやデータソース、 あるいはAIツールをいくら増やしても問題は解決しない理由を解説しています。

「ブランドが抱えているのはデータの問題ではなく、接続の問題なのです」と、Cisionの最高製品責任者（CPO）であるJim Daxnerは述べています。「メディア、ソーシャル、 従来型 検索、そしてAI 検索 が、 認識 を同時に形成しているにもかかわらず、多くの組織では依然としてこれらのシグナルを別々に捉えています。その結果、各チームは、世間の注目がすでに別の話題に移った後に、後手後手で対応することになってしまうのです。」

報告書 では、 インテリジェンスの断片化による3つの差し迫った影響として以下を挙げています。

盲点： チームによってデータセットの解釈が異なり、同じ市場、顧客、 あるいはブランドについて、相反する結論に達することがあります。

意思決定の遅れ： 組織は、何が起きているのかについて合意を形成するために貴重な時間を費やしている間に、リスクは高まり、議論は進展し、 そしてビジネスチャンスは失われていきます。

ナラティブ ・ ドリフト： メディア、ソーシャル、 検索 、 AI など、各チャネル間で情報が一貫していないため、ブランドが意図するポジショニングと、外部からの認識との間に、ますます大きな隔たりが生じています。

ブランドにとって、ビジネスへの影響としては、危機対応の遅れ、需要の兆候を見逃すこと、業務の重複、 そして競合他社に先んじて市場をリードする機会を逃すことなどが挙げられます。

AIだけでは断片化の問題は解決できない

また、同報告書は、連携が取れていないシステムの問題をAIでは補うことはできないと警告しています。

「AIはチームのスピードアップに貢献できる一方、スピードだけでは明確さは生まれません」と、Daxnerは付け加えています。「基礎となるシグナルが切り離されたままである以上、データの到着は早くなっても、意思決定は不完全なままです。」

しかし、AIを相互接続されたシグナル全体に適用することで、チャネルを横断した パターンを 特定し、浮上しつつある リスク や機会を明らかにし、チームが独自に見つけるには長い時間を要するであろう インサイト を導き出すことが可能になります。AIによる回答エンジンが、人々がブランドや製品、 そしてさまざまな問題について調査し、理解する方法を 形作っていく につれ、このことはますます重要になってきています。

物語の展開が明らかになる前に、その兆候が現れる

断片化されたデータは、重要な傾向を覆い隠してしまいがちで、 気づく頃には 手遅れになっていることがよくあります。あるチャネルでトレンド、問題、あるいは評判への脅威が明らかになる頃、他の場所ではすでに数週間あるいは数ヶ月にわたってその兆候が見られていた可能性があります。

この点を説明するために、 レポートでは、2023年12月から2025年9月にかけての「ドバイ・チョコレート」ブームに関する分析を掲載しており、このトレンドの各段階 において、ソーシャルメディア、検索、オンラインニュース の各チャネルで注目がどのように移り変わったかを示しています 。

ソーシャルメディアでの注目度や検索インタレストは、このトレンドが一般の小売業界やメディアの報道で定着するずっと前から、その兆しを示していました。

ソーシャルデータからは、新たな発見と文化的な盛り上がりが見て取れる状況でした。調査の結果、消費者の関心と購入意向が高まっていることが明らかになりました。その後のメディアによる報道により、この傾向はより広く認知され、その影響力も拡大しました。

メディアモニタリングのみに頼っていたブランドであれば、このトレンドに気づくのはずっと後になり、その時点で先行者優位性の多くはすでに他者に奪われてしまっていたでしょう。

「自社のシグナルを結びつけるブランドは、 今後の動向を見極め、それに基づいて行動を起こすことになるでしょう。うまく対応できなければ、これからもそれに驚かされ続けることになるでしょう」と、Daxnerは述べています。

断片的なモニタリングから、コネクテッド・インテリジェンスへの移行

断片的なモニタリングでは、チームには全体像の一部しか把握できません。コネクテッド・インテリジェンスは、メディア、ソーシャル、 従来の 検索、 AI 検索 などのシグナルを統合し、これらを単一のビューにまとめます。これにより、組織はナラティブがどのように形成され、どこへ向かっているのか、 そしてどのような行動が効果をもたらすかを把握できるようになります。

これにより、各チームは単なる過去の報告にとどまらない段階へと進むことになります。マーケティング、コミュニケーション、ソーシャルメディア、検索の各チームは、重要な変化を早期に察知し、同じ根拠に基づいて足並みを揃え、成果をあげる余裕があるうちに迅速に行動を起こすことができます。

このレポートでは、コネクテッド・インテリジェンスによって組織がどのようなことが可能になるかを示しています。

早期に把握する 新たなリスク、トレンド、 そして機会が顕在化する前に、それらをいち早く見極めます。

より早く影響力を高める ストーリーがまだ形作られている段階で、チームの方向性を統一し、ストーリーを形作っていきます。

説得力を高めて発信する 情報に基づいた、信頼性の高いストーリーを、より自信を持って市場に発信します。

これらの機能を組み合わせることで、組織はレピュテーショナルリスクについてより早期に警告を受け、新たな需要をより明確に把握し、競合他社や外部からの見解によって機会が定義されてしまう前に、対応するための時間をより多く確保できるようになります。

最も多くのデータを収集しているブランドが、先頭に立つブランドというわけではありません。彼らこそが、変化をいち早く察知するために適切なシグナルを適時に結びつけ、どう行動すべきかを判断し、 そして今後の展開を形作っていく存在となるでしょう。

「データの断片化の罠：データ量が増えてもブランドが明確な洞察を得られない理由（The Data Fragmentation Trap:Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly）」 をダウンロードして、組織全体で断片化したシグナルがどこで盲点を生み出しているのかを 特定 してください。

Cisionが、メディア、ソーシャル、検索、AIによる可視性といった分野にわたる情報をどのように結びつけているかについては、こちらをご覧ください。

Cisionについて

Cisionは、消費者・メディアインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションの世界的リーダーです。当社は、PR、コーポレートコミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアのプロフェッショナルに対し、今日のデータ主導の世界で優れた成果を上げるために必要なツールを提供しています。

同社の深い 専門知識、独自のデータパートナーシップ、そしてTrajaan、Brandwatch、CisionOne、PR Newswireといった受賞歴のある製品群により、検索、ソーシャル、メディアからのシグナルを統合します。これにより、各チームは 現状 をより深く把握し、世論をリードし、その影響力を高めることが可能になります。

フォーチュン500企業の84％を含む75,000社以上の企業や組織が、より良い意思決定を行い、目標を達成するためにCisionを活用しています。

メディア関連のお問い合わせ先：Cision広報担当[email protected]

SOURCE Cision Ltd.