„Splňme své sliby": Investice fondu Education Cannot Wait pomohly sedmi milionům dětí zasažených krizemi

NEW YORK, 23. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ) čili „Vzdělání nepočká", globální fond OSN pro vzdělávání dětí v mimořádných situacích a vleklých krizích, dnes vydal svou aktuální zprávu „ We Have Promises to Keep: Annual Results Report (Splňme své sliby: Výroční zpráva o výsledcích) ", podle níž investice ECW a jeho strategických partnerů doputovaly od zahájení činnosti fondu v roce 2017 k téměř sedmi milionům dětí a dospívajících, z toho 48,4 % dívek.

New ECW Annual Results Report highlights impact of the United Nations global fund for education in emergencies and protracted crises as leaders race to deliver on the promise for universal, equitable quality education.

Prostřednictvím strategických partnerství pronikl fond ECW jen v roce 2021 k 3,7 milionu dětí ve 32 zemích zasažených krizí. Ve stejném roce se podařilo prostřednictvím jeho intervencí COVID-19 pomoci dalším 11,8 milionu dětí. Celkový počet dětí podpořených prostřednictvím intervencí COVID-19 tak dosáhl 31,2 milionu.

ECW v roce 2021 zmobilizoval rekordních 388,6 milionu dolarů a celkové příspěvky do fondu nyní dosahují 1,1 miliardy dolarů.

„Není mocnějšího snu, než je sen o vzdělání. My nyní musíme splnit své sliby o inkluzivním, spravedlivém a kvalitním vzdělání pro všechny," řekl The Rt. Hon. Gordon Brown, zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání a předseda řídící skupiny ECW na vysoké úrovni.

Zpráva o výsledcích vychází z šokujících nových odhadů , podle nichž 222 milionů školáků a dospívajících z celého světa, kteří se ocitli v krizových situacích, naléhavě potřebuje podporu v oblasti vzdělávání. Z tohoto počtu 78,2 milionu dětí nechodí do školy vůbec a 119,6 milionu dětí školu sice navštěvuje, nedosahuje však minimálních kompetencí v matematice a čtení.

Podle údajů zprávy vytvořily konflikty, nucené vysídlování, katastrofy způsobené klimatickými změnami a souhrnný dopad pandemie COVID-19 zvýšené potřeby v oblasti vzdělávání v mimořádných situacích. Finanční sbírky přitom dosáhly v roce 2021 objemu 2,9 miliardy dolarů (oproti 1,4 miliardy dolarů v roce 2020). Zatímco v roce 2021 bylo na financování výzev v oblasti vzdělávání vybráno rekordních 645 milionů dolarů, celkový nedostatek finančních prostředků vyskočil o 17 % – z 60 % v roce 2020 na 77 % v roce 2021.

Konference ECW o financování na vysoké úrovni, která se bude konat v únoru 2023 v Ženevě, a kampaň „222 Million Dreams (222 milionů snů)" vyzývají dárcovské vládní orgány, soukromý sektor, nadace a majetné jednotlivce, aby proměnili své závazky v činy a poskytli ECW podstatné finanční příspěvky.

„Úctyhodné výsledky ECW za prvních pět let naší činnosti svědčí o tom, že dokážeme dívkám a chlapcům postiženým krizí poskytnout naději, ochranu a příležitost v podobě kvalitního vzdělání," uvedla ředitelka fondu Education Cannot Wait Yasmine Sherifová.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881895/Education_Cannot_Wait_Annual_Results_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait