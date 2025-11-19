Smart City Expo Doha 匯聚中東地區頂尖城市專家
在 11 月 25 日至 26 日，超過 30 位國際專家將在 Smart City Expo Doha 討論技術進步如何助力中東地區的城市發展與轉型，以提升城市運作效率、促進可持續發展並提升宜居性。由巴塞隆納展覽公司與卡達通訊及資訊科技部 (MCIT) 共同主辦的活動，將聚焦於人工智能在交通運輸、設計及都市管理等領域的影響力。
西班牙巴塞羅那 2025年11月20日 /美通社/ -- 以「超越連通性：邁向更智能、更繁榮未來的數位解決方案之路」(Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving future) 為口號，Smart City Expo (SCE) Doha 2025 議程圍繞五大主題領域展開：數碼智能創新、顛覆性科技、數碼經濟與未來人才、互聯基建，以及未來政府。
最受矚目的演講嘉賓之一是麻省理工學院教授 Kent Larson，他專精於都市設計、微型住宅與自動駕駛技術，將闡述科技與人類願景如何共同塑造未來城市的藍圖。人工智能與創新專家 Jesús Serrano 則將聚焦於如何運用新科技實現真正有效的解決方案。
卡達通訊與資訊科技部數碼產業事務助理次長Reem Al Mansoori 閣下，將探討卡達政府在城市轉型方面的策略。最後身患行動障礙疾病的卡達企業家兼國際足聯大使 Ghanim Al-Muftah，將向與會者提供他對復原力的強大見證以及他對包容設計的願景。
今年，Smart City Expo Doha 將作為 MWC25 Doha 大會的亮點活動登場。由 GSMA 與 MCIT 合作主辦，在中東和非洲地區舉辦的第一個 MWC 活動預計將聚集 200 多位演講嘉賓和 200 多間參展商。
Smart City Expo 在世界
Smart City Expo World Congress 是全球頂尖的智能城市盛會，兩週前於巴塞隆納舉辦的最新一屆活動匯聚了 1,190 間企業、600 位專家以及超過 27,000 名訪客。SCE Doha 是 2025 年在西班牙境外舉辦的在地化活動之一，其他場次包括：紐約（美國）、庫里提巴（巴西）、普埃布拉（墨西哥）、聖地亞哥德埃斯特羅（阿根廷）、聖地亞哥（智利）、吉隆坡（馬來西亞）、卡塔赫納（哥倫比亞）以及上海明日城（中國）。
