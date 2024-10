A Vantage Markets acrescenta mais um prémio ao seu palmarés: Vence o Best Forex Affiliate Program nos Global Brand Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 24 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A corretora de múltiplos ativos Vantage Markets ("Vantage") aumentou a sua série de vitórias com mais um prestigioso reconhecimento: o prémio Best Forex Affiliate Program nos Global Brand Awards 2024.

Este mais recente reconhecimento vem juntar-se ao impressionante historial da empresa. No início deste ano, a Vantage conquistou o cobiçado título de Best CFD Broker para 2024, solidificando a sua posição como líder no setor da negociação de Contract for Difference (CFD).

Vantage Markets Adds Another Feather to its Cap: Wins Best Forex Affiliate Program at Global Brand Awards 2024

Com uma próspera rede global de mais de 20 000 afiliados ativos e introducing brokers (IB), a Vantage é reconhecida pelas suas comissões altamente competitivas e flexíveis e estruturas de descontos. As plataformas de parceiros da empresa - CellXpert e o portal Next-Gen IB - oferecem um conjunto abrangente de recursos educativos e de marketing, permitindo que os afiliados e os IB expandam as suas redes, ao mesmo tempo que oferecem um apoio vital aos seus clientes.

Este reconhecimento não é o primeiro para o programa de parcerias da Vantage. As distinções anteriores incluem os prémios "Best Introducing Broker Program MENA 2023" e "Best Affiliate Program LATAM 2023" nos International Business Magazine Awards. A Vantage foi também distinguida com os títulos "Best Forex Affiliate Program, Global 2023" e "Best Affiliate Program, Global 2023" pela Global Brands Magazine, validando ainda mais o seu compromisso com a excelência.

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer da Vantage, disse: "Estamos entusiasmados por receber o prémio Best Forex Affiliate Program nos Global Brand Awards 2024. Este reconhecimento é um testemunho da dedicação incansável da nossa equipa em oferecer excelência, apoio inigualável e valor aos nossos parceiros."

"Com o nosso foco na transparência, fiabilidade e satisfação do cliente, a Vantage continua empenhada em capacitar os negociadores e afiliados com as ferramentas e recursos de que necessitam para navegar nos mercados financeiros com confiança e sucesso."

Para mais informações sobre a Vantage Markets e o seu premiado Forex Affiliate Program, visite partners.vantagemarkets.com .

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos CFD que oferece acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Mercadorias, Índices, ações, ETF e obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada e uma plataforma de negociação fácil de utilizar para que os clientes aproveitem oportunidades de negociação. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de maneira mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2527760/PR_Hero_image.jpg

Logótipo -https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg