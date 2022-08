'We Have Promises to Keep' (Er zijn beloften die we moeten waarmaken) - investeringen in Education Cannot Wait (onderwijs kan niet wachten) bereikt 7 miljoen door een crisis getroffen kinderen

NEW YORK, 23 augustus, 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait, (ECW), het wereldwijde fonds van de Verenigde Naties voor onderwijs in noodsituaties en langdurige crises, heeft vandaag zijn nieuwe "We Have Promises to Keep: Annual Results Report" (We hebben beloften om waar te maken: jaarverslag) gepubliceerd, waarin wordt aangegeven dat ECW-investeringen met strategische partners bijna 7 miljoen kinderen en adolescenten hebben bereikt, waarvan 48,4% meisjes, sinds het fonds in 2017 operationeel werd.

Via de strategische partnerschappen bereikte ECW alleen al in 2021 3,7 miljoen kinderen in 32 door een crisis getroffen landen. In datzelfde jaar werden nog eens 11,8 miljoen kinderen bereikt via de COVID-19-interventies van het fonds. Hiermee kwam het totale aantal dat via de COVID-19-interventies werd ondersteund op 31,2 miljoen.

ECW heeft in 2021 een nieuw record van 388,6 miljoen dollar opgehaald, en de teller voor de totale bijdragen aan het fonds staat nu op meer dan 1,1 miljard dollar.

"Er is geen droom die krachtiger is dan die van een opleiding. We moeten onze belofte nakomen om inclusief, eerlijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden aan iedereen", aldus Gordon Brown, speciaal gezant van de VN voor wereldwijd onderwijs en voorzitter van de High-Level Steering Group van de ECW.

Het rapport volgt op schokkende nieuwe schattingen die erop wijzen dat 222 miljoen scholieren en adolescenten die wereldwijd in een crisis zitten, dringend behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van onderwijs. Daarvan zitten er 78,2 miljoen niet op school, terwijl 119,6 miljoen wel op school zitten, maar geen minimale vaardigheden ontwikkelen op het gebied van rekenen en lezen.

Volgens het rapport hebben conflicten, gedwongen ontheemding, door het klimaat veroorzaakte rampen en het verstrekkende effect van de COVID-19-pandemie geleid tot meer onderwijs in noodsituaties, waarbij de benodige financiering in 2021 opliep tot 2,9 miljard dollar, in vergelijking met 1,4 miljard dollar in 2020. Terwijl er in 2021 een recordbedrag van 645 miljoen dollar aan financiering nodig was, schoot het totale financieringstekort met 17% omhoog, van 60% in 2020 tot 77% in 2021.

De topfinancieringsconferentie van het ECW, die in februari 2023 in Genève wordt gehouden, en de 222 Million Dreams-campagne doen een beroep op overheidsdonoren, de particuliere sector, stichtingen en vermogende particulieren om in actie te komen door substantiële financieringsbijdragen aan het ECW te doen.

"De solide resultaten die ECW in zijn eerste vijf jaar heeft behaald, zijn het bewijs dat we door crises getroffen meisjes en jongens kunnen helpen met de hoop, bescherming en kansen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs", aldus Yasmine Sherif, directeur van Education Cannot Wait.

