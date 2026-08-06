Cision 榮獲 2026 年 MarTech 突破獎三項大獎，涵蓋社交聆聽、新聞稿發佈及 AEO 領域

Brandwatch 榮獲「年度最佳社交聆聽解決方案」，PR Newswire 奪得「年度最佳新聞稿發佈公司」及「年度最佳 AEO 平台」兩項殊榮

芝加哥2026年8月7日 /美通社/ -- 全球消費者與媒體智能領域的領軍企業 Cision 今日宣佈，旗下兩大品牌 Brandwatch 與 PR Newswire 在 2026 年 MarTech 突破獎評選中共奪三項重量級獎項。

本屆年度評選吸引了來自全球逾 15 個國家的數千份提名。Cision 旗下產品組合憑藉在現代傳播與營銷科技領域的持續創新，一舉摘下多項殊榮：

MarTech 突破獎是衡量全球營銷、銷售及廣告科技行業創新水平的權威獎項

Brandwatch 消費者智能 榮獲「 年度最佳社交聆聽解決方案 」，憑藉協助營銷人員將零散的社交數據轉化為清晰、可落地的受眾洞察而贏得評審青睞。

榮獲「 」，憑藉協助營銷人員將零散的社交數據轉化為清晰、可落地的受眾洞察而贏得評審青睞。 PR Newswire 榮獲 「年度最佳新聞稿發佈公司」 ，印證了其從傳統電訊網絡成功蛻變為 Multichannel Amplification™（綜合性多渠道擴大™）營銷活動平台的卓越歷程。

榮獲 ，印證了其從傳統電訊網絡成功蛻變為 Multichannel Amplification™（綜合性多渠道擴大™）營銷活動平台的卓越歷程。 PR Newswire Amplify™ 榮獲「年度最佳 AEO 平台」，其內置的答案引擎優化（AEO）功能協助傳播從業者在 AI 搜尋時代全面掌握並優化品牌曝光版圖。

此次三度折桂，是 Cision 旗下品牌過去四年間第五、六、七度榮獲 MarTech 突破獎，充分體現了公司持續深耕 AI 驅動、端到端媒體與消費者智能解決方案的戰略承諾。

將社交數據轉化為自信決策

Brandwatch 整合並分析來自逾 1 億個網絡來源的數據，助力營銷團隊穿透數字噪音、捕捉瞬息萬變的受眾信號，從而作出更具前瞻性的決策。

「我們最新發佈的《2026 年營銷人報告》顯示，僅有 25% 的營銷人員表示真正了解自己的受眾，而Brandwatch 正是為填補這一缺口而生。」Cision 行政總裁 Guy Abramo 表示。「此次獲獎是對團隊持續努力的最大肯定。我們一直致力於協助營銷人員從零散的社交數據中獲得更清晰的受眾洞察，繼而更有把握地付諸執行。」

探索 Brandwatch 全系列屢獲殊榮的社交智能解決方案

革新發佈渠道，提升 AI 搜尋能見度

自 2025 年 9 月推出以來，PR Newswire Amplify™ 重新定義了新聞稿發佈模式，協助公關及傳播專業人士觸達更廣泛的受眾，同時確保內容在生成式 AI 系統中的可發現性。藉助新聞稿評分、AEO 與 GEO 品牌報告（由 Cision 旗下公司 Trajaan 提供技術支援）等核心功能，Amplify 協助團隊評估並提升品牌的 AI 足跡，讓品牌故事精準觸達最重要的目標受眾。

「榮獲這些獎項是莫大的榮譽，更是對全體團隊不懈付出的最好肯定。」Abramo 補充道。「這些獎項既肯定了我們 70 年來作為業界領先新聞稿發佈服務的傳承，亦見證了我們透過 Amplify 的強大創新，助力客戶在 AI 搜尋時代保持領先的承諾。」

探索 PR Newswire 全系列屢獲殊榮的發佈及 AEO 功能

業界權威認可

踏入第九年的 MarTech 突破獎，旨在表彰引領全球營銷科技未來發展的頂尖企業與技術。

「當今品牌普遍面臨工作流程割裂、多渠道內容生產壓力，以及從傳統 SEO 策略向 GEO 和 AEO 轉型的迫切需求。」MarTech Breakthrough 董事總經理 Steve Johansson 表示。「PR Newswire 已將新聞稿發佈轉型為專為現代傳播人打造的智能 AI 平台。Brandwatch 則在日益零散的社交媒體環境中為用戶帶來真正清晰的洞察。兩款解決方案均完美體現了突破獎的精神。」

如欲進一步了解 Cision 屢獲殊榮的媒體與消費者智能解決方案，請瀏覽 www.cision.com

關於 Cision

Cision 是全球消費者與傳媒情報、互動及溝通解決方案的領導者。我們為公關和企業傳訊、市場營銷和社交媒體專業人士，配備在現今數據驅動世界中脫穎而出所需的工具。憑藉深厚的行業積累、獨家數據合作夥伴關係，以及 Trajaan、Brandwatch、CisionOne 及 PR Newswire 等屢獲殊榮的旗艦產品，Cision 整合搜尋、社交媒體與媒體信號，協助團隊更透徹地理解市場動態、主動引導輿論對話並提升傳播影響力。全球逾 75,000 家企業及機構——包括 84% 的《財富》500 強——信賴 Cision，藉此作出更明智的決策並達成業務目標。

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SOURCE Cision Ltd.