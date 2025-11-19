Smart City Expo ドーハ、中東地域の都市分野における第一線の専門家が一堂に集結

11 月 25 日から 26 日にかけて、 30 名以上の国際的な専門家が Smart City Expo ドーハに集結し、技術革新が中東地域の都市の発展と変革をどのように後押しし、より効率的で、持続可能で、暮らしやすい都市づくりに寄与するかについて議論する。同イベントは、 Fira de Barcelona とカタールの通信情報技術省（ MCIT ）が主催し、モビリティ、デザイン、都市管理などの分野における AI の影響に焦点を当てる。

バルセロナ, スペイン, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 「接続を超えた先へ：よりスマートで活力ある未来へ導くデジタルソリューションの道筋（Beyond connectivity: a digital solutions pathway to a smarter, thriving future）」をスローガンに掲げるSCEドーハ2025は、インテリジェント・デジタル・イノベーション、破壊的技術、デジタル経済と未来の人材、接続型インフラ、そして未来の行政という5つの主要テーマを中心にプログラムを構成しています。

最も著名な登壇者の一人であるMIT教授のKent Larson氏は、都市デザイン、マイクロ・ハウジング、自律型モビリティの専門家であり、テクノロジーと人間のビジョンがいかに未来の都市を形作るかについて自身の見解を示します。一方、AIとイノベーションの専門家であるJesús Serrano氏は、新たなテクノロジーを活用して実効的な解決策をどのように実現するかに焦点を当てます。

MCITのデジタル産業担当次官補であるReem Al Mansoori閣下は、カタール政府の都市変革に関する戦略について語ります。最後に、可動域を制限する疾患を抱えるカタール人起業家でありFIFAアンバサダーでもあるGhanim Al-Muftah氏が、強いレジリエンスの証と、インクルーシブ・デザインに対する自身のビジョンを来場者に伝える予定です。

今年、Smart City Expo ドーハはMWC25ドーハにおいても紹介されます。GSMAがMCITと協力して開催する、MENA（中東・アフリカ）地域で初となるMWCイベントには、200名以上のスピーカーと200社以上の出展者が集まる見込みです。

世界の Smart City Expo

Smart City Expo World Congressは世界を代表するスマートシティ関連イベントであり、2週間前にバルセロナで開催された最新回では、1,190社、600名の専門家、2万7,000名超の来場者が一堂に会しました。SCEドーハは、2025年にスペイン国外で開催されるローカル版の一つであり、ニューヨーク（米国）、クリチバ（ブラジル）、プエブラ（メキシコ）、サンティアゴ・デル・エステロ（アルゼンチン）、サンティアゴ・デ・チリ（チリ）、クアラルンプール（マレーシア）、カルタヘナ・デ・インディアス（コロンビア）、そして上海（中国）のTomorrow.Cityなどが含まれます。

SOURCE Fira de Barcelona