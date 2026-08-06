Cision Giành Giải Thưởng MarTech Breakthrough 2026 ở hạng mục Lắng Nghe Mạng Xã Hội, Phân Phối Thông Cáo Báo Chí và Tối Ưu Hóa Công Cụ Trả Lời (AEO)

Brandwatch được vinh danh là "Giải Pháp Lắng Nghe Mạng Xã Hội của Năm", trong khi PR Newswire giành giải thưởng cao nhất ở 2 hạng mục "Công Ty Phân Phối Thông Cáo Báo Chí của Năm" và "Nền Tảng AEO của Năm"

CHICAGO, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cision, một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ người tiêu dùng và truyền thông, hôm nay đã thông báo 2 thương hiệu của họ là Brandwatch và PR Newswire đã giành được giải thưởng thuộc 3 hạng mục lớn của Giải Thưởng MarTech Breakthrough năm 2026.

Trong số hàng nghìn hồ sơ đề cử gửi về từ hơn 15 quốc gia, chương trình giải thưởng thường niên này đã tôn vinh danh mục sản phẩm của Cision vì những đóng góp thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ truyền thông và tiếp thị hiện đại:

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence được vinh danh là " Giải Pháp Lắng Nghe Mạng Xã Hội của Năm " nhờ khả năng giúp các nhà tiếp thị chuyển đổi dữ liệu mạng xã hội phân mảnh thành những thông tin chuyên sâu rõ ràng, hữu dụng về đối tượng mục tiêu.

được vinh danh là " " nhờ khả năng giúp các nhà tiếp thị chuyển đổi dữ liệu mạng xã hội phân mảnh thành những thông tin chuyên sâu rõ ràng, hữu dụng về đối tượng mục tiêu. PR Newswire được vinh danh là "Công Ty Phân Phối Thông Cáo Báo Chí của Năm", khẳng định bước chuyển mình từ một mạng lưới truyền tải thông tin đáng tin cậy thành một nền tảng chiến dịch toàn diện Multichannel Amplification™.

được vinh danh là khẳng định bước chuyển mình từ một mạng lưới truyền tải thông tin đáng tin cậy thành một nền tảng chiến dịch toàn diện Multichannel Amplification™. PR Newswire Amplify™ đã giành được giải thưởng "Nền Tảng AEO của Năm" nhờ các tính năng Tối Ưu Hóa Công Cụ Trả Lời (AEO) tích hợp sẵn, giúp các nhà truyền thông hiểu và tối ưu hóa dấu ấn thương hiệu của họ trong kỷ nguyên tìm kiếm bằng AI.

Với 3 chiến thắng này, các thương hiệu của Cision đã giành được tổng cộng 7 Giải Thưởng MarTech Breakthrough trong 4 năm qua, khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp trí tuệ người tiêu dùng và truyền thông toàn diện, được vận hành bằng AI.

Biến Dữ Liệu Mạng Xã Hội Thành Hành Động Tự Tin

Brandwatch tổng hợp và phân tích dữ liệu từ hơn 100 triệu nguồn trực tuyến, giúp các đội ngũ tiếp thị loại bỏ nhiễu thông tin kỹ thuật số, theo dõi tín hiệu thay đổi nhanh chóng của đối tượng mục tiêu và đưa ra quyết định thông minh hơn.

" Báo Cáo Marketer of 2026 (Nhà Tiếp Thị năm 2026) của chúng tôi gần đây cho biết chỉ 25% nhà tiếp thị thực sự hiểu đối tượng mục tiêu của mình, và Brandwatch được xây dựng để thu hẹp khoảng cách đó", ông Guy Abramo, Giám Đốc Điều Hành của Cision, cho biết. "Sự công nhận này phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ chúng tôi trong việc giúp các nhà tiếp thị chuyển từ dữ liệu mạng xã hội phân mảnh sang hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu và tự tin hơn khi thực thi."

Khám phá tất cả các giải pháp trí tuệ mạng xã hội từng đoạt giải thưởng của Brandwatch

Hiện Đại Hóa việc Phân Phối và Thúc Đẩy Khả Năng Hiển Thị trên các Công Cụ Tìm Kiếm AI

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2025, PR Newswire Amplify™ đã định nghĩa lại việc phân phối thông cáo báo chí bằng cách giúp các chuyên gia Quan Hệ Công Chúng (PR) và truyền thông tiếp cận được nhiều đối tượng hơn, đồng thời đảm bảo khả năng tìm thấy trên các hệ thống AI tạo sinh. Với các tính năng như Điểm Số Thông Cáo Báo Chí và Báo Cáo Thương Hiệu AEO & GEO (được cung cấp bởi Trajaan, một công ty thuộc Cision), giải pháp Amplify cho phép các đội ngũ đánh giá và nâng cao dấu ấn thương hiệu trên các hệ thống AI, đưa câu chuyện của họ đến với những đối tượng mục tiêu quan trọng nhất.

"Việc giành được những giải thưởng này là một vinh dự to lớn và là minh chứng cho sự cống hiến miệt mài của đội ngũ chúng tôi", ông Abramo nói thêm. "Những chiến thắng này tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc duy trì vị thế dẫn đầu suốt 70 năm về dịch vụ phân phối thông cáo báo chí, đồng thời giúp khách hàng luôn đón đầu xu hướng trong kỷ nguyên tìm kiếm bằng AI với những cải tiến mạnh mẽ thông qua giải pháp Amplify."

Khám phá tất cả các năng lực AEO và giải pháp phân phối đạt giải thưởng của PR Newswire

Sự Công Nhận Trong Ngành

Bước sang năm thứ 9, Giải Thưởng MarTech Breakthrough vinh danh các công ty và giải pháp công nghệ hàng đầu đang định hình tương lai của ngành công nghệ tiếp thị toàn cầu.

"Ngày nay, các thương hiệu phải đối mặt với quy trình làm việc rời rạc, áp lực sản xuất nội dung đa kênh và nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi từ các chiến lược SEO truyền thống sang GEO và AEO", ông Steve Johansson, Giám Đốc Điều Hành tại MarTech Breakthrough, cho biết. "PR Newswire đã chuyển đổi việc phân phối thông cáo báo chí thành một nền tảng thông minh, vận hành bằng công nghệ AI, được thiết kế riêng cho các chuyên gia truyền thông hiện đại. Tương tự, Brandwatch cũng mang lại sự rõ ràng có giá trị trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phân mảnh. Cả hai giải pháp đều thể hiện trọn vẹn tinh thần của Giải Thưởng Breakthrough."

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp trí tuệ người tiêu dùng và truyền thông từng đoạt giải thưởng của Cision, hãy truy cập www.cision.com

Giới thiệu về Cision

Cision là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ họ cần để thành công trong thế giới dữ liệu ngày nay. Nhờ chuyên môn sâu rộng của chúng tôi, các mối quan hệ đối tác dữ liệu độc quyền và các sản phẩm từng đạt giải thưởng, bao gồm Trajaan, Brandwatch, CisionOne và PR Newswire, chúng tôi kết hợp các tín hiệu từ công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và phương tiện truyền thông để giúp các đội ngũ hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra, chủ động định hình xu hướng và khuếch đại tác động của họ. Hiện có hơn 75.000 công ty và tổ chức, bao gồm cả 84% trong số các công ty thuộc danh sách Fortune 500, tin dùng Cision để đưa ra quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu của họ.

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