Vantage Markets ajoute une nouvelle plume à son chapeau : Vantage Markets remporte le prix du meilleur programme d'affiliation Forex aux Global Brand Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs Vantage Markets (« Vantage ») a prolongé sa série de victoires avec une autre accolade prestigieuse : le prix Best Forex Affiliate Program lors des Global Brand Awards 2024.Le prix du meilleur programme d'affiliation Forex aux Global Brand Awards 2024.

Cette dernière reconnaissance vient s'ajouter au palmarès impressionnant de la société. Plus tôt cette année, Vantage a décroché le titre convoité de meilleur courtier CFD pour 2024, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie du trading des contrats de différence (CFD).

Avec un réseau mondial florissant de plus de 20 000 affiliés actifs et courtiers introducteurs (IB), Vantage est réputé pour ses commissions et structures de rabais hautement compétitives et flexibles. Les plateformes partenaires de la société - CellXpert et le portail Next-Gen IB - fournissent une suite complète de ressources éducatives et marketing, permettant aux affiliés et aux IB d'étendre leurs réseaux tout en offrant un soutien vital à leurs clients.

Cette reconnaissance n'est pas la première pour le programme de partenariat de Vantage. Il a déjà reçu les prix « Best Introducing Broker Program MENA 2023 » et « Best Affiliate Program LATAM 2023 » lors de la remise des prix de l'International Business Magazine. Vantage a également reçu les titres de « Meilleur programme d'affiliation Forex, Global 2023 » et « Meilleur programme d'affiliation, Global 2023 » de Global Brands Magazine, validant ainsi son engagement en faveur de l'excellence.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer chez Vantage, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir le prix du meilleur programme d'affiliation Forex lors des Global Brand Awards 2024. Cette reconnaissance témoigne du dévouement sans relâche de notre équipe à offrir l'excellence, un soutien inégalé et de la valeur à nos partenaires. »

« En mettant l'accent sur la transparence, la fiabilité et la satisfaction des clients, Vantage s'engage à fournir aux traders et aux affiliés les outils et les ressources dont ils ont besoin pour naviguer sur les marchés financiers avec confiance et succès. »

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

