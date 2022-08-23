«Мы должны сдержать обещания»: инвестиции фонда Education Cannot Wait охватывают 7 миллионов детей в кризисных ситуациях

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа 2022 /PRNewswire/ -- Глобальный фонд ООН по образованию в условиях чрезвычайных ситуаций и затяжных кризисов Education Cannot Wait (ECW) опубликовал сегодня свой новый годовой итоговый отчет «Мы должны сдержать обещания», в котором отмечается, что с момента начала работы фонда в 2017 году инвестиции ECW в стратегических партнеров охватили почти 7 миллионов детей и подростков (из которых 48,4% девочки).

New ECW Annual Results Report highlights impact of the United Nations global fund for education in emergencies and protracted crises as leaders race to deliver on the promise for universal, equitable quality education.

Только в 2021 году благодаря стратегическим партнерам фонд ECW охватил 3,7 млн детей в 32 странах, пострадавших от кризисов. В том же году в рамках проводимых фондом мероприятий по борьбе с COVID-19 было охвачено еще 11,8 миллиона детей, а общее число детей, получивших поддержку в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19, достигло 31,2 миллиона.

В 2021 году фонд ECW привлек рекордную сумму в 388,6 млн долларов, а общий объем взносов в Фонд в настоящее время превысил 1,1 млрд долларов.

«Нет мечты более сильной, чем мечта об образовании. Мы должны выполнить свое обещание обеспечить инклюзивное, равноправное и качественное образование для всех», — заявил достопочтенный Гордон Браун (Gordon Brown), Специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и председатель Руководящей группы высокого уровня фонда ECW.

Итоговый отчет был опубликован на фоне шокирующих новых оценок, согласно которым 222 миллиона детей и подростков школьного возраста, оказавшихся в кризисной ситуации по всему миру, срочно нуждаются в поддержке в области образования. Среди них 78,2 млн детей, не посещающих школу, и 119,6 млн детей, которые посещают школу, но не получают минимальных знаний в области математики и чтения.

Согласно отчету, конфликты, вынужденное перемещение, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и усугубляющий эффект пандемии COVID-19 способствовали росту потребностей в образовании в чрезвычайных ситуациях, а объем заявок о предоставлении финансирования в 2021 году достиг 2,9 млрд долларов по сравнению с 1,4 млрд долларов в 2020 году. Хотя в 2021 году по заявкам на финансирование образования была выделена рекордная сумма в 645 млн долларов, общий дефицит финансирования увеличился на 17%, с 60% в 2020 году до 77% в 2021 году.

Финансовая конференция высокого уровня ECW, которая пройдет в Женеве в феврале 2023 года, и кампания 222 Million Dreams призывают государственных доноров, частный сектор, фонды и состоятельных людей воплотить обязательства в конкретные действия, сделав существенные финансовые взносы в фонд ECW.

«Убедительные результаты, достигнутые фондом ECW за первые пять лет работы, являются доказательством того, что мы можем дать девочкам и мальчикам, пострадавшим от кризисов, надежду, защиту и возможность получить качественное образование», — заявила Ясмин Шериф (Yasmine Sherif), директор фонда Education Cannot Wait.

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SOURCE Education Cannot Wait