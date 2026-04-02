Phemex publica la Prueba de Reservas de abril de 2026, que muestra un coeficiente de reservas totales de 131%

APIA, Samoa, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario anunció la publicación de su Prueba de Reservas (PoR) de abril de 2026, reforzando su compromiso con la transparencia, el respaldo de activos y la seguridad de los fondos de los usuarios. El último informe confirma que todos los saldos de los usuarios están totalmente respaldados, con un índice de reserva total del 131 % en los principales activos.

Phemex Publishes April 2026 Proof of Reserves, Reporting 131% Total Reserve Ratio

Según el Informe de Pruebas Reservas de abril de 2026, Phemex mantiene reservas sobrecolateralizadas en las principales criptomonedas, incluyendo BTC (133,11%), ETH (141,61%), USDT (103,61%) y SOL (155,62%). Todos los activos reportados superan el 100% de ratio de reserva, lo que indica que las obligaciones de los usuarios están totalmente cubiertas y que los activos permanecen accesibles en todo momento.

El Informe de Pruebas Reservas de Phemex utiliza un modelo de verificación basado en el árbol Merkle, lo que permite a los usuarios confirmar de forma independiente que sus saldos están incluidos en el total de obligaciones de la plataforma, preservando la integridad y la privacidad de los datos. Este enfoque criptográfico permite una verificación transparente sin exponer los datos de las cuentas individuales.

Federico Variola, consejero delegado de Phemex, comentó: "Priorizar al usuario significa, en la práctica, brindarle una visibilidad clara sobre cómo se mantienen y gestionan sus activos. La publicación periódica de las Pruebas de Reservas forma parte de este enfoque, garantizando que la transparencia esté integrada en el sistema y no se trate como una verificación puntual. Se trata de crear una plataforma donde los usuarios puedan operar con confianza, sabiendo que los fundamentos están establecidos".

Al publicar las Pruebas de Reservas mensualmente, Phemex proporciona una visión verificable de la solvencia de la plataforma y el respaldo de las reservas. La actualización de abril de 2026 da continuidad a esta práctica, fomentando una mayor rendición de cuentas y una transparencia medible en el ecosistema de activos digitales. Las inversiones continuas en infraestructura, estabilidad del sistema y experiencia del usuario tienen como objetivo garantizar que los operadores puedan gestionar activos, ejecutar operaciones y acceder a fondos sin inconvenientes.

Acerca de Phemex

Fundada en 2019, Phemex es una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, en la que confían más de 10 millones de operadores en todo el mundo. La plataforma ofrece trading al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque vanguardista y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas fiables, acceso inclusivo y oportunidades en constante evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y alcancen el éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948958/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg