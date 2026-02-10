NATO on valinnut Brandwatchin ja Blackbird.AI-konsortion tietoympäristön arviointivalmiuksien toimittajaksi

Tekoälypohjaiset valmiudet auttavat NATOa ymmärtämään monimutkaisia tietoympäristöjä

BRIGHTON, Iso-Britannia, 10. helmikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Brandwatch, Cision-konserniin kuuluva ja sosiaalisen tiedon ja sosiaalisen median hallinnan maailmanlaajuinen johtaja, sekä Blackbird.AI, narratiivisen tiedon maailmanlaajuinen johtaja, ilmoittivat tänään, että NATOn viestintä- ja tietovirasto (NCIA) on valinnut niiden konsortion toimittamaan edistyksellisiä tietoympäristön arviointivalmiuksia (IEAC) Pohjois-Atlantin liiton (NATO) puolesta.

Järjestelmä tarjoaa turvallisia, skaalautuvia ja tekoälypohjaisia työkaluja julkisten ja kaupallisesti saatavilla olevien tietolähteiden tietoympäristön seurantaan, analysointiin ja tulkintaan. Se toimitetaan räätälöitynä, koko yrityksen kattavana sosiaalisen tiedon ratkaisuna, joka yhdistää median seurannan, mielipiteiden analysoinnin ja trendien havaitsemisen, mikä tukee päätöksentekoa kautta NATOn. Ratkaisu auttaa NATOa arvioimaan kehittyviä narratiivisia uhkia ja reagoimaan niihin. Näitä uhkia ovat mm. disinformaation ja haitallisten narratiivien leviäminen monimutkaisissa digitaalisissa ekosysteemeissä.

Tämä aloite on merkittävä virstanpylväs Brandwatchin pitkäaikaisessa yhteistyössä NATOn kanssa ja vahvistaa konsortion roolia luotettavana, tehtäviin valmiiden digitaalisten tietojen toimittajana. Nämä valmiudet on suunniteltu integroimaan mahdollisimman laaja datan kattavuus, tarjoamaan lisäarvoa ja tukemaan strategisia viestijöitä NATOn tietoympäristön arviointiyhteisössä, jotta he voivat suunnitella ja analysoida tehokkaasti nopeassa, pirstaloituneessa ja kiistanalaisessa ympäristössä.

Tämän kyvyn toteuttamiseksi konsortio tuo yhteen täydentäviä teknologioita ja asiantuntemusta Cisionin tuotevalikoimasta, mukaan lukien Trajaanin jonka hakutietoteknologia paljastaa uusia trendejä ja aikomussignaaleja globaaleissa yleisöissä. Tätä täydentävät erikoistuneet kumppanit Osavul ja Converseon. Yhdessä nämä valmiudet auttavat NATOa vahvistamaan strategista viestintää, parantamaan tilannetietoisuutta ja mahdollistamaan nopeamman ja paremmin tietoon perustuvan päätöksenteon.

"Meillä on kunnia tukea NATOa tässä kriittisessä tehtävässä", sanoi Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "Yhdistämällä maailmanluokan datakattavuuden seuraavan sukupolven tekoälyyn ja analytiikkaan tarjoamme kattavamman ja ajantasaisemman käsityksen tietoympäristöstä. Tämä kumppanuus heijastaa teknologiamme vahvuutta ja yhteistä sitoutumistamme auttaa organisaatioita vastaamaan vaativimpiin tietoon liittyviin haasteisiin."

Brandwatchilla on pitkä kokemus hallitusten, puolustusvoimien ja julkisen sektorin organisaatioiden tukemisesta ympäri maailmaa. Sen ratkaisut yhdistävät sosiaalisen median ja median tiedot, edistyneen analytiikan, tekoälypohjaisen tiedon ja tiukan tietojen lisensointi- ja turvallisuusstandardien noudattamisen – nämä ovat ominaisuuksia, jotka tukevat konsortion kykyä toimia teknologian, hallinnon ja tehtävien toteuttamisen risteyskohdassa.

"Tietoympäristön ymmärtäminen on välttämätöntä tehokkaan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta koko liittokunnassa", sanoi Chris Riley, suunnitelma- ja tietojohtaja NATOn päämajassa sijaitsevassa strategisen viestinnän toimistossa. "Tämä integroitu Brandwatch- ja Blackbird.AI-ratkaisu parantaa merkittävästi kykyämme tuottaa datapohjaista tietoa laajassa mittakaavassa."

"Blackbird.AI:n strateginen yhteistyö NATOn kanssa viime vuosien aikana on tuottanut kriittistä analyysia NATOn toimintaan vaikuttavista haitallisista narratiiveista", sanoi Wasim Khaled, Blackbird.AI:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen. "Olemme innoissamme yhteistyöstämme Brandwatchin kanssa. Sen avulla voimme tarjota NATOlle entistä enemmän käytännönläheistä tietoa sen pyrkiessä turvaamaan kaikkien jäsentensä vapauden ja turvallisuuden."

Tietoa konsortion kumppaneista

Tietoa Brandwatchista

Brandwatch on johtava sosiaalisen median hallinnointipalvelu ja kuluttajatutkimusanalytiikkapalvelu, joka antaa brändeille mahdollisuuden nähdä ja tulla nähdyksi sekä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi niiden yleisöjen toimesta, joilla on eniten merkitystä. Puolet Forbes 100 -listan jäsenistä luottaa Brandwatchiin, joka varustaa maailman innovatiivisimmat yritykset tekoälypohjaisella tiedolla ja työkaluilla, joiden avulla ne voivat hyödyntää mahdollisuuksia, vahvistaa sitouttamista ja kiihdyttää kasvua.

Kattava palveluvalikoimamme kattaa kuluttajatutkimusanalytiikan, vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median hallinnoinnin, joiden avulla brändit ja virastot voivat toteuttaa datapohjaisia strategioita laajassa mittakaavassa.

Brandwatch on osa Cisionin brändiperhettä yhdessä CisionOnen, Trajaanin ja PR Newswiren kanssa.

Tietoa Blackbird.AI:stä

BLACKBIRD.AI suojaa johtajia ja organisaatioita narratiivisilta disinformaatiohyökkäyksiltä, jotka aiheuttavat taloudellista, operatiivista, maineellista ja fyysistä vahinkoa. Blackbird.AI:n narratiivinen tietoalusta, Gartnerin nimeämä "The Company to Beat for Disinformation Narrative Intelligence", tunnistaa haitalliset narratiiviset hyökkäykset ja priorisoi ne riskipisteiden, niiden takana olevien uhkatekijöiden, niiden leviämisverkostojen, niitä skaalaavien bottien poikkeavan käyttäytymisen sekä niitä yhdistävien ryhmien ja yhteisöjen perusteella. Tämän tiedon avulla organisaatiot voivat tehdä parempia strategisia päätöksiä ja ryhtyä ennakoiviin toimiin vähentääkseen riskejä merkittävästi. Lisätietoja on sivustolla Blackbird.AI.

