Bitmine anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,168 millones de tokens

- Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,168 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo alcanzan los 14.000 millones de dólares

El presidente Tom Lee insta a los accionistas a votar SÍ a la propuesta n° 2 para apoyar el objetivo de Bitmine de aumentar el ETH por acción

Los accionistas pueden encontrar la información más reciente sobre el voto SÍ y el mensaje del presidente en el sitio web de Bitmine

Bitmine tiene 1.256.083 ETH en staking y la solución de staking MAVAN se lanzará en el primer trimestre de 2026

Bitmine sigue siendo el mayor comprador de ETH de "dinero fresco" del mundo

Bitmine posee ahora el 3,45 % del suministro de tokens ETH, casi el 70 % del camino hacia la "Alquimia del 5 %" en tan solo 6 meses

Bitmine Crypto + Total Cash Holdings + "Moonshots" totalizan 14.000 millones de dólares, incluyendo 4,168 millones de tokens ETH, 988 millones de dólares en efectivo y otras tenencias de criptomonedas

Bitmine celebrará su Junta Anual de Accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine lidera a sus pares en tesorería de criptomonedas tanto por la velocidad de aumento del NAV por acción como por la alta liquidez de las acciones de BMNR

Bitmine es la 67ª acción más negociada en EE.UU., con un volumen de negociación de 1.300 millones de dólares diarios (promedio de 5 días)

Bitmine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") una empresa de la red Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversiones a largo plazo, anunció hoy que Bitmine crypto + total cash + "moonshots" posee un total de 14.000 millones de dólares.

A 11 de enero a las 7:00pm ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 4.167.768 ETH a 3.119 dólares por ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), una participación de 23 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 988 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,45 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"2026 augura muchos aspectos positivos para las criptomonedas, con la adopción de las stablecoins y la tokenización impulsando la conversión de blockchain en la plataforma de liquidación de Wall Street, favoreciendo especialmente a Ethereum", declaró Thomas "Tom" Lee de Fundstrat, presidente de Bitmine. "Seguimos considerando el restablecimiento del apalancamiento posterior al 10 de octubre de 2025 como algo similar al 'mini invierno de las criptomonedas'. 2026 es el año en que los precios de las criptomonedas se recuperarán, con mayores ganancias en 2027-2028".

"La semana pasada, adquirimos 24.266 ETH y aun así logramos aumentar nuestra posición de efectivo en 73 millones de dólares", continuó Lee. "Bitmine solo emite acciones de forma selectiva y con una prima sobre el valor liquidativo promedio (mNAV). Seguimos siendo el mayor comprador de ETH de 'dinero fresco' del mundo", declaró Lee. "Y cuando MAVAN inicie sus operaciones comerciales, seremos el mayor proveedor de staking de todo el ecosistema criptográfico".

Bitmine publicó un mensaje especial del presidente (enlace) explicando por qué los accionistas de Bitmine deberían votar a favor de la enmienda para aumentar las acciones autorizadas antes de la próxima junta anual de accionistas del 15 de enero de 2026 (la "Junta Anual").

"Los estatutos de Bitmine tienen una característica inusual: exigen el 50,1 % de todas las acciones en circulación para respaldar un aumento de acciones. Este requisito es extremadamente alto y, por lo tanto, dificulta enormemente la obtención de un aumento de acciones autorizado. Necesitamos impulsar este aumento ahora, ya que Bitmine pronto agotará su autorización actual de 500 millones. Y cuando eso suceda, nuestra acumulación de ETH se ralentizará. Por lo tanto, necesitamos que los accionistas aprueben la propuesta nº 2 para aumentar las acciones autorizadas", declaró Tom Lee. "El único objetivo de Bitmine sigue siendo crear valor para los accionistas, lo que se logra mediante la adquisición de ETH por acción de forma acrecentada, y solo ha emitido acciones con prima de mNAV, optimizando el rendimiento y los ingresos de sus tenencias de ETH, invirtiendo estratégicamente el balance general en proyectos ambiciosos y aprovechando la sólida posición de la compañía en la comunidad y el mercado para generar rentabilidad adicional".

