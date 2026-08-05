Báo Cáo của Cision Cảnh Báo Các Thương Hiệu Đang Sập "Bẫy Phân Mảnh Dữ Liệu" Tốn Kém

Bản phân tích mới chỉ ra rằng việc thiếu kết nối giữa các tín hiệu từ công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và AI đang tạo ra các điểm mù, trì hoãn quá trình ra quyết định và làm gia tăng rủi ro

CHICAGO, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cision, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân tích dữ liệu truyền thông và hành vi người tiêu dùng, hôm nay đã phát hành báo cáo The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly (Bẫy Phân Mảnh Dữ Liệu: Tại Sao Việc Có Thêm Nhiều Dữ Liệu Hơn Lại Không Giúp Các Thương Hiệu Nhìn Nhận Vấn Đề Rõ Ràng Hơn). Bản báo cáo mới này mổ xẻ lý do các thương hiệu gặp khó khăn trong việc chuyển đổi khối lượng dữ liệu khổng lồ thành thông tin kinh doanh có giá trị.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi hoàn toàn cách con người tạo ra, khám phá và sử dụng thông tin, các tổ chức đang thu thập được nhiều tín hiệu hơn bao giờ hết từ các công cụ tìm kiếm, các nền tảng mạng xã hội cho đến các tin tức báo chí và câu trả lời do AI tạo ra. Tuy nhiên, nhiều tổ chức lại rơi vào cái "bẫy" phân mảnh dữ liệu, do vẫn phụ thuộc vào mô hình quản lý theo từng kênh cũ kỹ vốn vận hành dựa trên việc thu thập tín hiệu rời rạc. Cách tiếp cận này có thể gây tốn kém cho các tổ chức. Nó tạo ra những điểm mù nghiêm trọng, trì hoãn quá trình ra quyết định và hạn chế năng lực của doanh nghiệp trong việc thấu hiểu và tác động đến nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu của họ.

Những yếu tố này cộng dồn lại tạo nên khái niệm mà bản báo cáo gọi là "thuế phân mảnh" đối với các thương hiệu: Những khoản chi phí ẩn đắt đỏ mà các thương hiệu phải gánh chịu khi các tín hiệu từ công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, truyền thông và AI được diễn giải một cách riêng lẻ thay vì được nhìn nhận như các phần liên kết nhau của cùng một câu chuyện dư luận.

Yếu tố quyết định không phải là lượng dữ liệu, mà chính là cách bạn kết nối dữ liệu

Cuộc nghiên cứu Marketer of 2026 (Nhà Tiếp Thị năm 2026) do Brandwatch tiến hành đã chỉ ra rằng 40% chuyên gia tiếp thị xác định việc "tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn" là thách thức lớn nhất của họ. Bản báo cáo mới này giải thích lý do tại sao việc trang bị thêm nhiều bảng điều khiển trực quan, nguồn dữ liệu hoặc công cụ AI sẽ không giải quyết được vấn đề, trừ khi các tín hiệu nền tảng được kết nối với nhau.

"Các thương hiệu hiện nay không gặp vấn đề về dữ liệu mà là về khả năng kết nối dữ liệu", ông Jim Daxner, Giám Đốc Sản Phẩm của Cision, cho biết. "Phương tiện truyền thông, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm truyền thống và tìm kiếm bằng AI đang cùng nhau định hình nhận thức về thương hiệu, nhưng hầu hết các tổ chức vẫn xem xét những tín hiệu đó một cách riêng rẽ. Điều đó khiến các phòng ban luôn ở thế bị động, chỉ phản ứng sau khi câu chuyện dư luận đã thay đổi."

Bản báo cáo xác định rõ 3 hậu quả tức thời khi sử dụng hệ thống dữ liệu bị phân mảnh:

Các điểm mù: Các phòng ban khác nhau diễn giải các tập dữ liệu khác nhau và đưa ra các kết luận mâu thuẫn với nhau về cùng một thị trường, khách hàng hoặc thương hiệu.

