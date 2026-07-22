Gravity Game Unite (GGU), PC MMORPG oyunu 'Ragnarok Zero: Global' için düzenlenen Avrupa Kullanıcı Buluşmasını Başarıyla Tamamladı!

KUALA LUMPUR, Malezya, 22 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Küresel oyun şirketi Gravity'nin Malezya'daki iştiraki Gravity Game Unite (GGU), Almanya'da düzenlenen "Ragnarok Zero: Global Avrupa Kullanıcı Buluşması"nı başarıyla tamamladı.

Gravity Game Unite (GGU), 18 Temmuz'da Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupalı kullanıcılar için ilk yüz yüze etkinliğini düzenledi. Etkinlik, şirketin Avrupa pazarına doğrudan hizmet verme konusundaki kararlılığını göstermek ve yerel toplulukla uzun vadeli ilişkiler kurmak amacıyla düzenlendi.

European User Meetup for Ragnarok Zero: Global

Etkinliğe, CEO Yoshinori Kitamura'nın da aralarında bulunduğu Gravity Game Unite (GGU) üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Ragnarok Zero: Global geliştirme ekibinin üyeleri katıldı. Etkinliğe yerel kullanıcılar, influencer'lar ve medya temsilcileri de katıldı; bu durum, oyuna yönelik büyük bir beklentiyi yansıtıyordu. Avrupa, Ragnarok Zero: Global'in açık beta testi (OBT) sırasında özellikle olumlu geri bildirimler aldığı bölgelerden biriydi. CEO Yoshinori Kitamura'nın katılımı, etkinliğin önemini ve Gravity Game Unite'ın (GGU) Avrupa topluluğuna özel hizmet sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Etkinlik, Gravity Game Unite (GGU) CEO'sunun açılış konuşmasıyla başladı; ardından geliştirme ekibinin oyuna ilişkin tanıtımı, Avrupa için hizmet stratejisi ve yol haritasına dair sunum, oyunun perde arkasına dair bilgiler içeren bir geliştirici konuşması, kullanıcılarla soru-cevap oturumu ve kullanıcılar, geliştiriciler, medya temsilcileri ile influencer'lar arasında gerçekleştirilen ağ oluşturma etkinliği yer aldı. Katılımcılar ayrıca özel hediyeler aldılar ve unutulmaz anılar yaratmak üzere tasarlanmış çeşitli etkinliklerin tadını çıkardılar.

Gravity Game Unite (GGU), doğrudan Ragnarok Zero: Global hizmeti aracılığıyla kullanıcılarla iletişimi güçlendirmeyi planladığını açıkladı. Etkinlik sırasında geliştirme ekibi, kullanıcıların geri bildirimlerini dinledi ve çok çeşitli görüş alışverişinde bulunurken, oyunun piyasaya sürülmesinden sonraki hizmet stratejisine ve Avrupa'daki topluluğunun büyümesine olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Gravity Game Unite (GGU) Başkanı Harry Choi, şunları söyledi, "Bu etkinlik önemli bir dönüm noktası oldu ve Gravity Game Unite (GGU)'nin Avrupa pazarına girişi için sağlam bir temel oluşturdu. OBT süresince kullanıcılarımızın gösterdiği muazzam destek ve coşkuya karşılık vermek için titiz hazırlıklar yapıyoruz. Yerel topluluğumuzla etkileşim kurmak ve iletişimde kalmak için fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz."

Bağlantıda Kalın

Oyuncular, resmi Ragnarok Zero: Global kanallarını son haberler ve güncellemeler için takip edebilir.

OBT'ye katılın: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Ön Kayıt: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr9

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