-Phemex lanza Prediction Market impulsado por Polymarket e introduce un campeonato de pronósticos de un mes de duración

APIA, Samoa, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma global de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario y con la confianza de más de 10 millones de operadores, anunció el lanzamiento oficial de su Prediction Market, impulsado por Polymarket, una plataforma líder de mercados de predicción descentralizados. Este nuevo producto permite a los usuarios operar con base en los resultados de eventos del mundo real, ampliando así la plataforma de Phemex más allá de los mercados tradicionales basados en precios.

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A través del Prediction Market, los usuarios de Phemex pueden tomar posiciones de SÍ o NO en una amplia gama de eventos, incluyendo hitos de criptomonedas, torneos deportivos y eventos mundiales. Se puede acceder a los mercados directamente a través de las cuentas de Phemex existentes utilizando USDT, sin necesidad de billeteras externas ni interacción en la cadena de bloques.

El lanzamiento refleja el creciente interés en mercados donde la información, el sentimiento y las probabilidades se pueden expresar de forma más directa que en el comercio de activos convencional. Al integrar los mercados de predicción en un entorno de negociación centralizado, Phemex busca hacer que esta categoría sea más accesible a una base de usuarios global más amplia.

Para celebrar el lanzamiento, Phemex presentó el Prediction Championship, un evento de participación de cuatro semanas que se lleva a cabo del 23 de abril al 20 de mayo de 2026. La serie clasifica a los usuarios elegibles según su rendimiento en las predicciones, con premios distribuidos semanalmente y la clasificación final reconocida al concluir la competición.

"Los mercados de predicción representan una importante evolución en la estructura del mercado", afirmó Federico Variola, consejero delegado de Phemex. "Transforman la información y las expectativas colectivas en señales negociables. En un mundo cada vez más marcado por narrativas que cambian rápidamente, los usuarios buscan formas más directas de expresar sus opiniones sobre los resultados, no solo sobre los precios de los activos. Incorporar esta categoría a Phemex forma parte de nuestra estrategia más amplia para construir un ecosistema de negociación más completo que refleje el funcionamiento actual de los mercados".

Este lanzamiento se produce tras la reciente expansión de Phemex a nuevos verticales de productos, como los futuros TradFi y las herramientas de negociación con IA, lo que subraya el impulso de la compañía hacia una plataforma multimercado más amplia. De cara al futuro, Phemex planea seguir ampliando la cobertura de los mercados de predicción, la funcionalidad de sus productos y las oportunidades de negociación entre diferentes categorías, a medida que crece la demanda global de mercados basados en eventos.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, en la que confían más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque vanguardista y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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