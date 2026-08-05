Un rapport de Cision met en garde les marques contre le piège de la fragmentation des données qui leur coûte cher

Une nouvelle analyse montre comment le manque de cohérence entre les signaux issus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et de l'IA crée des angles morts, retarde la prise de décision et aggrave les risques

CHICAGO, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Cision, un chef de file mondial de la veille médiatique et des consommateurs, publie aujourd'hui le rapport The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly (Piège de la fragmentation des données : pourquoi un volume accru de données n'aide pas les marques à y voir plus clair) qui examine les raisons pour lesquelles les marques peinent à transformer de grands volumes de données en informations stratégiques pertinentes.

Alors que l'IA transforme la manière de créer, de consulter et de consommer l'information, les organisations recueillent plus de signaux que jamais issus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, de la couverture médiatique ou des réponses générées par l'IA. Pourtant, de nombreuses organisations tombent dans le « piège » de la fragmentation des données, en continuant à s'appuyer sur un ancien modèle canal par canal qui repose sur la collecte séparée des signaux. Cette approche peut s'avérer coûteuse pour les organisations. Elle engendre des angles morts critiques, ralentit la prise de décision et limite la capacité à comprendre et à influencer la manière dont la marque est perçue.

Ces éléments constituent ce que le rapport qualifie de « coût de la fragmentation » pour les marques :les coûts cachés que les marques doivent supporter lorsque les signaux issus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des médias et de l'IA sont interprétés isolément plutôt que comme des éléments interconnectés d'un même récit.

Le problème, ce ne sont pas les données, c'est la manière dont vous les obtenez

L'étude Marketer of 2026 menée par Brandwatch a révélé que 40 % des professionnels du marketing considéraient « l'intégration de données provenant de plusieurs sources » comme le défi majeur. Ce nouveau rapport donne les raisons pour lesquelles la multiplication des tableaux de bord, des sources de données ou des outils d'IA ne permettra pas de résoudre le problème tant que les signaux sous-jacents ne seront pas reliés entre eux.

« Les marques n'ont pas de problème de données. Elles ont un problème de lien entre les données », a déclaré Jim Daxner, Directeur des produits chez Cision. « Les médias, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche traditionnels et les recherches par IA façonnent la perception de manière simultanée, mais la plupart des organisations continuent de traiter ces signaux séparément. « Les équipes se retrouvent donc à toujours réagir avec un temps de retard. »

Le rapport identifie trois conséquences immédiates de la fragmentation de l'information :

Angles morts : plusieurs équipes analysent différents ensembles de données et parviennent à des conclusions contradictoires concernant un même marché, une même clientèle ou une même marque.

plusieurs équipes analysent différents ensembles de données et parviennent à des conclusions contradictoires concernant un même marché, une même clientèle ou une même marque. Prises de décision plus lentes : les organisations perdent un temps précieux à discuter d'une situation alors que les risques s'aggravent, que les discussions évoluent et que les opportunités commerciales s'envolent.

les organisations perdent un temps précieux à discuter d'une situation alors que les risques s'aggravent, que les discussions évoluent et que les opportunités commerciales s'envolent. Dérive narrative : les informations incohérentes diffusées par les médias, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et l'IA creusent un fossé de plus en plus grand entre le positionnement souhaité par une marque et la manière dont elle est perçue à l'extérieur.

Pour les marques, les répercussions sur l'activité peuvent se traduire par une réponse plus lente en cas de crise, des signaux de demande manqués, du travail réalisé deux fois et des occasions manquées d'influencer le marché avant les concurrents.

L'IA à elle seule ne suffira pas à résoudre le problème de la fragmentation

Le rapport souligne également que l'IA ne peut pas pallier l'absence d'interopérabilité entre les systèmes.

« L'IA peut aider les équipes à aller plus vite, mais la rapidité à elle seule ne suffit pas à apporter de la clarté », a ajouté Daxner. « Lorsque les signaux sous-jacents restent distincts, les données arrivent plus rapidement, mais les décisions restent incomplètes. »

Cependant, lorsque l'IA est appliquée à l'ensemble des signaux connectés, elle permet d'identifier des tendances sur l'ensemble des canaux, de mettre en évidence les risques émergents et les opportunités, et de révéler des informations que les équipes mettraient bien plus de temps à obtenir. Cela revêt une importance croissante à mesure que les moteurs de réponse basés sur l'IA influencent la manière dont les internautes effectuent leurs recherches et appréhendent les marques, les produits et les enjeux.

