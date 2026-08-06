Cision gana los premios MarTech Breakthrough 2026 en tres categorías

- Cision gana los premios MarTech Breakthrough 2026 en las categorías de escucha social, distribución de comunicados de prensa y AEO

Brandwatch nombrada "Solución de escucha social del año", mientras que PR Newswire se alza con los máximos galardones como "Empresa de distribución de comunicados de prensa del año" y "Plataforma AEO del año"

CHICAGO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cision, líder mundial en inteligencia de consumidores y medios, anunció hoy que dos de sus marcas, Brandwatch y PR Newswire, han obtenido conjuntamente tres importantes galardones en las categorías de los premios MarTech Breakthrough Awards 2026.

El programa anual de premios, que atrajo miles de nominaciones de más de 15 países, reconoció la cartera de productos de Cision por impulsar la innovación en el panorama moderno de la tecnología de comunicaciones y marketing:

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence fue nombrada "Solución de escucha social del año", en reconocimiento a su labor para ayudar a los profesionales del marketing a transformar datos sociales fragmentados en información clara y práctica sobre la audiencia.

PR Newswire fue nombrada "Empresa de distribución de comunicados de prensa del año ", lo que valida su evolución de una red de distribución confiable a una plataforma integral de campañas de amplificación multicanal (Multichannel Amplification™).

PR Newswire Amplify™ obtuvo el premio a la "Plataforma AEO del año" por sus funciones integradas de optimización de motores de respuesta (AEO), que ayudan a los comunicadores a comprender y optimizar la presencia de su marca en la era de la búsqueda con IA.

Estos galardones representan el quinto, sexto y séptimo premio MarTech Breakthrough que las marcas de Cision han recibido en los últimos cuatro años, lo que subraya el compromiso de la compañía con la entrega de soluciones integrales de inteligencia de medios y del consumidor basadas en IA.

Transformando los datos sociales en acciones concretas

Brandwatch agrega y analiza datos de más de 100 millones de fuentes en línea, lo que permite a los equipos de marketing filtrar el ruido digital, rastrear las señales de audiencia en constante evolución y tomar decisiones más inteligentes.

"Nuestro reciente informe Marketer of 2026 reveló que solo el 25 % de los profesionales del marketing sienten que realmente comprenden a sus audiencias, y esa es precisamente la brecha que Brandwatch busca cerrar", afirmó Guy Abramo, consejero delegado de Cision. "Este reconocimiento refleja el esfuerzo continuo de nuestro equipo para ayudar a los profesionales del marketing a pasar de datos sociales fragmentados a una comprensión más clara de la audiencia y una ejecución más segura".

Explore todas las galardonadas soluciones de inteligencia social de Brandwatch

Modernizando la distribución e impulsando la visibilidad en búsquedas con IA

Desde su lanzamiento en septiembre de 2025, PR Newswire Amplify™ ha redefinido la distribución de comunicados de prensa, ayudando a los profesionales de relaciones públicas y comunicación a llegar a un público más amplio y garantizando su visibilidad en sistemas de IA generativa. Con funciones como la Puntuación de Comunicados de Prensa y el Informe de Marca AEO y GEO (con tecnología de Trajaan, una empresa de Cision), Amplify permite a los equipos evaluar y potenciar la presencia de su marca en la IA, y lograr que sus historias lleguen a las audiencias más relevantes.

"Ganar estos premios es un gran honor y una muestra de la dedicación de nuestro equipo", añadió Abramo. "Estos galardones celebran nuestro compromiso de mantener nuestra trayectoria de 70 años como el servicio líder en distribución de comunicados de prensa, al tiempo que ayudamos a nuestros clientes a mantenerse a la vanguardia en la era de las búsquedas con IA gracias a las potentes innovaciones de Amplify".

Explore todas las capacidades de distribución y AEO galardonadas de PR Newswire

Validación de la industria

En su novena edición, los premios MarTech Breakthrough reconocen a las empresas y tecnologías líderes que están dando forma al futuro de la tecnología de marketing global.

"Hoy en día, las marcas se enfrentan a flujos de trabajo fragmentados, la presión de producir contenido multicanal y la necesidad urgente de evolucionar de las estrategias SEO tradicionales a GEO y AEO", afirmó Steve Johansson, director general de MarTech Breakthrough. "PR Newswire ha transformado la distribución de comunicados de prensa en una plataforma inteligente, impulsada por IA, diseñada específicamente para los comunicadores modernos. Del mismo modo, Brandwatch ofrece información valiosa en un panorama social cada vez más fragmentado. Ambas soluciones encarnan a la perfección el espíritu de los Premios Breakthrough".

Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de inteligencia de medios y del consumidor de Cision, visite www.cision.com

Acerca de Cision

Cision es líder mundial en inteligencia de consumidores y soluciones de comunicación e interacción con los medios. Proporcionamos a los profesionales de relaciones públicas, comunicación corporativa, marketing y redes sociales las herramientas que necesitan para destacar en el mundo actual impulsado por los datos. Nuestra amplia experiencia, alianzas exclusivas de datos y productos galardonados, como Trajaan, Brandwatch, CisionOne y PR Newswire, integran información de búsquedas, redes sociales y medios de comunicación para que los equipos comprendan mejor lo que sucede, orienten la conversación y potencien su impacto. Más de 75.000 empresas y organizaciones, incluyendo el 84% de las empresas Fortune 500, confían en Cision para tomar mejores decisiones y alcanzar sus objetivos.

Contacto para medios:

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