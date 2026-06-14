Bitmine: dividendos iniciales y cotización en la Bolsa de Nueva York para acciones preferentes de Serie A

-Bitmine Immersion Technologies anuncia dividendos iniciales y cotización en la Bolsa de Nueva York para acciones preferentes de Serie A

El Consejo de Administración de Bitmine declara dividendos iniciales en efectivo para las acciones preferentes perpetuas Serie A de la compañía con un dividendo del 9,50%.

Las acciones preferentes Serie A han sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "BMNP" y se espera que comiencen a negociarse el martes 16 de junio de 2026.

NORWALK, Conn., 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Compañía") anunció hoy que su Consejo de Administración ha declarado los dividendos iniciales en efectivo sobre las acciones preferentes perpetuas Serie A de la Compañía al 9,50% (CUSIP: 09175D 200) (las "Acciones Preferentes Serie A").

El dividendo inicial, que representa dividendos regulares acumulados desde la fecha de emisión inicial del 10 de junio de 2026, será pagadero en efectivo de acuerdo con los términos del Certificado de Designaciones que rige las Acciones Preferentes Serie A. El dividendo inicial de 0,316667 dólares por acción se pagará el 22 de junio de 2026 a los tenedores registrados de las acciones preferentes Serie A al cierre de operaciones el 12 de junio de 2026.

La Compañía anunció además que la Junta Directiva también declaró el segundo dividendo en efectivo semanal de 0,105556 dólares por acción sobre las Acciones Preferentes Serie A, que se pagará el 26 de junio de 2026 a los tenedores registrados de las Acciones Preferentes Serie A al cierre de operaciones el 16 de junio de 2026.

La compañía también anunció que las acciones preferentes Serie A han sido aprobadas para su cotización en la Bolsa de Nueva York y comenzarán a negociarse el martes 16 de junio de 2026 bajo el símbolo bursátil "BMNP". Equiniti Trust Company, LLC actúa como agente de transferencia, registrador y agente pagador de las acciones preferentes Serie A.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está destinando su capital excedente a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, siga en X:

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos como "espera", "proyecta", "proyectado", "pretende", "cree", "anticipa", "estima" y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre los pagos de dividendos de la Compañía sobre las Acciones Preferentes Serie A, la cotización y el inicio de la negociación de las Acciones Preferentes Serie A en la Bolsa de Valores de Nueva York, y la estrategia de acumulación de activos digitales y las operaciones de staking de la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y el negocio futuro propuesto; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes y las acciones preferentes Serie A de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la Compañía; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.