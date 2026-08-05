Cision 報告警示品牌正深陷高代價的「數據碎片化陷阱」

最新分析揭示，搜尋、社交媒體與人工智能信號各自為政，導致品牌出現認知盲點、決策滯後及風險升級

芝加哥2026年8月5日 /美通社/ -- 全球消費者及媒體智能領域的領導者 Cision 今日發佈全新報告《數據碎片化陷阱：為何更多數據無助品牌看清全局》，深入剖析品牌為何難以將海量數據轉化為有價值的商業洞察。

隨著人工智能深刻改變資訊的創建、傳播與消費方式，企業正從搜尋引擎、社交媒體、新聞報道到人工智能生成答案等各類渠道，匯聚比以往更為龐大的信號。然而，許多企業仍沿用逐渠道分別收集信號的舊有模式，深陷數據碎片化的「陷阱」而不自知。這種做法代價不菲，不僅造成關鍵認知盲點、拖慢決策效率，更削弱企業理解及影響品牌形象的能力。

上述種種，共同構成報告所稱的「碎片化稅」：當搜尋、社交媒體、新聞及人工智能信號被孤立解讀，而非視作同一敘事中相互關聯的組成部分時，品牌所承受的巨大隱性代價。

問題不在於數據本身，而在於如何連接

Brandwatch 發佈的《2026 年營銷人員》研究發現，40% 的營銷專業人士將「整合多元數據來源」列為最大挑戰。這份新報告指出，若未能有效連接底層信號，單純增加儀表板、數據來源或人工智能工具，根本無從解決問題。

Cision 首席產品官 Jim Daxner 表示：「品牌面臨的不是數據問題，而是連接問題。媒體、社交媒體、傳統搜尋與人工智能搜尋正同步塑造外界認知，但大多數企業仍將這些信號孤立看待。往往要等到輿論格局已然改變，才後知後覺地作出回應。」

報告指出，碎片化智能帶來三大直接影響：

認知盲點： 不同團隊各自解讀不同數據集，對同一市場、客戶或品牌得出相互矛盾的結論。

不同團隊各自解讀不同數據集，對同一市場、客戶或品牌得出相互矛盾的結論。 決策滯後： 企業耗費大量寶貴時間釐清現狀，與此同時風險持續升級、輿論持續演變、商機悄然流失。

企業耗費大量寶貴時間釐清現狀，與此同時風險持續升級、輿論持續演變、商機悄然流失。 敘事偏移：媒體、社交媒體、搜尋及人工智能渠道資訊不一，導致品牌預期定位與外界實際認知之間的落差持續擴大。

對品牌而言，潛在的業務衝擊包括危機應對滯後、錯失需求信號、資源重複投入，以及在競爭對手之前搶佔市場先機的機會付之東流。

人工智能無法獨力解決碎片化問題

報告同時警示，人工智能並不能彌補系統割裂所帶來的根本問題。

Daxner 補充道：「人工智能可以幫助團隊提升速度，但速度本身並不等於清晰度。當底層信號依然各自為政，數據只會來得更快，決策卻依然不夠全面。」

然而，一旦人工智能被應用於整合連通的信號之上，便能跨渠道識別規律、發掘新興風險與機遇，並揭示若單靠人工需要更長時間才能察覺的深度洞察。隨著人工智能答案引擎日益左右人們研究和認知品牌、產品及議題的方式，這一能力的重要性與日俱增。

信號往往在故事成形之前便已出現

碎片化數據常常遮蔽關鍵趨勢，令企業錯失預警時機：當某一趨勢、議題或聲譽威脅在某個渠道顯現之時，往往已在其他渠道悄然醞釀了數週乃至數月之久。

為佐證這一觀點，報告收錄了一項針對 2023 年 12 月至 2025 年 9 月間「杜拜朱古力」熱潮興起的分析案例，呈現公眾關注度如何在趨勢發展的不同階段，依次在社交媒體、搜尋引擎及網絡新聞之間流轉。

社交媒體關注度與搜尋興趣早在該趨勢正式打入主流零售渠道及媒體報道之前，便已提供了明確的預警信號。

社交數據揭示了趨勢的萌芽與文化動能。搜尋數據則反映出消費者興趣與購買意圖的持續升溫。其後的媒體報道才賦予這股趨勢更廣泛的公信力與傳播聲量。

僅依賴媒體監測的品牌，只能在趨勢早已成形、先發優勢盡失之後，才後知後覺地發現這股浪潮的存在。

Daxner 表示：「能夠連接信號的品牌，將提前洞見趨勢並果斷行動。做不到這一點的品牌，將不斷被突如其來的變化打個措手不及。」

從碎片化監測邁向連通式智能

碎片化監測只能為團隊提供故事的零散片段。連通式智能則將這些片段有機整合，把媒體、社交媒體、傳統搜尋與人工智能搜尋信號匯聚於統一視圖，讓企業得以洞察輿論敘事的形成脈絡、演變走向及可介入的關鍵節點，真正實現前瞻性行動。

團隊得以超越事後覆盤。營銷、公關傳播、社交媒體及搜尋團隊能夠更早捕捉到有意義的變化，基於共同的資訊基礎凝聚共識，並在仍有機會左右結果之際果斷出手。

報告揭示，連通式智能為企業帶來以下三大核心能力：

更早洞察：在風險、趨勢與機遇變得顯而易見之前，提前識別與預判。

更快影響：在敘事仍處於成形階段時，迅速凝聚團隊共識，主動塑造輿論走向。

權威放大：以充分依據支撐的可信敘事，更有把握地佔領市場輿論陣地。

三大能力協同發力，讓企業得以更早預警聲譽風險、更清晰洞察新興需求，並在競爭對手或外部輿論搶先定義市場機遇之前，爭取到更充裕的行動窗口。

最終脫穎而出的品牌，絕非坐擁最多數據的企業，而是那些能夠在足夠早的時機連接正確信號、洞察變局、作出決策，並主動塑造未來走向的企業。

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進一步了解 Cision 如何整合媒體、社交媒體、搜尋及人工智能可見度的智能洞察。

Cision 簡介

Cision 是全球消費者與傳媒情報、互動及溝通解決方案的領導者。我們為公關和企業傳訊、市場營銷和社交媒體專業人士，配備在現今數據驅動世界中脫穎而出所需的工具。

憑藉深厚的行業積累、獨家數據合作夥伴關係，以及 Trajaan、Brandwatch、CisionOne 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的旗艦產品，Cision 整合搜尋、社交媒體與媒體信號，協助團隊更透徹地理解市場動態、主動引導輿論對話並提升傳播影響力。

全球逾 75,000 家企業及機構——包括 84% 的《財富》500 強——信賴 Cision，藉此作出更明智的決策並達成業務目標。

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SOURCE Cision Ltd.