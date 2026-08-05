Cisionin raportti varoittaa, että brändit ovat ajautumassa kalliiksi käyvään "datan pirstoutumisen ansaan"

Uusi analyysi osoittaa, kuinka hajanaiset hakukone-, sosiaalisen median ja tekoälyn signaalit luovat sokeita pisteitä, viivästyttävät päätöksentekoa ja lisäävät riskejä

CHICAGO, 5. elokuuta 2026 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatiedon maailmanlaajuinen markkinajohtaja Cision julkaisi tänään uuden raportin The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly, jossa tutkitaan, miksi brändit kamppailevat muuttaakseen suuria tietomääriä merkitykselliseksi liiketoimintatiedoksi.

Kun tekoäly muuttaa tapaa, jolla tietoa luodaan, löydetään ja kulutetaan, organisaatiot keräävät enemmän signaaleja kuin koskaan aiemmin, hakukoneista ja sosiaalisesta mediasta uutisointiin ja tekoälyn tuottamiin vastauksiin. Monet organisaatiot ajautuvat kuitenkin datan pirstoutumisen "ansaan" ja luottavat edelleen vanhaan, kanavakohtaiseen malliin, jossa signaaleja kerätään erikseen. Tämä lähestymistapa voi tulla organisaatioille kalliiksi. Se luo kriittisiä sokeita pisteitä, hidastaa päätöksentekoa ja rajoittaa niiden kykyä ymmärtää ja vaikuttaa brändin mielikuvaan.

Nämä tekijät muodostavat yhdessä sen, mitä raportissa kutsutaan brändien "pirstoutumisveroksi": jyrkkiä piilokustannuksia, joita brändit maksavat, kun hakukone-, sosiaalisen median ja tekoälyn signaaleja tulkitaan erillisinä sen sijaan, että niitä pidettäisiin saman tarinan toisiinsa liittyvinä osina.

Kyse ei ole datasta, vaan siitä, miten se yhdistetään

Brandwatchin Marketer of 2026 -tutkimuksessa havaittiin, että 40 % markkinoinnin ammattilaisista piti "useista lähteistä peräisin olevan datan integrointia" suurimpana haasteenaan. Uudessa raportissa selitetään, miksi hallintapaneelien, tietolähteiden tai tekoälytyökalujen lisääminen ei riitä ongelman ratkaisemiseen, ellei taustalla olevia signaaleja yhdistetä toisiinsa.

"Brändeillä ei ole dataongelmaa, vaan yhteysongelma", sanoi Cisionin tuotejohtaja Jim Daxner. "Media, sosiaalinen media, perinteinen haku ja tekoälypohjainen haku muovaavat mielikuvia samanaikaisesti, mutta useimmat organisaatiot tarkastelevat näitä signaaleja edelleen erillään toisistaan. Tämän seurauksena tiimit joutuvat reagoimaan vasta sen jälkeen, kun narratiivi on jo muuttunut."

Raportissa tunnistetaan kolme välitöntä seurausta hajanaisesta tiedosta:

Sokeat pisteet: eri tiimit tulkitsevat erilaisia tietokokonaisuuksia ja päätyvät ristiriitaisiin johtopäätöksiin samasta markkinasta, asiakkaasta tai brändistä.

eri tiimit tulkitsevat erilaisia tietokokonaisuuksia ja päätyvät ristiriitaisiin johtopäätöksiin samasta markkinasta, asiakkaasta tai brändistä. Hitaammat päätökset: organisaatiot tuhlaavat kriittistä aikaa päästäkseen yksimielisyyteen siitä, mitä on tapahtumassa, samalla kun riskit kasvavat, keskustelut siirtyvät muualle ja liiketoimintamahdollisuudet katoavat.

organisaatiot tuhlaavat kriittistä aikaa päästäkseen yksimielisyyteen siitä, mitä on tapahtumassa, samalla kun riskit kasvavat, keskustelut siirtyvät muualle ja liiketoimintamahdollisuudet katoavat. Narratiivin siirtyminen: epäjohdonmukainen informaatio mediassa, sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa ja tekoälyssä luo kasvavan kuilun brändin tavoitteleman aseman ja sen ulospäin luoman vaikutelman välille.

Brändeille liiketoiminnallisia vaikutuksia voivat olla hitaampi kriisitoiminta, huomaamatta jääneet kysyntäsignaalit, päällekkäinen työ sekä menetetyt mahdollisuudet muokata markkinoita ennen kilpailijoita.

Tekoäly yksinään ei ratkaise pirstoutumista

Raportti varoittaa myös siitä, että tekoäly ei voi korvata toisistaan irrallisia järjestelmiä.

"Tekoäly voi auttaa tiimejä toimimaan nopeammin, mutta nopeus yksinään ei luo selkeyttä", Daxner lisäsi. "Kun taustalla olevat signaalit ovat irrallisia, data saadaan nopeammin, mutta päätökset jäävät puutteellisiksi."

