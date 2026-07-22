Gravity Game Unite (GGU) Sukses Gelar "Ragnarok Zero: Global European User Meetup"!

Sejumlah petinggi Gravity Game Unite (GGU), termasuk CEO Yoshinori Kitamura, hadir langsung bersama tim pengembang Ragnarok Zero: Global. Acara ini juga dihadiri para pemain, kreator konten, influencer, serta perwakilan media lokal sehingga menunjukkan besarnya antusiasme terhadap game tersebut. Sebelumnya, Eropa menjadi salah satu wilayah yang memberikan respons paling positif selama masa Open Beta Test (OBT) Ragnarok Zero: Global. Kehadiran Yoshinori Kitamura pun menegaskan pentingnya pasar Eropa bagi Gravity Game Unite (GGU), serta menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan yang lebih dekat dengan komunitas pemain di kawasan tersebut.

Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari CEO Gravity Game Unite (GGU), kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tim pengembang mengenai Ragnarok Zero: Global. Peserta acara juga mendapat gambaran mengenai arah layanan dan roadmap untuk pasar Eropa, mendengarkan cerita di balik proses pengembangan game, mengikuti sesi tanya jawab bersama tim pengembang, hingga berinteraksi langsung dengan para pengembang, media, influencer, dan sesama pemain. Selain itu, peserta membawa pulang merchandise eksklusif dan menikmati berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang berkesan.

Gravity Game Unite (GGU) menyatakan akan terus memperkuat komunikasi dengan komunitas melalui layanan langsung Ragnarok Zero: Global. Selama acara berlangsung, tim pengembang juga menyerap berbagai masukan dari para pemain dan berdiskusi mengenai beragam aspek permainan. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan post-launch yang lebih baik, serta memperkuat perkembangan komunitas Ragnarok Zero: Global di Eropa.

President Gravity Game Unite (GGU), Harry Choi, mengatakan, "Acara ini menjadi langkah penting dalam memperluas kehadiran perusahaan di pasar Eropa. Kami tengah mempersiapkan berbagai hal secara matang sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan antusiasme luar biasa yang ditunjukkan para pemain selama masa OBT. Ke depan, kami akan terus menghadirkan lebih banyak kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, dan membangun komunikasi yang lebih erat dengan komunitas pemain di setiap wilayah."

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Pemain dapat mengikuti kanal resmi Ragnarok Zero: Global untuk memperoleh berita dan kabar terbaru.

Situs OBT: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Praregistrasi: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr9

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SOURCE Gravity Game Unite SDN. BHD.