A 11 de enero de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 1.256.083 (3.900 millones de dólares a 3.119 dólares por ETH). Esto representa un aumento de 596.864 en la última semana. Esta cifra representa una fracción de los 4,17 millones de ETH que Bitmine posee. La tasa de staking de Ethereum compuesta (CESR), administrada por Quatrefoil, es del 2,81 %. Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento de su MAVAN (Made in America VAlidator Network) comercial en 2026. "Bitmine ha staking más ETH que otras entidades del mundo".

"A escala (cuando el ETH de Bitmine esté staking en su totalidad por MAVAN y sus socios de staking), la tasa de staking de ETH es de 374 millones de dólares anuales (con un CESR del 2,81 %), o más de 1 millón de dólares al día", declaró Tom Lee. "Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America Validator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, ofreciendo una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026", continuó Lee.

Bitmine, holding de criptomonedas, se posiciona como la principal tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (MSTR), que posee 672.497 BTC valorados en 61.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es actualmente una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de 1.300 millones de dólares (promedio de 5 días, a 9 de enero de 2026), ubicándose en el puesto 67 en EE.UU., detrás de Vistra (puesto 66) y por delante de Cisco (puesto 68) entre 5.704 acciones que cotizan en EE.UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

Bitmine celebrará su Junta Anual en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026. La compañía anima a los accionistas a votar y asistir presencialmente a su Junta Anual. Los detalles y la agenda de la Reunión Anual se encuentran a continuación:

Junta Anual de Bitmine:

Lugar: Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 Horario: 12:00 pm-3:00 pm PST

12:00 pm-3:00 pm PST Agenda:

Elegir ocho (8) directores para el próximo año; Aprobar la modificación de los estatutos para aumentar el número de acciones ordinarias autorizadas; Aprobar el Plan Ómnibus de Incentivos de 2025; y Aprobar, con carácter consultivo no vinculante, el acuerdo especial de compensación basada en el desempeño para el presidente ejecutivo.

Asistencia a la Junta Anual: Los accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta Anual deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones proporcionadas. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a 11:59 p.m. Eastern Time.

Los accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta Anual deben registrarse con antelación en https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 y seguir las instrucciones proporcionadas. El registro debe completarse y enviarse a más tardar el 13 de enero de 2026 a 11:59 p.m. Eastern Time. El día de la reunión, por favor, esté listo para mostrar su ticket y una identificación con foto en la puerta para entrar. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con el proceso de registro, contacte con Alliance Advisors en [email protected] .

. Votación: Los accionistas pueden votar en persona en la Junta Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Junta Anual, utilizando uno de los siguientes métodos:

Los accionistas pueden votar en persona en la Junta Anual o por poder, independientemente de si asisten o no a la Junta Anual, utilizando uno de los siguientes métodos: Por correo : Todos los accionistas registrados que recibieron copias impresas de los materiales de poder de la empresa pueden votar marcando, firmando, fechando y devolviendo su tarjeta de poder.

: Todos los accionistas registrados que recibieron copias impresas de los materiales de poder de la empresa pueden votar marcando, firmando, fechando y devolviendo su tarjeta de poder.

Por teléfono : Llame al número que figura en su tarjeta de poder y siga las instrucciones grabadas. Necesitará el número de control que figura en su tarjeta de poder.

: Llame al número que figura en su tarjeta de poder y siga las instrucciones grabadas. Necesitará el número de control que figura en su tarjeta de poder.

Por internet : Visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de su documentación para la representación, escanee el código QR que se encuentra en su tarjeta de representación. Necesitará el número de control que figura en su tarjeta de representación.

: Visite https://AALvote.com/BMNR o, si recibió copias impresas de su documentación para la representación, escanee el código QR que se encuentra en su tarjeta de representación. Necesitará el número de control que figura en su tarjeta de representación.

Las instalaciones de votación por teléfono e Internet para los accionistas registrados de todas las acciones cerrarán a las 11:59 p.m., hora del Este, el 14 de enero de 2026.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, contacte con Alliance Advisors en

1-855-206-1722 o [email protected]



Horas de operación:



Lunes a viernes: 9 am-10 pm EST





Sábado y domingo: 10 am-10 pm EST

La Junta Anual se transmitirá en vivo en la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las plataformas financieras y de pago actuales. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

El mensaje del presidente se puede encontrar aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America Validator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, deben considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

