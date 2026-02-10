Brandwatch und Blackbird.AI Consortium von der NATO ausgewählt, um Fähigkeiten zur Bewertung der Informationsumgebung bereitzustellen

KI-gestützte Funktionen werden die NATO mit Einblicken in komplexe Informationsumgebungen unterstützen

BRIGHTON, Vereinigtes Königreich, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend im Bereich Social Intelligence und Social Media Management, und Blackbird.AI, weltweit führend im Bereich Narrative Intelligence, gaben heute bekannt, dass ihr Konsortium von der NATO Communications and Information Agency (NCIA) im Auftrag der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) ausgewählt wurde, um eine fortschrittliche Informationsumgebungsbewertungskapazität (IEAC) bereitzustellen.

Die Lösung bietet sichere, skalierbare und KI-gestützte Tools zur Überwachung, Analyse und Interpretation der Informationsumgebung über öffentliche und kommerziell verfügbare Datenquellen hinweg. Als maßgeschneiderte, unternehmensweite Social-Intelligence-Lösung kombiniert sie Medienbeobachtung, Stimmungsanalyse und Trenderkennung, um die Entscheidungsfindung innerhalb der NATO zu unterstützen. Die Lösung wird der NATO dabei helfen, sich entwickelnde narrative Bedrohungen, einschließlich der Verbreitung von Desinformation und schädlichen Narrativen in komplexen digitalen Ökosystemen, zu bewerten und darauf zu reagieren.

Diese Initiative stellt einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit von Brandwatch mit der NATO dar und stärkt die Rolle des Konsortiums als vertrauenswürdiger Anbieter von einsatzbereiter digitaler Intelligenz. Die Lösung ist darauf ausgelegt, die größtmögliche Datenabdeckung zu integrieren, zusätzliche Anreicherungen zu bieten und strategische Kommunikatoren innerhalb der NATO-Gemeinschaft für Informationsumgebungsbewertung dabei zu unterstützen, in einem schnellen, fragmentierten und umkämpften Umfeld effizient zu planen und zu analysieren.

Um diese Funktion bereitzustellen, vereint das Konsortium komplementäre Technologien und Fachkenntnisse aus dem gesamten Portfolio von Cision, darunter Trajaan, dessen Suchintelligenztechnologie aufkommende Trends und Absichtssignale bei globalen Zielgruppen aufdeckt. Ergänzt wird dies durch die spezialisierten Partner Osavul und Converseon. Zusammen werden diese Fähigkeiten der NATO helfen, ihre strategische Kommunikation zu stärken, das Situationsbewusstsein zu verbessern und eine schnellere, fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

„Wir fühlen uns geehrt, die NATO bei dieser wichtigen Mission zu unterstützen", sagte Guy Abramo, Chief Executive Officer von Cision. „Durch die Kombination von Datenabdeckung auf Weltklasseniveau mit KI und Analysen der nächsten Generation bieten wir ein umfassenderes und zeitnaheres Verständnis der Informationsumgebung. Diese Partnerschaft spiegelt die Stärke unserer Technologie und unser gemeinsames Engagement wider, Organisationen bei der Bewältigung der anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich der Informationsbeschaffung zu unterstützen."

Brandwatch verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Regierungs-, Verteidigungs- und öffentlichen Organisationen weltweit. Seine Lösungen kombinieren Sozial- und Mediendaten, fortschrittliche Analysen, KI-gestützte Erkenntnisse und die strikte Einhaltung von Datenlizenzierungs- und Sicherheitsstandards – Fähigkeiten, die die Fähigkeit des Konsortiums untermauern, an der Schnittstelle von Technologie, Governance und Missionsdurchführung zu operieren.

„Das Verständnis der Informationsumgebung ist für eine effektive Planung und Entscheidungsfindung innerhalb der Allianz von entscheidender Bedeutung", sagte Chris Riley, Leiter der Abteilung „Plans and Insights" im Büro für strategische Kommunikation im NATO-Hauptquartier. „Diese integrierte Lösung von Brandwatch und Blackbird.AI verbessert unsere Fähigkeit, datengestützte Erkenntnisse in großem Umfang zu liefern, erheblich."

„Die strategische Zusammenarbeit von Blackbird.AI mit der NATO in den letzten Jahren hat wichtige Analysen zu schädlichen Narrativen geliefert, die sich auf ihre Operationen auswirken", sagte Wasim Khaled, CEO und Mitbegründer von Blackbird.AI. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Brandwatch, um der NATO noch mehr umsetzbare Erkenntnisse für ihr Bestreben zu liefern, die Freiheit und Sicherheit aller ihrer Mitglieder zu schützen."

Informationen zu den Partnern des Konsortiums

Informationen zu Brandwatch

Brandwatch ist die führende Suite für Social-Media-Management und Verbraucherintelligenz, die Marken in die Lage versetzt, ihre wichtigsten Zielgruppen zu sehen und von ihnen gesehen zu werden, sie zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden. Die Hälfte der Forbes 100 vertraut auf Brandwatch. Brandwatch stattet die innovativsten Unternehmen der Welt mit KI-gestützten Erkenntnissen und Tools aus, um Chancen zu nutzen, das Engagement zu stärken und das Wachstum zu beschleunigen.

Unsere umfassende Suite deckt die Bereiche Consumer Intelligence, Influencer Marketing und Social Media Management ab und ermöglicht Marken und Agenturen, datengesteuerte Strategien in großem Umfang umzusetzen.

Brandwatch ist Teil der Cision-Markenfamilie, neben CisionOne, Trajaan, und PR Newswire

Informationen zu Blackbird.AI

BLACKBIRD.AI schützt Führungskräfte und Organisationen vor narrativen Desinformationsangriffen, die finanziellen, operativen, reputationsbezogenen und physischen Schaden verursachen. Die von Gartner als „das Unternehmen, das es im Bereich Narrative Intelligence zur Bekämpfung von Desinformation zu schlagen gilt" bezeichnete Narrative Intelligence Platform von Blackbird.AI identifiziert schädliche narrative Angriffe und priorisiert sie nach Risikobewertung, den dahinterstehenden Akteuren, den Netzwerken, über die sie sich verbreiten, dem anomalen Bot-Verhalten, das sie skaliert, und den Kohorten und Communities, die sie verbinden. Diese Informationen ermöglichen es Unternehmen, bessere strategische Entscheidungen zu treffen und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken erheblich zu reduzieren. Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu Blackbird.AI.

Kontakt für Medienanfragen: Cision Public Relations unter [email protected]

