Pencapaian Terbaru Vantage Markets: Raih Gelar "Wins Best Forex Affiliate Program" di Global Brand Awards 2024

Didukung jaringan global yang mencakup lebih dari 20.000 active affiliate dan introducing broker (IB), Vantage memiliki reputasi sebagai broker yang menawarkan sistem komisi dan potongan harga yang sangat kompetitif dan fleksibel. Platform kemitraan Vantage-- portal CellXpert dan Next-Gen IB -- menyediakan materi edukasi dan pemasaran yang lengkap sehingga affiliate dan IB dapat memperluas jaringan sekaligus menyediakan dukungan bagi klien-kliennya.

Gelar bergengsi tersebut bukan pengakuan pertama yang diraih program kemitraan Vantage. Sejumlah gelar yang sebelumnya sukses direbut Vantage adalah "Best Introducing Broker Program MENA 2023" dan "Best Affiliate Program LATAM 2023" di International Business Magazine Awards. Vantage juga sempat meraih gelar "Best Forex Affiliate Program, Global 2023" dan "Best Affiliate Program, Global 2023" dari Global Brands Magazine sebagai bukti komitmen pada keunggulan.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage, berkata, "Kami gembira meraih gelar 'Best Forex Affiliate Program' di Global Brand Awards 2024. Pengakuan ini membuktikan dedikasi tim kami dalam mengejar keunggulan, serta menyediakan dukungan dan nilai tambah terbaik bagi mitra-mitra."

"Mengutamakan transparansi, reliabilitas, dan kepuasan klien, Vantage selalu berkomitmen membekali trader dan affiliate dengan perangkat dan sarana yang diperlukan untuk menghadapi pasar finansial."

Informasi lebih lanjut tentang Vantage Markets dan Forex Affiliate Program dari Vantage Markets yang sukses memenangkan berbagai penghargaan tersedia di partners.vantagemarkets.com.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk trading produk Contracts for Difference (CFD) pada Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 15 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan ekosistem trading aset yang tepercaya, aplikasi mobile trading yang memenangkan penghargaan , serta platform trading yang mudah digunakan agar klien bisa menangkap peluang trading aset. Unduh Vantage App di App Store atau Google Play.

trade smarter @vantage

PERINGATAN TENTANG RISIKO: Aktivitas trading CFD sangat berisiko. Nilai kerugian Anda dapat melampaui nilai investasi awal.

SOURCE Vantage