Les signaux apparaissent avant l'évidence des faits

Les données fragmentées masquent souvent des tendances cruciales, jusqu'à ce que il soit trop tard : au moment où une tendance, un problème ou une menace pour la réputation apparaît sur un canal, il se peut qu'elle se soit déjà développée ailleurs depuis des semaines, voire des mois.

Pour illustrer ce point, le rapport présente une analyse de l'essor du chocolat de Dubaï entre décembre 2023 et septembre 2025, montrant comment l'attention s'est déplacée entre les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les actualités en ligne à différentes étapes de cette tendance.

L'intérêt manifesté sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ont donné les premières indications sur cette tendance bien avant qu'elle ne s'impose dans le commerce de détail traditionnel et ne fasse l'objet d'une couverture médiatique généralisée.

Les données issues des réseaux sociaux ont mis en évidence une dynamique de découverte et d'intérêt culturel. Les moteurs de recherche ont révélé un intérêt et une intention d'achat croissants de la part des consommateurs. La couverture médiatique qui a suivi a conféré à cette tendance une crédibilité et une portée accrues.

Les marques qui se seraient contentées d'une veille médiatique auraient identifié cette tendance bien plus tard, alors qu'une grande partie de l'avantage lié à la précocité aurait déjà profité à d'autres.

« Les marques qui font le lien entre leurs signaux sont en mesure d'anticiper et d'agir en conséquence. Ceux qui ne le font pas se feront toujours surprendre », a déclaré Daxner.

Passer d'une surveillance fragmentée à une intelligence connectée

Une veille fragmentée ne donne aux équipes qu'une vision partielle de la situation. L'intelligence connectée rassemble tous ces éléments en combinant les signaux provenant des médias, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche traditionnels et de la recherche par IA, afin que les organisations puissent comprendre comment les récits se forment, leur orientation et à quel niveau une intervention peut faire la différence.

Cela permet aux équipes d'aller au-delà de la simple restitution des données relatives au passées. Les équipes chargées du marketing, de la communication, des réseaux sociaux et de la recherche peuvent détecter plus tôt les changements significatifs, s'aligner sur les mêmes données factuelles et agir tant qu'il est encore temps d'influencer le résultat.

Ce rapport montre ce que l'intelligence connectée permet aux organisations de réaliser :

Comprendre plus tôt : identifier les risques émergents, les tendances, les opportunités avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.

Avoir une influence plus rapidement : coordonner les équipes et contribuer à l'élaboration du récit.

Marteler le message : diffuser des messages éclairés et crédibles sur le marché avec davantage d'assurance.

Ensemble, ces capacités permettent aux organisations d'être alertées plus tôt des risques liés à leur réputation, d'avoir une vision plus claire de la demande émergente et de disposer de plus de temps pour agir avant que leurs concurrents ou que des discours externes ne définissent les opportunités.

Les marques qui auront une longueur d'avance ne seront pas celles qui collectent le plus de données. Ce seront celles qui sauront faire le lien entre les bons signaux suffisamment tôt pour identifier les changements, décider des mesures à prendre et orienter la suite des événements.

Téléchargez le rapport The Data Fragmentation Trap: Why More Data Isn't Helping Brands See Clearly pour identifier les signaux déconnectés susceptibles de créer des angles morts au sein de votre organisation.

En savoir plus sur la manière dont Cision fait le lien entre les données issues des médias, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et de l'intelligence artificielle.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données.

Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, à savoir Trajaan, Brandwatch, CisionOne et PR Newswire, rassemblent les signaux issus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des médias afin de permettre aux équipes de mieux comprendre les tendances, d'orienter le débat et d'amplifier leur impact.

Plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% du Fortune 500, font confiance à Cision pour prendre de meilleures décisions et atteindre leurs objectifs.

Renseignements pour les médias : Relations publiques de Cision : [email protected]