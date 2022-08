„Musimy dotrzymać złożonych obietnic" - 7 milionów dzieci dotkniętych kryzysami skorzystało z funduszu „Education Cannot Wait"

NOWY JORK, 23 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- „Education Cannot Wait" (ECW), globalny fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz edukacji dzieci dotkniętych sytuacjami nagłymi i przedłużającymi się sytuacjami kryzysowymi, opublikował dziś Raport Roczny „Musimy dotrzymać złożonych obietnic", z którego wynika, że od chwili uruchomienia funduszu w 2017 r. inwestycje zrealizowane przez partnerów strategicznych ECW dotarły do niemal 7 milionów dzieci i młodzieży – w tym 48,4% to dziewczęta.

New ECW Annual Results Report highlights impact of the United Nations global fund for education in emergencies and protracted crises as leaders race to deliver on the promise for universal, equitable quality education.

Tylko w 2021 r. fundusz ECW objął pomocą 3,7 miliona dzieci z 32 państw dotkniętych sytuacjami kryzysowymi. W tym samym roku fundusz objął działaniami związanymi z walką z pandemią COVID-19 kolejne 11,8 miliona dzieci, co daje łączną liczbę 31,2 miliona dzieci i młodzieży korzystających z działań na rzecz walki z pandemią COVID-19.

ECW zmobilizowało w 2021 r. rekordową kwotę 388,6 miliona USD, a łączna kwota wkładu w fundusz wynosi obecnie 1,1 miliarda USD.

„Edukacja jest największym marzeniem. Musimy dotrzymać złożonej obietnicy zagwarantowania edukacji opartej na dostępności dla wszystkich i równorzędnej jakości" – powiedział Gordon Brown, specjalny wysłannik ONZ ds. edukacji globalnej i prezes grupy koordynującej wysokiego szczebla funduszu ECW.

Raport potwierdza szokujące nowe szacunki wskazujące, że 222 miliony dzieci i młodzieży w wieku szkolnym dotknięte różnego rodzaju globalnymi kryzysami pilnie potrzebuje wsparcia edukacyjnego. 78,2 miliona z nich nie uczęszcza do szkoły, a 119,6 miliona uczęszcza do niej, ale nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu matematyki i czytania.

Według raportu, konflikty, przymusowe przesiedlenia, katastrofy klimatyczne oraz szeroko pojęte skutki pandemii COVID-19 przyczyniły się do wzrostu liczby dzieci i młodzieży pilnie potrzebujących wsparcia edukacyjnego, a koszty niezbędnego wsparcia sięgnęły w 2021 r. kwoty 2,9 miliarda USD w porównaniu do 1,4 miliarda USD w 2020 r. Pomimo wyjątkowo wysokich nakładów na edukację w 2021 r., które zamknęły się kwotą 645 milionów USD – łączna luka w finansowaniu poszybowała w górę o 17%, z 60% w 2020 r. do 77% w 2021 r.

Konferencja wysokiego szczebla w sprawie finansowania funduszu ECW, która odbędzie się w lutym 2023 r. w Genewie, oraz kampania 222 milionów marzeń będą poświęcone zaangażowaniu darczyńców z sektora państwowego, prywatnego oraz osób zamożnych osób w działalność funduszu poprzez wnoszenie znaczących dotacji na fundusz ECW.

„Wymierne wyniki działalności funduszu ECW w pierwszych pięciu latach jego działalności dowodzą, że możemy dać dziewczętom i chłopcom dotkniętym sytuacjami kryzysowymi nadzieję, ochronę oraz możliwość uzyskania dostępu do wysokiej jakości edukacji" – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektorka funduszu „Education Cannot Wait".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1881895/Education_Cannot_Wait_Annual_Results_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