Các phòng ban khác nhau diễn giải các tập dữ liệu khác nhau và đưa ra các kết luận mâu thuẫn với nhau về cùng một thị trường, khách hàng hoặc thương hiệu. Quyết định chậm hơn: Các tổ chức phải lãng phí thời gian để thống nhất về những gì đang xảy ra trên thị trường trong khi rủi ro leo thang, dư luận chuyển hướng và các cơ hội kinh doanh biến mất.

Các tổ chức phải lãng phí thời gian để thống nhất về những gì đang xảy ra trên thị trường trong khi rủi ro leo thang, dư luận chuyển hướng và các cơ hội kinh doanh biến mất. Thông điệp bị lệch hướng: Thông tin không nhất quán giữa các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và AI sẽ tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn giữa hình ảnh thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và cách mà công chúng nhìn nhận thương hiệu từ bên ngoài.

Đối với các thương hiệu, tác động kinh doanh có thể bao gồm phản ứng chậm khi xảy ra khủng hoảng, bỏ lỡ các tín hiệu về nhu cầu của khách hàng, công việc chồng chéo và mất cơ hội đón đầu thị trường trước các đối thủ cạnh tranh.

Chỉ AI riêng lẻ sẽ không giải quyết được vấn đề phân mảnh

Báo cáo cũng cảnh báo rằng công nghệ AI không thể bù đắp cho các hệ thống dữ liệu rời rạc.

"AI có thể giúp các đội ngũ làm việc nhanh hơn, nhưng chỉ tốc độ thôi thì chưa đủ để tạo ra sự rõ ràng", ông Daxner nói thêm. "Khi các tín hiệu nền tảng vẫn bị ngắt kết nối, dữ liệu đến nhanh hơn, nhưng các quyết định vẫn sẽ có thiếu sót."

Tuy nhiên, khi được áp dụng trên các tín hiệu được kết nối, AI có thể nhận diện các quy luật xuyên suốt nhiều kênh, làm nổi bật các rủi ro và cơ hội kinh doanh mới xuất hiện, và hé lộ những thông tin chuyên sâu mà con người phải mất nhiều thời gian hơn để phát hiện ra. Điều này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh các công cụ trả lời tự động bằng AI định hình cách mọi người nghiên cứu và hiểu về các thương hiệu, sản phẩm và các vấn đề xã hội.

Các tín hiệu luôn xuất hiện trước khi câu chuyện trở nên rõ ràng

Hệ thống dữ liệu bị phân mảnh thường che giấu các xu hướng quan trọng cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn: Vào thời điểm một xu hướng, vấn đề hoặc mối đe dọa về danh tiếng trở nên rõ ràng trên một kênh truyền thông nào đó, nó có thể đã hình thành ở các kênh khác từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước.

Để minh họa cho nhận định này, bản báo cáo đã đưa vào một phân tích về sự nổi lên của món sô cô la Dubai từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 9 năm 2025, chỉ ra sự chú ý của công chúng đã dịch chuyển qua lại thế nào giữa các nền tảng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các trang tin tức trực tuyến ở các giai đoạn khác nhau của xu hướng.

Sự chú ý trên mạng xã hội và lượng tìm kiếm trực tuyến đã cho thấy những dấu hiệu ban đầu về xu hướng này từ rất lâu trước khi nó xuất hiện dày đặc trên các hệ thống bán lẻ phổ thông và báo chí truyền thông.

Dữ liệu mạng xã hội cho thấy giai đoạn khám phá ban đầu và động lực văn hóa. Dữ liệu từ công cụ tìm kiếm cho thấy sự quan tâm và ý định mua sắm của người tiêu dùng ngày càng tăng. Tin tức trên các phương tiện truyền thông sau đó đã nâng cao độ tin cậy và tầm ảnh hưởng của xu hướng này.

Các thương hiệu chỉ phụ thuộc vào việc theo dõi thông tin truyền thông sẽ nhận ra xu hướng này muộn hơn nhiều, khi mà phần lớn lợi thế của đơn vị tiên phong đều đã bị các đối thủ nắm bắt.

