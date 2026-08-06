Cision、2026年MarTechブレイクスルー・アワード（MarTech Breakthrough Awards）でソーシャルリスニング、プレスリリース配信、AEOの3部門を受賞

Brandwatchが「年間最優秀ソーシャルリスニング・ソリューション」に選出、PR Newswireは「年間最優秀プレスリリース配信企業」と「年間最優秀AEOプラットフォーム」で最高賞を獲得

シカゴ, 2026年8月6日 /PRNewswire/ -- 消費者・メディアインテリジェンス分野の世界的リーダーであるCisionは、同社傘下の2ブランド、BrandwatchとPR Newswireが、2026年MarTechブレイクスルー・アワードにおいて、合わせて主要3部門を受賞したと発表しました。

15か国超から数千件の応募が寄せられたこの年次表彰プログラムでは、現代のコミュニケーションおよびマーケティング・テクノロジー分野全体でイノベーションを推進したとして、Cisionの製品・サービス群が以下のとおり評価されました。

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence は「 年間最優秀ソーシャルリスニング・ソリューション（Social Listening Solution of the Year） 」に選出され、マーケティング担当者が断片化したソーシャルデータから、明確で施策に活用できるオーディエンスインサイトを導き出せるよう支援している点が評価されました。

は「 」に選出され、マーケティング担当者が断片化したソーシャルデータから、明確で施策に活用できるオーディエンスインサイトを導き出せるよう支援している点が評価されました。 PR Newswire は「 年間最優秀プレスリリース配信企業（Press Release Distribution Company of the Year） 」に選出され、信頼されるニュース配信ネットワークから包括的なMultichannel Amplification™キャンペーン・プラットフォームへと進化したことを裏付けるものとなりました。

は「 」に選出され、信頼されるニュース配信ネットワークから包括的なMultichannel Amplification™キャンペーン・プラットフォームへと進化したことを裏付けるものとなりました。 PR Newswire Amplify™は、AI検索時代に広報・コミュニケーション担当者が自社ブランドの存在感を把握し、最適化できるよう支援する組み込み型の回答エンジン最適化（Answer Engine Optimization：AEO）機能が評価され、「年間最優秀AEOプラットフォーム（AEO Platform of the Year）」を受賞しました。

今回の3件は、Cision傘下のブランドが過去4年間に獲得したMarTechブレイクスルー・アワードの通算5件目から7件目の受賞に当たり、AIを活用したエンドツーエンドのメディア・消費者インテリジェンス・ソリューションの提供に注力する同社の姿勢を示しています。

ソーシャルデータを確信に基づく行動につなげる

Brandwatchは、1億を超えるオンライン情報源からデータを集約・分析し、マーケティングチームがデジタル上のノイズを排し、刻々と変化するオーディエンスの動向を追跡して、より的確な意思決定を行えるよう支援します。

「当社が最近発表した『2026年のマーケターレポート（Marketer of 2026 Report）』では、自社のオーディエンスを真に理解できていると感じるマーケティング担当者はわずか25%であることが明らかになりました。Brandwatchは、まさにそのギャップを埋めるために設計されています」と、Cision最高経営責任者（CEO）のGuy Abramoは述べました。「この評価は、マーケティング担当者が断片化したソーシャルデータからオーディエンスをより明確に理解し、より確信を持って施策を実行できるよう支援する、当社チームの継続的な取り組みの表れです。」

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プレスリリース配信の刷新とAI検索での可視性向上

2025年9月の提供開始以来、PR Newswire Amplify™は、PR・コミュニケーション担当者がより幅広いオーディエンスに情報を届けられるよう支援するとともに、生成AIシステム上での発見性を確保することで、プレスリリース配信のあり方を再定義してきました。Press Release ScoreやAEO & GEO Brand Report（Cision傘下のTrajaanを活用）などの機能により、Amplifyは、各チームがAI環境における自社ブランドの存在感を評価・向上させ、最も重要なオーディエンスに自社のストーリーを届けられるよう支援します。

「これらの賞を受賞できたことは大変な名誉であり、当社チームの献身的な取り組みの証しです」と、Abramoは付け加えました。「今回の受賞は、業界をリードするプレスリリース配信サービスとしての70年の伝統を守りながら、Amplifyの強力なイノベーションを通じて、AI検索時代にお客様が一歩先を行けるよう支援するという当社の取り組みをたたえるものです。」

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業界からの評価

今年で9年目を迎えるMarTechブレイクスルー・アワードは、世界のマーケティング・テクノロジーの未来を形作る優れた企業と技術を表彰するものです。

「今日のブランドは、連携の取れていないワークフロー、マルチチャネル向けコンテンツの制作を迫られる状況、そして従来のSEO戦略からGEOやAEOへと早急に移行する必要性に直面しています」と、MarTech Breakthroughのマネージング・ディレクター、Steve Johansson氏は述べました。「PR Newswireは、プレスリリース配信を、現代の広報・コミュニケーション担当者向けに特別に設計された、AIを活用したインテリジェントなプラットフォームへと変革しました。同様に、Brandwatchは、ますます断片化が進むソーシャル環境を明確に把握できるよう支援します。両ソリューションは、まさにブレイクスルー・アワードの精神を体現しています。」

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Cisionについて

Cisionは、消費者・メディアインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションの世界的リーダーです。当社は、PR、コーポレートコミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアのプロフェッショナルに対し、今日のデータ主導の世界で優れた成果を上げるために必要なツールを提供しています。当社の深い専門知識、独自のデータパートナーシップ、Trajaan、Brandwatch、CisionOne、PR Newswireをはじめとする受賞歴のある製品は、検索、ソーシャル、メディアから得られるシグナルを統合し、各チームが何が起きているかをより深く理解し、対話の方向性を形作り、影響力を高められるよう支援します。Fortune 500企業の84%を含む、75,000を超える企業・団体が、より的確な意思決定を行い、目標を達成するためにCisionを活用しています。

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SOURCE Cision Ltd.