Kun tekoälyä sovelletaan toisiinsa kytkettyihin signaaleihin, se voi kuitenkin tunnistaa kanavien välisiä malleja, tuoda esiin nousevia riskejä ja mahdollisuuksia sekä paljastaa oivalluksia, joiden havaitseminen veisi tiimeiltä paljon kauemmin. Tämä tulee yhä tärkeämmäksi, kun tekoälypohjaiset hakukoneet muokkaavat tapaa, jolla ihmiset etsivät tietoa ja ymmärtävät brändejä, tuotteita ja aiheita.

Signaalit näkyvät ennen kuin tarina tulee ilmeiseksi

Pirstaloituneet tiedot peittävät usein kriittiset trendit, kunnes on liian myöhäistä: Siihen mennessä, kun trendi, ongelma tai maineeseen kohdistuva uhka tulee näkyviin yhdessä kanavassa, se on saattanut jo kehittyä muualla viikkojen tai kuukausien ajan.

Tämän havainnollistamiseksi raportti sisältää analyysin Dubain suklaan noususta joulukuun 2023 ja syyskuun 2025 välillä, jossa osoitetaan, kuinka huomio siirtyi sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa ja verkkouutisissa trendin eri vaiheissa.

Sosiaalisen median huomio ja hakukoneiden kiinnostus antoivat varhaisia viitteitä trendistä kauan ennen kuin se vakiintui valtavirran vähittäiskaupassa ja mediakattavuudessa.

Sosiaalisen median data osoitti trendin löytämisen ja kulttuurisen vauhdin. Hakukoneet paljastivat kuluttajien kasvavan kiinnostuksen ja ostohalukkuuden. Myöhempi mediakattavuus antoi trendille laajempaa uskottavuutta ja näkyvyyttä.

Brändit, jotka luottavat pelkästään mediaseurantaan, olisivat huomanneet trendin paljon myöhemmin, kun suuri osa edelläkävijän eduista oli jo hyödynnetty.

"Brändit, jotka yhdistävät signaalinsa, näkevät tulevan kehityksen ja toimivat sen mukaisesti. Ne, jotka eivät tee niin, joutuvat yhä yllättymään siitä", sanoi Daxner.

Siirtyminen hajanaisesta seurannasta yhdistettyyn älykkyyteen

Hajanaisen seuranta antaa tiimeille yksittäisiä, erillisiä palasia tarinasta. Yhdistetty älykkyys kokoaa nämä palaset yhteen yhdistämällä median, somen, perinteisen haun ja tekoälyhaun signaalit yhdeksi näkymäksi, jotta organisaatiot voivat ymmärtää, miten narratiivit muodostuvat, mihin ne ovat menossa ja missä toimilla voi olla merkitystä.

Tämä vie tiimit pidemmälle kuin pelkkään menneisyyden raportoimiseen. Markkinointi-, viestintä-, sosiaalisen median ja hakutiimit voivat havaita merkittävät muutokset aikaisemmin, toimia samojen todisteiden pohjalta ja ryhtyä toimenpiteisiin, kun on vielä aikaa vaikuttaa lopputulokseen.

Raportti osoittaa, mihin yhdistetty älykkyys antaa organisaatioille mahdollisuuden:

Ymmärtää aikaisemmin: havaita nousevat riskit, trendit ja mahdollisuudet ennen kuin ne tulevat ilmeisiksi.

Vaikuttaa nopeammin: yhdistää tiimien toiminta ja muokata tarinaa sen muodostumisen aikana.

|ahvistaa uskottavasti: tuoda markkinoille tietoon perustuvia, uskottavia tarinoita entistä varmemmin.

Yhdessä nämä kyvyt antavat organisaatioille aikaisemman varoituksen maineeseen kohdistuvista riskeistä, selkeämmän kuvan orastavasta kysynnästä ja enemmän aikaa toimia ennen kuin kilpailijat tai ulkoiset tarinat määrittelevät tilaisuuden.

Etumatkaa saavuttavat brändit eivät ole niitä, jotka keräävät eniten dataa. Ne ovat niitä, jotka yhdistävät oikeat signaalit riittävän aikaisin nähdäkseen, mikä on muuttumassa, päättääkseen mitä tehdä ja muokatakseen sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Lataa The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly -raportti tunnistaaksesi, missä toisistaan irralliset signaalit saattavat luoda sokeita pisteitä organisaatiossasi.

Lue lisää siitä, miten Cision yhdistää tiedon eri medioista, sosiaalisesta mediasta, hakukoneista ja tekoälyn näkyvyydestä.

Tietoja Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa.

Syvällinen asiantuntemuksemme, ainutlaatuiset datakumppanuutemme ja palkitut tuotteemme, kuten Trajaan, Brandwatch CisionOne ja PR Newswire, yhdistävät signaaleja hakukoneista, sosiaalisesta mediasta ja perinteisistä tiedotusvälineistä, jotta tiimit voivat paremmin ymmärtää tapahtumia, ohjata keskustelua ja vahvistaa vaikutusvaltaansa.

Yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -yrityksistä, luottaa Cisioniin parempien päätösten tekemisessä ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

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