스마트 시티 엑스포 도하에 중동 도시 전문가 집결

30여 명의 국제 전문가가 11월 25일과 26일 양일간 도하 스마트 시티 엑스포(Smart City Expo Doha)에서 만나, 중동 지역 도시의 효율성, 지속가능성, 그리고 거주 적합성을 개선할 수 있는 기술 개발 방안을 모색할 예정이다. 피라 데 바르셀로나(Fira de Barcelona)와 카타르 정보통신기술부(Ministry of Communications and Information Technology, MCIT)가 주최하는 이 행사에서는 AI가 교통, 설계, 도시 관리 같은 분야에 미칠 파급 효과를 중점적으로 다루게 된다.

바르셀로나, 스페인, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- '통신망 구축을 넘어: 첨단 기술 중심의 번영하는 미래로 가는 지름길인 디지털 솔루션(Beyond Connectivity: A digital solutions pathway to a smarter, thriving future)'이라는 슬로건을 내건 2025 도하 스마트 시티 엑스포(SCE Doha 2025)에는 5가지 주제(혁신적인 디지털 스마트 기술, 파격적인 기술, 미래의 디지털 경제와 인재, 커넥티드 인프라(Connected Infrastructure), 미래의 정부)를 중심으로 한 프로그램이 마련되어 있다.

주목할 만한 연사로는 도시 설계, 초소형 주택, 자율 주행에 정통한 MIT 켄트 라슨(Kent Larson) 교수가 있다. 그는 기술과 인간의 통찰력이 빚어낼 것으로 전망되는 미래의 도시에 대해 발표한다. AI 및 혁신 전문가인 헤수스 세라노(Jesús Serrano)는 신기술을 통해 실질적이고 효과적인 해결책을 구현하는 방안을 중점적으로 다룬다.

또한 레엠 알 만수리(H.E. Reem Al Mansoori) MCIT 디지털 산업 담당 차관보는 카타르 정부의 도시 혁신 전략을 구체적으로 설명한다. 마지막으로, 움직임에 제약이 있는 희귀병을 앓는 카타르 기업가이자 FIFA 홍보대사 가님 알 무프타(Ghanim Al-Muftah, Qatari)가 난관 극복에 관한 본인의 감동적인 경험담과 만인을 위한 포용적 설계에 대한 청사진을 제시할 예정이다.

올해의 스마트 시티 엑스포 도하는 도하 MWC25(MWC25 Doha)와 나란히 개최된다. GSMA가 MCIT와의 제휴로 주최하는 중동 및 아프리카(MENA) 지역 최초의 MWC 행사에는 200명 이상의 유력 인사가 발표자로 나서고 200개 이상의 기업이 출품할 것으로 전망된다.

세계 속의 스마트 시티 엑스포 스마트 시티 엑스포 월드 콩그레스(Smart City Expo World Congress)는 명실상부한 세계 최고의 스마트 시티 행사로, 2주 전 바르셀로나에서 열린 최근 행사에는 1190개의 기업, 600명의 전문가, 그리고 2만 7000명 이상의 방문객이 운집하는 대성황을 이루었다. 2025 도하 스마트 시티 엑스포는 올해에 스페인 외 지역에서 열리는 지역 행사 중 하나로, 뉴욕(미국), 쿠리치바(브라질), 푸에블라(멕시코), 산티아고 델 에스테로(아르헨티나), 산티아고 데 칠레(칠레), 쿠알라룸푸르(말레이시아), 카르타헤나 데 인디아스(콜롬비아), 그리고 상하이(중국)에서 Tomorrow.City를 비롯한 스마트 시티 엑스포 지역 행사가 개최될 예정이다.