"Các thương hiệu biết cách kết nối các tín hiệu dữ liệu của mình sẽ dự đoán được những gì sắp xảy ra và chủ động hành động. Những thương hiệu không làm được như vậy sẽ bị bỏ lại phía sau", ông Daxner khẳng định.

Dịch chuyển từ theo dõi thông tin kiểu phân mảnh sang hệ thống trí tuệ kết nối

Việc theo dõi thông tin kiểu phân mảnh chỉ cung cấp cho các đội ngũ những mảnh ghép nhỏ lẻ của bức tranh toàn cảnh. Hệ thống trí tuệ kết nối ghép tất cả các mảnh ghép lại với nhau, kết hợp các tín hiệu truyền thông, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm truyền thống và tìm kiếm bằng AI vào một màn hình hiển thị duy nhất. Nhờ đó, các tổ chức có thể hiểu được lộ trình hình thành câu chuyện dư luận, diễn biến tiếp theo của chúng và thời điểm hành động để tạo ra sự khác biệt.

Điều đó giúp các đội ngũ vượt ra khỏi việc chỉ báo cáo tổng kết lại quá khứ. Các bộ phận phụ trách các mảng tiếp thị, truyền thông, mạng xã hội và công cụ tìm kiếm có thể cùng nhau phát hiện những thay đổi quan trọng sớm hơn, thống nhất dựa trên cùng một bằng chứng và kịp thời hành động khi vẫn còn thời gian để định hình kết quả.

Báo cáo chỉ ra những năng lực mà trí tuệ kết nối trang bị cho các tổ chức:

Thấu hiểu sớm hơn: Chủ động phát hiện các rủi ro, xu hướng và cơ hội mới xuất hiện trước khi chúng trở nên rõ ràng.

Tác động nhanh hơn: Phối hợp các phòng ban, can thiệp và định hình câu chuyện dư luận ngay từ khi còn trong quá trình hình thành.

Lan tỏa thông điệp uy tín hơn:Tự tin hơn khi tung ra thị trường những thông điệp truyền thông sắc bén và đáng tin cậy.

Khi kết hợp 3 năng lực này, các tổ chức có thể nhận được cảnh báo sớm hơn về rủi ro đối với danh tiếng, có cái nhìn rõ ràng hơn về các nhu cầu mới nổi và có nhiều thời gian hơn để hành động trước khi các đối thủ cạnh tranh hoặc dư luận bên ngoài định hình cơ hội.

Những thương hiệu dẫn đầu không chỉ tập trung thu thập dữ liệu. Họ biết kết nối các tín hiệu phù hợp đủ sớm để nhận diện sự thay đổi, quyết định hành động cần thực hiện và định hình xu hướng tương lai.

Tải xuống báo cáo The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly (Bẫy Phân Mảnh Dữ Liệu: Tại Sao Việc Có Thêm Nhiều Dữ Liệu Hơn Lại Không Giúp Các Thương Hiệu Nhìn Nhận Vấn Đề Rõ Ràng Hơn) để nhận diện những tín hiệu dữ liệu bị mất kết nối có thể đang tạo ra các điểm mù trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách Cision kết nối trí tuệ xuyên suốt các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và mức độ hiển thị trên các ứng dụng AI.

Giới thiệu về Cision

Cision là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ họ cần để thành công trong thế giới dữ liệu ngày nay.

Nhờ chuyên môn sâu rộng của chúng tôi, các mối quan hệ đối tác dữ liệu độc quyền và các sản phẩm từng đạt giải thưởng, bao gồm Trajaan, Brandwatch, CisionOne và PR Newswire, chúng tôi kết hợp các tín hiệu từ công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và phương tiện truyền thông để giúp các đội ngũ hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra, chủ động định hình xu hướng và khuếch đại tác động của họ.

Hiện có hơn 75.000 công ty và tổ chức, bao gồm cả 84% trong số các công ty thuộc danh sách Fortune 500, tin dùng Cision để đưa ra quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu của họ.

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SOURCE Cision Ltd.