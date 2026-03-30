चीन की पहली विदेशी फुल-टैब उत्पादन लाइन: Highstar के Malaysia Tabless केंद्र में आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू हुआ

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Highstar

30 Mar, 2026, 09:00 IST

-- Highstar ने मलेशिया प्लांट का उद्घाटन किया और 21700-50PS Tabless सेल का वैश्विक स्तर पर अनावरण किया

कुलिम, मलेशिया, 30 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- 26 मार्च, 2026 को, Highstar ने सफलतापूर्वक अपना Malaysia Tabless सेल केंद्र की शुरुआत का समारोह और वैश्विक भागीदार सम्मेलन आयोजित किया। इसी समय, केदाह के कुलिम में स्थित Highstar के उन्नत बैटरी निर्माण केंद्र ने भी आधिकारिक तौर पर उत्पादन शुरू कर दिया। टैबलेस सिलिंड्रिकल सेलों के लिए चीन की पहली विदेशी व्यापक उत्पादन लाइन की शुरुआत करते हुए, यह उपलब्धि Highstar की वैश्विक सप्लाई चेन के विस्तार को गति देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और वैश्विक रणनीतिक साझेदार एकत्रित हुए।

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Highstar's Malaysia Tabless base officially starts production.
Highstar's Malaysia Tabless base officially starts production.

"दीर्घकालिकता" रणनीति पर जोर देते हुए, Highstar के अध्यक्ष Mr. Zhou Wen ने कहा: "कुलिम का चयन वैश्विक हरित ऊर्जा रुझानों और इसके प्रीमियम व्यापारिक वातावरण के प्रति हमारी रणनीतिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। वैश्विक ग्राहकों के लिए यह प्लांट एक सहयोगात्मक मंच और मलेशिया के उद्योग के प्रति एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। हम उच्च प्रतिस्पर्धी बिजली समाधान प्रदान करने के लिए स्थानीय परिचालन और विश्व स्तरीय मानकों को बनाए रखेंगे।"

21700-50PS का शुभारंभ: उद्योग की सीमाओं को तोड़ना
टैबलेस टेक्नोलॉजी को प्रयोगशाला से इंटेलिजेंट व्यापक उत्पादन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए एक 5.0Ah ऑल-अराउंड टैबलेस सेल INR21700-50PS का शुभारंभ मुख्य आकर्षण था। इसमें 3 टेक्नोलॉजीकल सफलताओं, 4 मुख्य विशेषताओं और 5 प्रमुख एप्लीकेशनों को प्राप्त करते हुए, जमीनी स्तर के नवाचार शामिल हैं: संयुक्त रूप से विकसित एक Ni90+ उच्च-ऊर्जा कैथोड, अगली पीढ़ी का एक सिलिकॉन-कार्बन (SiC) फास्ट-चार्ज एनोड, और एक क्रांतिकारी "पॉइंट-लाइन-फेस" 3D प्रवाहकीय नेटवर्क।

चार प्रमुख लाभ:

  • अत्यधिक शक्ति और कम प्रतिरोध: आंतरिक प्रतिरोध घटकर ≤3mΩ (70% से अधिक की कमी) हो जाता है, जो अत्यधिक बिजली की मांगों के लिए 250A (50C) तात्कालिक पल्स डिस्चार्ज का समर्थन करता है।
  • तापमान की विस्तृत रेंज: जमा देने वाले और अत्यधिक गर्म वातावरण में परिचालन सीमाओं को पार करते हुए -40°C से 80°C तक स्थिर डिस्चार्ज।
  • कुशल और तेज़ चार्जिंग: रेंज की चिंता दूर करते और बाहरी उपयोग में दक्षता बढ़ाते हुए, यह 3C फास्ट चार्जिंग (15 मिनट में 80% SOC) को सपोर्ट करता है।
  • अल्ट्रा-लॉंग लंबी चक्र अवधि: 30A उच्च-दर डिस्चार्ज पर 1,000 चक्र प्राप्त करता है (मल्टी-टैब सेल के जीवनकाल को दोगुना करता है) और 50A/70A साइक्लिंग को सपोर्ट करता है।

सभी परिदृश्यों को सशक्त बनाना
अथितियों ने विश्व की अग्रणी Tabless बैटरी उत्पादन लाइन का दौरा किया और Highstar के कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की अत्यधिक प्रशंसा की। इन मजबूत मापदंडों द्वारा संचालित, 21700-50PS पांच प्रमुख क्षेत्रों को कवर करेगा: प्रीमियम पावर टूल्स, गार्डन टूल्स, औद्योगिक रोबोट/AGVs, AIDC, और eVTOLs।

"उत्पादन एक आरंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं।" मलेशिया स्थित अपने केंद्र का एक नए इंजन के रूप में उपयोग करते हुए, Highstar उच्च-प्रदर्शन वाले उत्पादों में नवाचार करते और हरित ऊर्जा भविष्य की रूपरेखा तैयार करने हेतु वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए, छोटी पावर बैटरियों पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2943886/222.jpg

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