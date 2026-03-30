- Primera línea de producción de celdas sin pestañas completas de China en el extranjero: La planta de Highstar en Malasia inicia oficialmente su producción

-- Highstar inaugura su planta en Malasia y presenta a nivel mundial la celda sin pestañas 21700-50PS.

KULIM, Malasia, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de marzo de 2026, Highstar celebró con éxito la ceremonia de inauguración de su planta de celdas sin pestañas en Malasia y su conferencia global de socios. Al mismo tiempo, la avanzada planta de fabricación de baterías de Highstar en Kulim, Kedah, inició oficialmente su producción. Este hito, que marca la primera línea de producción en masa de celdas cilíndricas sin pestañas en el extranjero de China, subraya el firme compromiso de Highstar de acelerar el desarrollo de su cadena de suministro global. Dignatarios locales y socios estratégicos globales se reunieron para presenciar este momento histórico.

Highstar's Malaysia Tabless base officially starts production.

Haciendo hincapié en una estrategia a 'largo plazo', el presidente de Highstar, Zhou Wen, declaró: "La elección de Kulim refleja nuestra respuesta estratégica a las tendencias globales de energía verde y su entorno empresarial de primer nivel. Esta instalación es una plataforma de colaboración para clientes globales y un compromiso a largo plazo con la industria de Malasia. Mantendremos operaciones localizadas y estándares de clase mundial para proporcionar soluciones energéticas altamente competitivas".

Lanzamiento de la 21700-50PS: Rompiendo barreras en la industria

El evento más destacado fue el debut de la INR21700-50PS, una celda sin pestañas de 5.0 Ah, que impulsó con éxito la tecnología sin pestañas del laboratorio a la producción en masa inteligente. Con 3 avances tecnológicos, 4 características clave y 5 aplicaciones principales, presenta innovaciones en la capa inferior: un cátodo de alta energía Ni90+ desarrollado conjuntamente, un ánodo de carga rápida de silicio-carbono (SiC) de última generación y una revolucionaria red conductora 3D de 'punto-línea-cara'.

Cuatro ventajas clave:

Potencia extrema y baja resistencia: La resistencia interna se reduce a ≤3 m Ω (más del 70 % de reducción), lo que permite una descarga de pulso instantánea de 250 A (50C) para demandas de potencia extremas.

Amplio rango de temperatura: Descarga estable de -40 °C a 80 °C, superando los límites operativos en entornos de congelación y abrasión.

Carga rápida eficiente: Admite carga rápida de 3C (15 minutos al 80 % SOC), eliminando la ansiedad por la autonomía y aumentando la eficiencia en exteriores.

Vida útil ultralarga: Alcanza 1.000 ciclos con una descarga de alta tasa de 30 A (duplicando la vida útil de las celdas multitab) y admite ciclos de 50 A/70 A.

Potenciando todos los escenarios

Los invitados recorrieron la línea de producción de baterías sin pestañas líder en el mundo y elogiaron el riguroso control de calidad de Highstar. Gracias a estos sólidos indicadores, la batería 21700-50PS abarcará cinco sectores clave: herramientas eléctricas de alta gama, herramientas de jardinería, robots industriales/AGV, AIDC y eVTOL.

"La producción es un punto de partida, no un punto final". Utilizando la base de Malasia como nuevo motor, Highstar continuará profundizando su enfoque en baterías de baja potencia, innovando productos de alto rendimiento y colaborando con socios globales para trazar un futuro de energía verde.

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