Cision gewinnt die MarTech Breakthrough Awards 2026 für Social Listening, Pressemitteilungs-Verbreitung und AEO

Brandwatch wurde als „Social Listening Solution of the Year," ausgezeichnet, während PR Newswire die höchsten Auszeichnungen in den Kategorien „Press Release Distribution Company of the Year" und „AEO Platform of the Year" erhielt.

CHICAGO, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Consumer- und Media-Intelligence-Lösungen, gab heute bekannt, dass zwei seiner Marken – Brandwatch und PR Newswire – gemeinsam drei bedeutende Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien bei den MarTech Breakthrough Awards 2026 erhalten haben

Im Rahmen des jährlichen Award-Programms, für das Tausende von Nominierungen aus über 15 Ländern eingingen, wurde das Portfolio von Cision für seine Innovationskraft in der modernen Kommunikations- und Marketingtechnologiebranche gewürdigt:

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence wurde als „ Social Listening Solution of the Year " ausgezeichnet und damit dafür gewürdigt, dass es Marketingfachleuten hilft, fragmentierte Social-Media-Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse über Zielgruppen umzuwandeln.

wurde als „ " ausgezeichnet und damit dafür gewürdigt, dass es Marketingfachleuten hilft, fragmentierte Social-Media-Daten in klare, umsetzbare Erkenntnisse über Zielgruppen umzuwandeln. PR Newswire wurde als „Press Release Distribution Company of the Year" ausgezeichnet, was seine Entwicklung von einem vertrauenswürdigen Nachrichtennetzwerk zu einer umfassenden Multichannel Amplification™-Kampagnenplattform bestätigt. PR Newswire Amplify™

wurde als ausgezeichnet, was seine Entwicklung von einem vertrauenswürdigen Nachrichtennetzwerk zu einer umfassenden Multichannel Amplification™-Kampagnenplattform bestätigt. PR Newswire Amplify™ PR Newswire Amplify™ sicherte sich den Titel „AEO Platform of the Year" für seine integrierten Answer-Engine-Optimization (AEO)-Funktionen, die Kommunikationsfachleuten helfen, ihre Markenpräsenz im Zeitalter der KI-Suche zu verstehen und zu optimieren.

Diese Auszeichnungen sind bereits die fünfte, sechste und siebte MarTech Breakthrough-Awards-Auszeichnung, die Cision-Marken in den letzten vier Jahren erhalten haben, und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung von KI-gesteuerten, durchgängigen Lösungen für Medien- und Verbraucheranalysen.

Soziale Daten in fundierte Maßnahmen umwandeln

Brandwatch aggregiert und analysiert Daten aus mehr als 100 Millionen Online-Quellen und ermöglicht es Marketingteams so, den digitalen Lärm zu durchdringen, sich schnell verändernde Zielgruppensignale zu verfolgen und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

„Unser aktueller ‚Marketer-of-2026'-Bericht hat gezeigt, dass nur 25 % der Marketingfachleute das Gefühl haben, ihre Zielgruppen wirklich zu verstehen – und genau diese Lücke soll Brandwatch schließen", sagte Guy Abramo, Chief Executive Officer bei Cision. „Diese Anerkennung spiegelt die kontinuierlichen Bemühungen unseres Teams wider, Marketingfachleuten dabei zu helfen, den Sprung von fragmentierten Social-Media-Daten zu einem klareren Zielgruppenverständnis und einer selbstbewussteren Umsetzung zu schaffen."

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Modernisierung der Verbreitung und Steigerung der Sichtbarkeit in der KI-Suche

Seit seiner Einführung im September 2025 hat PR Newswire Amplify™ die Verbreitung von Pressemitteilungen neu definiert, indem es PR- und Kommunikationsfachleuten hilft, ein breiteres Publikum zu erreichen und gleichzeitig die Auffindbarkeit in generativen KI-Systemen sicherzustellen. Mit Funktionen wie dem „Press Release Score" und dem „AEO & GEO Brand Report" (unterstützt von Trajaan, einem Unternehmen von Cision) ermöglicht Amplify Teams, die KI-Präsenz ihrer Marke zu bewerten und zu steigern sowie ihre Geschichten bei den Zielgruppen zu platzieren, die am wichtigsten sind.

„Der Gewinn dieser Auszeichnungen ist eine große Ehre und ein Beweis für das Engagement unseres Teams", fügte Abramo hinzu. „Diese Auszeichnungen würdigen unser Engagement, unser 70-jähriges Erbe als führender Dienstleister für die Verbreitung von Pressemitteilungen fortzuführen und unseren Kunden gleichzeitig mit leistungsstarken Innovationen in Amplify dabei zu helfen, im Zeitalter der KI-Suche immer einen Schritt voraus zu sein."

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Branchenanerkennung

Die MarTech Breakthrough Awards, die nun bereits zum neunten Mal verliehen werden, würdigen führende Unternehmen und Technologien, die die Zukunft der globalen Marketingtechnologie prägen.

„Marken sehen sich heute mit unzusammenhängenden Arbeitsabläufen, dem Druck zur Erstellung von Multichannel-Inhalten und der dringenden Notwendigkeit konfrontiert, von traditionellen SEO-Strategien zu GEO und AEO überzugehen", sagte Steve Johansson, Geschäftsführer bei MarTech Breakthrough. „PR Newswire hat die Verbreitung von Pressemitteilungen in eine intelligente, KI-gestützte Plattform verwandelt, die ausdrücklich für moderne Kommunikationsfachleute entwickelt wurde. Ebenso sorgt Brandwatch für aussagekräftige Klarheit in einer zunehmend fragmentierten Social-Media-Landschaft. Beide Lösungen verkörpern den Geist der Breakthrough Awards in vollem Umfang."

Um mehr über die preisgekrönten Lösungen von Cision im Bereich Medien- und Verbraucheranalysen zu erfahren, besuchen Sie www.cision.com

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundeneinbindung sowie Kommunikation. Wir stellen Fachleuten aus PR und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie Social Media die Tools bereit, die sie benötigen, um in der heutigen datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein. Dank unserer umfassenden Fachkompetenz, exklusiver Datenpartnerschaften und preisgekrönter Produkte – darunter Trajaan, Brandwatch, CisionOne und PR Newswire – bündeln wir Signale aus Suchmaschinen, sozialen Medien und den klassischen Medien, sodass Teams besser nachvollziehen können, was gerade geschieht, die öffentliche Diskussion aktiv gestalten und ihre Wirkung verstärken können. Über 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf Cision, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Ziele zu erreichen.

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