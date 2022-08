"Temos promessas a cumprir" - Investimentos do fundo A Educação não Pode Esperar chegam a sete milhões de crianças afetadas pela crise

NOVA YORK, 23 de agosto, 2022 /PRNewswire/ -- O fundo global das Nações Unidas para educação em emergências e crises prolongadas, A Educação não Pode Esperar (ECW), publicou hoje seu novo "Relatório de resultados anuais: Temos promessas a cumprir", indicando que os investimentos do ECW com parceiros estratégicos chegaram a cerca de sete milhões de crianças e adolescentes - 48,4% das quais são meninas – desde que o Fundo entrou em operação em 2017.

O novo Relatório de Resultados Anuais do ECW destaca o impacto do fundo global das Nações Unidas para a educação em situações de emergência e crise prolongada à medida que os líderes buscam cumprir a promessa de uma educação de qualidade universal e equitativa.

Por meio de suas parcerias estratégicas, o ECW chegou a 3,7 milhões de crianças em 32 países afetados pela crise somente em 2021. Mais de 11,8 milhões de crianças foram beneficiadas por meio das intervenções da COVID-19 do fundo no mesmo ano, elevando o número total suportado pelas intervenções da COVID-19 para 31,2 milhões.

O ECW mobilizou um valor recorde de USD 388,6 milhões em 2021, e o total de contribuições para o fundo agora ultrapassa USD 1,1 bilhão.

"Não há sonho mais poderoso do que o de uma educação. Devemos cumprir nossa promessa de fornecer educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos", disse O Muito Honorável Gordon Brown, enviado especial da ONU para a Educação Global e presidente do grupo de direção de alto nível do ECW.

O relatório de resultados vem com base em novas estimativas alarmantes, que indicam que 222 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar em meio à crise em todo o mundo precisam urgentemente de apoio educacional. Entre eles estão 78,2 milhões que estão fora da escola e 119,6 milhões que frequentam a escola, mas não alcançam as competências mínimas em matemática e leitura.

De acordo com o relatório, conflitos, deslocamentos forçados, desastres induzidos pelo clima e o efeito agravante da pandemia da COVID-19 impulsionaram o aumento das necessidades de educação em emergências, com pedidos de financiamento atingindo USD 2,9 bilhões em 2021, em comparação com USD 1,4 bilhão em 2020. Embora 2021 tenha registrado um recorde de USD 645 milhões em recursos para a educação, a lacuna geral de financiamento aumentou 17%, de 60% em 2020 para 77% em 2021.

A Conferência de Financiamento de Alto Nível do ECW será realizada em Genebra em fevereiro de 2023 e a campanha 222 Milhões de Sonhos convoca os doadores governamentais, o setor privado, fundações e indivíduos de alta renda para transformar compromissos em ação fazendo contribuições financeiras substanciais para o ECW.

"Os resultados sólidos do ECW em nossos primeiros cinco anos de operação são a prova de que podemos capacitar meninas e meninos afetados pela crise com esperança, proteção e oportunidade de educação de qualidade", disse Yasmine Sherif, diretora do fundo A Educação Não Pode Esperar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882022/Education_Cannot_Wait_Annual_Results_Report.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

FONTE Education Cannot Wait

