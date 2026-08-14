Bitmine: registro y pago de dividendos en efectivo para las acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50 %

-Bitmine Immersion Technologies anuncia las fechas de registro y pago de dividendos en efectivo para las acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50 %

NORWALK, Conn., 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" or la "Compañía") anunció hoy que su Consejo de Administración ha declarado diecisiete dividendos en efectivo sobre las acciones preferentes perpetuas Serie A del 9,50 % de la Compañía (las "Acciones Preferentes Serie A"), que cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo bursátil "BMNP".

Los dividendos se pagarán en efectivo de conformidad con los términos del Certificado de Designación que rige las Acciones Preferentes Serie A. Las fechas de registro, las fechas de pago y los importes por acción de cada dividendo se detallan a continuación:

Div # Fecha registro Fecha pago Cantidad por acción 12 Martes 25 de agosto de 2026 Viernes 4 de septiembre de 2026 0,1583 $ 13 Martes 1 de septiembre de 2026 Viernes 11 de septiembre de 2026 0,1847 $ 14 Martes 8 de septiembre de 2026 Viernes 18 de septiembre de 2026 0,1847 $ 15 Martes 15 de septiembre de 2026 Viernes 25 de septiembre de 2026 0.1847 $ 16 Martes 22 de septiembre de 2026 Viernes 2 de octubre de 2026 0,1847 $ 17 Martes 29 de septiembre de 2026 Viernes 9 de octubre de 2026 0,1847 $ 18 Martes 6 de octubre de 2026 Viernes 16 de octubre de 2026 0,1847 $ 19 Martes 13 de octubre de 2026 Viernes 23 de octubre de 2026 0,1847 $ 20 Martes 20 de octubre de 2026 Viernes 30 de octubre de 2026 0,1847 $ 21 Martes 27 de octubre de 2026 Viernes 6 de noviembre de 2026 0,1583 $ 22 Martes 3 de noviembre de 2026 Viernes 13 de noviembre de 2026 0,1847 $ 23 Martes 10 de noviembre de 2026 Viernes 20 de noviembre de 2026 0.1847 $ 24 Martes 17 de noviembre de 2026 Viernes 27 de noviembre de 2026 0,1847 $ 25 Martes 24 de noviembre de 2026 Viernes 4 de diciembre de 2026 0,1847 $ 26 Martes 1 de diciembre de 2026 Viernes 11 de diciembre de 2026 0,1847 $ 27 Martes 8 de diciembre de 2026 Viernes 18 de diciembre de 2026 0,1847 $ 28 Viernes 18 de diciembre de 2026 Lunes 28 de diciembre de 2026 0,2639 $

Acerca de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) y sus filiales ("Bitmine" o la "Compañía") es una empresa de infraestructura de tecnología blockchain que opera en los ámbitos de los servicios institucionales de staking y validación de activos digitales, la minería de bitcoin y la gestión estratégica de activos digitales. Como empresa líder mundial en tesorería de Ethereum, implementa una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. La Compañía proporciona infraestructura de staking y validación de nivel institucional, a través de la cual obtiene recompensas por staking e ingresos por validación, además de sus actividades de minería de bitcoin. Bitmine mantiene activos digitales estratégicamente, generando rendimientos sobre dichas tenencias para respaldar la liquidez y la formación de capital. Durante 2025, la Compañía amplió sus capacidades de infraestructura blockchain, incluyendo el desarrollo e implementación de MAVAN, su plataforma institucional de staking y validación. Las actividades de la Compañía también incluyen inversiones en oportunidades blockchain en fase inicial (inversiones 'moonshot') y servicios auxiliares de minería, alojamiento y consultoría.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son puramente históricas y generalmente se pueden identificar por términos como "espera", "proyecta", "tiene la intención", "planea", "cree", "anticipa", "estima", y expresiones similares. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el pago de dividendos de la Compañía sobre las Acciones Preferentes Serie A. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar diversos factores, entre ellos: la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes y las Acciones Preferentes Serie A de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan a los activos digitales, incluyendo la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las operaciones de staking de la Compañía; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el rendimiento futuros reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluyendo las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.