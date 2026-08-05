Cision-rapport varnar för att varumärken faller i en kostsam "datafragmenteringsfälla"

Ny analys visar hur osammanhängande signaler från sökningar, sociala medier och AI skapar blinda fläckar, försenar beslut och ökar riskerna

CHICAGO, 5 augusti 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieanalys, publicerade idag The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly, en ny rapport som undersöker varför varumärken har svårt att omvandla stora datamängder till meningsfulla affärsinsikter.

I takt med att AI förändrar hur information skapas, hittas och konsumeras samlar organisationer in fler signaler än någonsin, från sökmotorer och sociala medier till nyhetsbevakning och AI-genererade svar. Trots detta fastnar många organisationer i en "datafragmenteringsfälla" och fortsätter att förlita sig på en äldre, kanalbaserad modell där signaler samlas in och analyseras separat. Detta arbetssätt kan bli kostsamt för organisationer. Det skapar kritiska blinda fläckar, fördröjer beslutsfattandet och begränsar organisationernas förmåga att förstå och påverka uppfattningen om varumärket.

Sammantaget leder detta till vad rapporten kallar en "fragmenteringsskatt" för varumärken: De betydande dolda kostnader som uppstår när signaler från sökningar, sociala medier, traditionella medier och AI tolkas var för sig i stället för som sammanlänkade delar av samma berättelse.

Det är inte datan som är problemet utan hur den kopplas samman

Undersökningen Brandwatch's Marketer of 2026 visade att 40 % av marknadsförarna angav "integrering av data från flera källor" som sin största utmaning. Den nya rapporten förklarar varför fler kontrollpaneler, datakällor eller AI-verktyg inte löser problemet om de underliggande signalerna inte kopplas samman.

"Varumärken har inte ett dataproblem, utan ett sammankopplingsproblem", sade Jim Daxner, Chief Product Officer på Cision. "Traditionella medier, sociala medier, traditionella sökningar och AI-sökningar formar uppfattningar samtidigt, men de flesta organisationer betraktar fortfarande dessa signaler var för sig. Det gör att teamen reagerar först efter att berättelsen redan har förändrats."

Rapporten identifierar tre omedelbara konsekvenser av fragmenterad omvärlds- och marknadsanalys:

Blinda fläckar: Olika team tolkar olika datamängder och drar motstridiga slutsatser om samma marknad, kund eller varumärke.

Olika team tolkar olika datamängder och drar motstridiga slutsatser om samma marknad, kund eller varumärke. Långsammare beslut: Organisationer lägger värdefull tid på att enas om vad som händer, samtidigt som riskerna ökar, samtalen utvecklas och affärsmöjligheter går förlorade.

Organisationer lägger värdefull tid på att enas om vad som händer, samtidigt som riskerna ökar, samtalen utvecklas och affärsmöjligheter går förlorade. Narrativ förskjutning: Motstridig information i traditionella medier, sociala medier, sökningar och AI skapar ett växande avstånd mellan den position ett varumärke vill ha och hur det faktiskt uppfattas externt.

För varumärken kan affärskonsekvenserna omfatta långsammare krishantering, missade efterfrågesignaler, dubbelarbete och förlorade möjligheter att påverka marknaden innan konkurrenterna gör det.

AI kan inte att lösa fragmentering på egen hand

Rapporten varnar även för att AI inte kan kompensera för osammanhängande system.

"AI kan hjälpa team att arbeta snabbare, men enbart snabbhet skapar inte tydlighet", tillade Daxner. "När de underliggande signalerna fortfarande är åtskilda kommer datan fram snabbare, men besluten förblir ofullständiga."

När AI däremot tillämpas på sammankopplade signaler kan tekniken identifiera mönster mellan kanaler, lyfta fram framväxande risker och möjligheter samt synliggöra insikter som annars skulle ta team betydligt längre tid att upptäcka. Detta blir allt viktigare i takt med att AI-baserade svarstjänster påverkar hur människor söker information om och förstår varumärken, produkter och frågor.

Signalerna uppstår innan narrativ tydliggörs

Fragmenterad data döljer ofta kritiska trender tills det är för sent: När en trend, fråga eller ett hot mot anseendet blir synligt i en kanal kan det redan ha vuxit fram i andra kanaler under flera veckor eller månader.

För att illustrera detta innehåller rapporten en analys av Dubai-chokladens genomslag mellan december 2023 och september 2025. Analysen visar hur uppmärksamheten förflyttades mellan sociala medier, sökningar och onlinenyheter under olika skeden av trendens utveckling.

Aktivitet i sociala medier och ett växande sökintresse gav tidiga tecken på trenden långt innan den etablerades inom den breda detaljhandeln och fick omfattande mediebevakning.

Data från sociala medier visade hur trenden upptäcktes och fick kulturell genomslagskraft. Sökdata visade ett växande konsumentintresse och en ökad köpavsikt. Den senare mediebevakningen gav trenden större trovärdighet och räckvidd.

Varumärken som enbart förlitade sig på mediebevakning skulle ha upptäckt trenden betydligt senare, när en stor del av fördelen med att vara tidigt ute redan hade gått förlorad.

"De varumärken som kopplar samman sina signaler kommer att se vad som är på väg att hända och kunna agera på det. De som inte gör det kommer att fortsätta bli överraskade", sade Daxner.

Från fragmenterad bevakning till sammanlänkad analys

Fragmenterad bevakning ger teamen separata delar av berättelsen. Sammanlänkad analys för dessa delar samman genom att kombinera signaler från medier, sociala medier, traditionella sökningar och AI-sökningar i en gemensam vy. På så sätt kan organisationer förstå hur berättelser formas, vart de är på väg och var åtgärder kan göra skillnad.

Det gör att teamen kan gå bortom att enbart rapportera om det som redan har hänt. Team inom marknadsföring, kommunikation, sociala medier och sökdata kan tidigare upptäcka betydelsefulla förändringar, samlas kring samma faktaunderlag och agera medan det fortfarande finns tid att påverka resultatet.

Rapporten visar vad sammanlänkad analys gör det möjligt för organisationer att:

Förstå tidigare: Upptäcka framväxande risker, trender och möjligheter innan de blir uppenbara.

Påverka snabbare: Samordna team och forma narrativ medan de fortfarande utvecklas.

Förstärka med auktoritet: Föra ut välgrundade och trovärdiga budskap på marknaden med större säkerhet.

Tillsammans ger dessa förmågor organisationer tidigare varningar om anseenderisker, en tydligare bild av framväxande efterfrågan och mer tid att agera innan konkurrenter eller externa berättelser definierar möjligheten.

De varumärken som tar ledningen kommer inte att vara de som samlar in mest data. Det blir de som kopplar samman rätt signaler tillräckligt tidigt för att se vad som håller på att förändras, besluta vad som behöver göras och påverka vad som händer härnäst.

Ladda ned The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly för att identifiera var osammanhängande signaler kan skapa blinda fläckar i din organisation.

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