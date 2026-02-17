Bitmine Immersion Technologies anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,371 millones de tokens

A 16 de febrero de 2026 a las 17:00 ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 4.371.497 ETH a 1.998 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 17 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de 670 millones de dólares en efectivo. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 3,62 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Tras pasar la semana pasada en Consensus Hong Kong, uno de los mayores encuentros globales sobre criptomonedas, nos marchamos con la convicción creciente de que 2026 será un año decisivo para Ethereum. Vemos un fortalecimiento de la adecuación producto-mercado gracias a tres impulsores seculares de larga duración: (i) Wall Street a través de la tokenización y la privacidad en Ethereum; (ii) la IA y los agentes de IA que utilizan Ethereum tanto para la recaudación de pagos como para la verificación; y (iii) los creadores que se inclinan por la "prueba de identidad humana" y otros estándares que se ejecutan en Ethereum L2 (Worldchain, etc.). Hubo numerosos paneles de debate y presentaciones en torno a estos tres temas, y es evidente que Ethereum está bien posicionado para obtener una cuota de mercado significativa, dada su neutralidad, su disponibilidad y fiabilidad del 100 %" declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

El último mensaje de Lee como presidente es su discurso inaugural en Consensus HK, donde habla sobre estos tres impulsores del crecimiento futuro del uso de ETH, así como sobre los impulsores de las iniciativas de crecimiento de Bitmine. El enlace a su mensaje está aquí.

"En contraste, el sentimiento y el entusiasmo de los inversores están por los suelos, lo que nos recuerda la tristeza y el desánimo que se vieron en los mínimos de noviembre de 2022 y profundidades del criptoinvierno de 2018. Durante 2018 y 2022, se produjeron numerosos fracasos de gran repercusión de grandes empresas (FTX, 3 arrows en 2022), mientras que entre 2025 y 2026 no se han visto debacles de tal magnitud. Más bien, parece que las criptomonedas se han mantenido débiles desde el "shock de precios" y el desapalancamiento masivo del 10 de octubre. En Bitmine, no podemos controlar el precio de Ethereum, y la compañía está adquiriendo ETH independientemente de la tendencia de precios, ya que las perspectivas a largo plazo para Ethereum siguen siendo excelentes. Por lo tanto, seguimos comprando ETH incluso mientras las criptomonedas atraviesan este "miniinvierno", declaró Lee.

"La semana pasada, adquirimos 45.759 ETH", continuó Lee. "Bitmine ha estado comprando Ethereum de forma constante, ya que consideramos atractiva esta caída, dado el fortalecimiento de los fundamentos. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja su alta utilidad ni su papel como el futuro de las finanzas".

A 16 de febrero de 2026, el total de ETH en staking de Bitmine ascendía a 3.040.483 (6.100 millones de dólares a 1.998 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que otras entidades del mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine está completamente apostado por MAVAN y sus socios de staking), la recompensa por staking de ETH asciende a 252 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,89 % a 7 días)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden actualmente a 176 millones de dólares. Estos 3 millones de ETH representan aproximadamente el 69 % de los 4,37 millones de ETH que posee Bitmine. La CESR (tasa de staking de Ethereum compuesta, administrada por Quatrefoil) es del 2,84 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento a 7 días del 2,89 % (anualizado). Seguimos avanzando en nuestra solución de staking, conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la solución líder en su clase, que ofrece una infraestructura de staking segura, y se implementará a principios de 2026. Bitmine trabaja actualmente con tres proveedores de staking mientras la compañía avanza hacia el lanzamiento de MAVAN en 2026" continuó Lee.

Bitmine, holding de criptomonedas, se posiciona como la principal fuente de tesorería de Ethereum y la segunda a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 714.644 BTC valorados en 49.000 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor fuente de tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en EE.UU. Según datos de Fundstrat, la acción ha registrado un volumen diario promedio de 900 millones de dólares (promedio de 5 días, a 13 de febrero de 2026), ubicándose en el puesto 158 en EE. UU., detrás de KKR (puesto 157) y por delante de CBRE (puesto 159) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Cripto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) son tan transformadores para los servicios financieros en 2025 como la medida estadounidense del 15 de agosto de 1971, que puso fin a Bretton Woods y al dólar estadounidense bajo el patrón oro hace 54 años. Este evento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, creando los icónicos titanes de Wall Street y las vías financieras y de pago de la actualidad. Estas demostraron ser mejores inversiones que el oro.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es la empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, que implementa una innovadora estrategia de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

