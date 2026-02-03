Enjin lanza Essence of the Elements: un viaje multiverso entre juegos

Essence of the Elements, una aventura anual basada en estaciones elementales para impulsar la integración de jugadores en todo el ecosistema y la exploración entre juegos.

SINGAPUR, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Enjin, el pionero en experiencias de metaverso y tokens no fungibles (NFT), presentó hoy Essence of the Elements, una iniciativa del Multiverso que se basa en la verdadera propiedad del jugador, con objetos que se pueden usar, progresar y expandir en múltiples juegos. En lugar de un único evento, Essence of the Elements se basa en el modelo donde los jugadores son dueños de sus objetos, los transportan entre diferentes mundos y aumentan su valor mediante el juego cruzado.

A través de Multiverse Dashboard de Enjin, los jugadores vinculan su billetera de juegos para acceder a un sistema de progresión compartido que abarca múltiples títulos. Al completar misiones y desafíos en diferentes juegos, los jugadores ganan Esencia y desbloquean nuevos objetos que evolucionan más allá de cada juego, creando un conjunto creciente de coleccionables del Multiverso. Cada temporada (Fuego, Agua, Viento y Tierra) añade nuevas oportunidades para ampliar la utilidad de un objeto y desbloquear objetos adicionales del Multiverso jugando en diversos entornos de juego.

Essence of the Elements amplía el pozo de premios original de los capítulos anteriores del Multiverso. Cada temporada de este evento presenta premios que evolucionan a medida que los jugadores obtienen Esencia. Estas recompensas NFT se infunden con Monedas Enjin (ENJ), con 50.000 ENJ asignados por temporada entre las recompensas. Al final de cada temporada, los jugadores elegibles participan en un sorteo para recibir un nuevo objeto Multiverso de temporada. Cada temporada también incluye un premio: un NFT exclusivo de Degen con temática de elementos, con una capacidad de staking de 1 millón.

Rene Stefancic, director de operaciones de Enjin comentó, "Essence of the Elements muestra lo que es posible cuando los jugadores son verdaderamente dueños de sus objetos. Mediante NFT, Enjin permite que los objetos pertenezcan a los jugadores, no a los juegos, y que puedan moverse, evolucionar y desbloquear nuevo valor en múltiples mundos. Se trata de una propiedad que persiste más allá de un solo título, donde el progreso en un juego crea oportunidades en otro, y los jugadores mantienen el control de lo que ganan".

Essence of the Elements es una campaña gratuita para todos los jugadores, desde los recién llegados a la Web3 hasta los veteranos. Los juegos de la primera temporada incluyen ENJ Excavators, Etherscape, Into the Multiverse, Lost Relics, y The Six Dragons. Es posible que se incorporen más juegos en futuras temporadas.

Enjin se dedica a ofrecer una experiencia multijugador que evoluciona y mejora continuamente, con una estructura justa y sostenible que puede crecer con el tiempo.

El capítulo Essence of the Elements Multiverso ya está disponible en multiverse.nft.io.

Acerca de Enjin

Enjin es el ecosistema líder de tokens no fungibles (NFT), que ofrece una gama completa de productos para crear, comercializar, distribuir e integrar NFT en mundos virtuales. Como plataforma escalable y accesible, la tecnología de Enjin se ha aplicado ampliamente en juegos, aplicaciones, programas empresariales y campañas de marketing innovadoras de blockchain. El ecosistema de Enjin se basa en Enjin Coin (ENJ), un token de utilidad que respalda el valor de los activos de blockchain. Hasta la fecha, se han creado más de mil millones de activos impulsados por Enjin. Para más información, visite enjin.io.

