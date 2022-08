-'We Have Promises to Keep':La educación no puede esperar Las inversiones llegan a 7 millones de niños afectados por la crisis

NUEVA YORK, 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ), el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, emitió hoy su nuevo " We Have Promises to Keep: Annual Results Report ("Tenemos promesas que cumplir: informe anual de resultados") que indica que las inversiones de ECW con socios estratégicos han llegado a cerca de 7 millones de niños y adolescentes –el 48,4 % de los cuales son niñas– desde que el Fondo entró en funcionamiento en 2017.

New ECW Annual Results Report highlights impact of the United Nations global fund for education in emergencies and protracted crises as leaders race to deliver on the promise for universal, equitable quality education.

A través de sus asociaciones estratégicas, ECW llegó a 3,7 millones de niños en 32 países afectados por crisis solo en 2021. Ese mismo año, se llegó a 11,8 millones de niños adicionales a través de las intervenciones de COVID-19 del Fondo, lo que elevó el número total de niños apoyados a través de las intervenciones de COVID-19 a 31,2 millones.

ECW movilizó la cifra récord de 388,6 millones de dólares estadounidense en 2021, y las contribuciones totales al Fondo ahora superan los 1100 millones de dólares estadounidenses.

"No hay sueño más poderoso que el de una educación. Debemos cumplir nuestra promesa de brindar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos", dijo el Rvmo. Honorable Gordon Brown, enviado especial de la ONU para la Educación Global y presidente del Grupo Directivo de Alto Nivel de ECW.

El informe de resultados se basa en nuevas estimaciones impactantes que indican que 222 millones de niños y adolescentes en edad escolar atrapados en crisis en todo el mundo necesitan urgentemente apoyo educativo. Estos incluyen 78,2 millones que no asisten a la escuela y 119,6 millones que asisten a la escuela pero no alcanzan las competencias mínimas en matemáticas y lectura.

Según el informe, los conflictos, los desplazamientos forzados, los desastres inducidos por el clima y el efecto agravante de la pandemia de COVID-19 impulsaron un aumento de las necesidades de educación en situaciones de emergencia con solicitudes de financiación que alcanzaron los 2900 millones de dólares estadounidense en 2021, en comparación con los 1400 millones de dólares estadounidense de 2020. Mientras que 2021 vio un récord de 645 millones de dólares estadounidense en fondos de apelación para la educación: la brecha de financiación general aumentó en un 17 %, del 60 % en 2020 al 77 % en 2021.

La Conferencia de Financiación de Alto Nivel de ECW que se llevará a cabo en Ginebra en febrero de 2023 y la campaña 222 Million Dreams hacen un llamado a los donantes gubernamentales, el sector privado, las fundaciones y las personas de alto poder adquisitivo para convertir los compromisos en acciones al hacer contribuciones financieras sustanciales a ECW.

"Los sólidos resultados de ECW en nuestros primeros cinco años de operación son una prueba de que podemos empoderar a las niñas y los niños afectados por crisis con la esperanza, la protección y la oportunidad de una educación de calidad", dijo Yasmine Sherif, directora de Education Cannot Wait.

