Cision voitti vuoden 2026 MarTech Breakthrough Awards -kilpailussa palkintoja sosiaalisen median kuuntelusta, lehdistötiedotteiden jakelusta, ja vastauskoneoptimoinnista

Brandwatch nimettiin "Vuoden sosiaalisen median kuunteluratkaisuksi," ja PR Newswire sai korkeimmat tunnustukset kategorioissa "Vuoden lehdistötiedotteiden jakeluyritys" ja "Vuoden vastauskoneoptimointialusta"

CHICAGO, 6. elokuuta, 2026 /PRNewswire/ -- Cision, maailman johtava kuluttaja- ja media-analytiikkayritys, ilmoitti tänään kahden brändinsä, Brandwatchin ja PR Newswiren, saaneen yhdessä kolme merkittävää kategoriapalkintoa vuoden 2026 MarTech Breakthrough Awards -kilpailussa.

Vuotuinen palkinto-ohjelma, johon saatiin tuhansia ehdotuksia yli 15 maasta, palkitsi Cisionin tuotevalikoiman sen edistämästä innovoinnista nykyaikaisen viestintä- ja markkinointiteknologian kentällä:

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence nimettiin " Vuoden sosiaalisen median kuunteluratkaisuksi ," sillä se auttaa markkinoijia muuttamaan hajanaisen sosiaalisen datan selkeäksi, käytännössä hyödynnettäväksi tiedoksi yleisöistä.

nimettiin " ," sillä se auttaa markkinoijia muuttamaan hajanaisen sosiaalisen datan selkeäksi, käytännössä hyödynnettäväksi tiedoksi yleisöistä. PR Newswire nimettiin "Vuoden lehdistötiedotteiden jakeluyritykseksi," mikä osoittaa sen kehittyneen luotetusta tiedotejakeluverkostosta kattavaksi Multichannel Amplification™ -kampanja-alustaksi.

nimettiin mikä osoittaa sen kehittyneen luotetusta tiedotejakeluverkostosta kattavaksi Multichannel Amplification™ -kampanja-alustaksi. PR Newswire Amplify™ voitti "Vuoden AEO-alusta" -palkinnon sisäänrakennetuista vastauskoneoptimoinnin (AEO) ominaisuuksistaan, jotka auttavat viestinnän ammattilaisia ymmärtämään ja optimoimaan brändinsä näkyvyyttä tekoälyhaun aikakaudella.

Nämä voitot ovat Cisionin brändien neljän viime vuoden aikana saamat viides, kuudes, ja seitsemäs MarTech Breakthrough Awards -palkinto, mikä korostaa yhtiön sitoutumista tekoälypohjaisten, koko prosessin kattavien media- ja kuluttajaymmärryksen ratkaisujen tarjoamiseen.

Sosiaalisesta datasta varmaa toimintaa

Brandwatch kokoaa ja analysoi dataa yli 100 miljoonasta verkkolähteestä, minkä ansiosta markkinointitiimit voivat suodattaa digitaalista kohinaa, seurata nopeasti muuttuvia yleisösignaaleja, ja tehdä parempia päätöksiä.

"Tuore Marketer of 2026 -raporttimme osoitti, että vain 25 % markkinoijista kokee todella ymmärtävänsä yleisöjään, ja juuri tämän kuilun Brandwatch pyrkii kuromaan umpeen", sanoi Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "Tämä tunnustus kuvastaa tiimimme jatkuvaa työtä sen eteen, että markkinoijat voivat siirtyä hajanaisesta sosiaalisesta datasta selkeämpään yleisöymmärrykseen ja varmempaan toteutukseen."

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Jakelun uudistaminen ja tekoälyhakunäkyvyyden vahvistaminen

Syyskuussa 2025 tapahtuneen julkaisunsa jälkeen PR Newswire Amplify™ on määritellyt lehdistötiedotteiden jakelun uudelleen auttamalla PR- ja viestintäalan ammattilaisia tavoittamaan laajempia yleisöjä, samalla kun se varmistaa löydettävyyden generatiivisissa tekoälyjärjestelmissä. Press Release Score -pisteytyksen ja AEO & GEO Brand Report -raportin (toteuttajana Trajaan, Cision-yhtiö) kaltaisten ominaisuuksien avulla Amplify antaa tiimeille mahdollisuuden arvioida ja vahvistaa brändinsä tekoälynäkyvyyttä, ja saada tarinansa kaikkein tärkeimpien yleisöjen nähtäviksi.

"Näiden palkintojen voittaminen on valtava kunnia ja osoitus tiimimme omistautumisesta," Abramo lisäsi. "Nämä voitot juhlistavat sitä, että olemme sitoutuneet vaalimaan 70-vuotista perintöämme johtavana lehdistötiedotteiden jakelupalveluna ja auttamaan asiakkaitamme pysymään kehityksen kärjessä tekoälyhaun aikakaudella Amplifyn tehokkaiden innovaatioiden avulla."

Tutustu kaikkiin PR Newswiren palkittuihin jakelu- ja AEO-ominaisuuksiin

Alan tunnustus

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävä MarTech Breakthrough Awards -ohjelma palkitsee globaalin markkinointiteknologian tulevaisuutta muovaavia johtavia yrityksiä ja teknologioita.

"Brändit kohtaavat nykyään hajanaisia työnkulkuja, painetta tuottaa monikanavaista sisältöä, ja kiireellisen tarpeen siirtyä perinteisistä SEO-strategioista GEO:hon ja AEO:hon" sanoi Steve Johansson, MarTech Breakthroughin toimitusjohtaja. "PR Newswire on muuttanut lehdistötiedotteiden jakelun älykkääksi, nykyaikaisille viestinnän ammattilaisille varta vasten suunnitelluksi tekoälypohjaiseksi alustaksi. Samoin Brandwatch tuo olennaista selkeyttä yhä hajanaisempaan sosiaalisen median ympäristöön. Molemmat ratkaisut ilmentävät aidosti Breakthrough Awards -palkintojen henkeä."

Lisätietoja Cisionin palkituista media- ja kuluttajaymmärryksen ratkaisuista löytyy osoitteesta www.cision.com

Tietoja Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvällinen asiantuntemuksemme, ainutlaatuiset datakumppanuutemme ja palkitut tuotteemme, kuten Trajaan, Brandwatch, CisionOne, ja PR Newswire, yhdistävät signaaleja hakukoneista, sosiaalisesta mediasta ja perinteisistä tiedotusvälineistä, jotta tiimit voivat paremmin ymmärtää tapahtumia, ohjata keskustelua ja vahvistaa vaikutusvaltaansa. Yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -yrityksistä, luottaa Cisioniin parempien päätösten tekemisessä ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Median yhteystiedot:

Cision Public Relations

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