- Phemex cataliza el impulso del mercado en 2026 con dos iniciativas estratégicas para el empoderamiento de los operadores

APIA, Samoa, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex , una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, ha presentado un programa estratégico de doble vía diseñado para impulsar el ecosistema comercial en medio de un panorama criptoactivo en resurgimiento a principios de 2026. Con el lanzamiento simultáneo de Apex Competition Season 3 y New Year Futures Boost , la plataforma refuerza su compromiso de fomentar un entorno comercial meritocrático y resiliente tanto para operadores profesionales como emergentes.

Como liga recurrente insignia de Phemex, Apex Season 3 rompe el esquema tradicional de "el ganador se lo lleva todo", a menudo dominado por las grandes fortunas. Mediante un sofisticado sistema de clasificación multicanal —que abarca tablas de clasificación diarias, semanales y mensuales—, la competición nivela el campo de juego. Esta estructura inclusiva, con un pozo de premios de 450.000 dólares, garantiza que el éxito se defina por la perspicacia en el trading, en lugar de la profundidad del capital, lo que permite a los operadores verdaderamente perspicaces obtener el prestigio y las recompensas que merecen, independientemente del tamaño de su cartera.

Como complemento al ámbito competitivo, el New Year Futures Boost actúa como una incubadora para el talento emergente. Con el respaldo de un fondo de mitigación de riesgos de 200.000 dólares, esta iniciativa reduce las barreras psicológicas de entrada mediante la optimización de beneficios y mecanismos de protección contra pérdidas. Permite a los nuevos opetradores adquirir experiencia real en el mercado y ganar confianza, preparándolos para futuras participaciones competitivas.

El New Year Futures Boost estará vigente hasta el 19 de enero, mientras que la Apex Competition continuará hasta el 1 de febrero de 2026. En conjunto, reflejan la filosofía general de productos y plataformas de Phemex: diseñar entornos de trading que se adapten a las diferentes necesidades, niveles de experiencia y perfiles de riesgo de los usuarios. Phemex busca crear un ecosistema de trading más accesible, sostenible y centrado en el usuario, en consonancia con su posicionamiento como una plataforma diseñada prioritariamente para los usuarios.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas que prioriza al usuario y en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y de derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles puedan crecer y alcanzar el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/