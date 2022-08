« We Have Promises to Keep » - Le fonds Education Cannot Wait touchent 7 millions d'enfants victimes de la crise

NEW YORK, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ), le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, a aujourd'hui publié son nouveau document « We Have Promises to Keep » (Nous avons des promesses à tenir) : Rapport annuel des résultats » indiquant que les investissements de l'ECW avec les partenaires stratégiques ont touché près de 7 millions d'enfants et d'adolescents - dont 48,4 % de filles - depuis que le Fonds est devenu opérationnel en 2017.

New ECW Annual Results Report highlights impact of the United Nations global fund for education in emergencies and protracted crises as leaders race to deliver on the promise for universal, equitable quality education.

Grâce à ses partenariats stratégiques, ECW a touché 3,7 millions d'enfants dans 32 pays touchés par la crise rien qu'en 2021. Cette même année, 11,8 millions d'enfants supplémentaires ont bénéficié des interventions du Fonds dans le cadre du programme COVID-19, ce qui porte à 31,2 millions le nombre total d'enfants soutenus par ce programme.

L'ECW a mobilisé un montant record de 388,6 millions de dollars en 2021, et le total des contributions au Fonds dépasse désormais 1,1 milliard de dollars.

« Il n'y a pas de rêve plus puissant que celui d'une éducation. Nous devons tenir notre promesse de fournir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous », a déclaré le très honorable Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de pilotage de haut niveau de l'ECW.

Le rapport sur les résultats s'appuie sur de nouvelles estimations choquantes indiquant que 222 millions d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire victimes de crises dans le monde ont un besoin urgent de soutien éducatif. Parmi eux, 78,2 millions ne sont pas scolarisés et les 119,6 millions qui le sont ne parviennent pas à atteindre les compétences minimales en mathématiques et en lecture.

Selon le rapport, les conflits, les déplacements forcés, les catastrophes d'origine climatique et l'effet aggravant de la pandémie de COVID-19 ont alimenté l'augmentation des besoins en matière d'éducation en situation d'urgence, les appels de fonds atteignant 2,9 milliards de dollars en 2021, contre 1,4 milliard en 2020. Alors que l'année 2021 a enregistré un montant record de 645 millions de dollars US pour le financement de l'appel en faveur de l'éducation, le déficit de financement global a augmenté de 17 %, passant de 60 % en 2020 à 77 % en 2021.

La conférence de haut niveau sur le financement de l'ECW, qui se tiendra à Genève en février 2023, et la campagne 222 Million Dreams appellent les donateurs gouvernementaux, le secteur privé, les fondations et les particuliers fortunés à passer des engagements aux actes en apportant des contributions financières substantielles à l'ECW.

« Les bons résultats de l'ECW au cours de nos cinq premières années de fonctionnement sont la preuve que nous pouvons donner aux filles et aux garçons touchés par les crises l'espoir, la protection et les possibilités d'une éducation de qualité », a déclaré Yasmine Sherif, directrice de l'éducation Cannot Wait.

