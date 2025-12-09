Cision nombra a Amy Jones directora de marketing

Líder experta en marketing de SaaS y tecnología para impulsar la estrategia global de marca y demanda.

CHICAGO, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumo y medios, anunció hoy el nombramiento de Amy Jones como directora de marketing. Jones dirigirá la organización global de marketing de Cision y reportará directamente al consejero delegado, Guy Abramo.

Jones aporta más de 25 años de experiencia en la creación de organizaciones de marketing de primer nivel para empresas de SaaS y tecnología. Se incorpora a Cision procedente de la división Jeppesen ForeFlight de Boeing Digital, donde fue directora de marketing y contribuyó a impulsar un crecimiento de dos dígitos en los ingresos, a la vez que apoyó la venta de la compañía por 10.550 millones de dólares a Thoma Bravo.

Su experiencia abarca la generación de demanda global, la estrategia de marca, el marketing de producto, la analítica, la innovación en tecnología de marketing y la interacción omnicanal. Anteriormente, Jones ocupó puestos de liderazgo en Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La y Vistaprint.

"Estoy entusiasmada de unirme a Cision en un momento tan crucial", declaró Amy Jones, directora de marketing de Cision. "La escala de Cision, sus datos y la innovación impulsada por la IA representan una gran oportunidad. Espero colaborar con el ELT y nuestros equipos globales para acelerar el crecimiento y fortalecer nuestra presencia ante nuestros clientes".

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Amy a Cision", afirmó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Su trayectoria impulsando un crecimiento medible, desarrollando motores GTM escalables y liderando organizaciones a través de la transformación la convierten en la persona ideal para nuestro próximo capítulo".

Jones supervisará la estrategia de marketing global de Cision en las áreas de marca, comunicaciones, marketing de producto, generación de demanda, contenido, eventos, análisis y operaciones de marketing.

