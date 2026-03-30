Première ligne de production d'étiquettes complètes à l'étranger en Chine : La base Tabless de Highstar en Malaisie entre officiellement en production

-- Highstar inaugure l'usine de Malaisie et dévoile la première mondiale de la cellule 21700-50PS Tabless.

KULIM, Malaisie, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 26 mars 2026, Highstar a organisé avec succès la cérémonie de mise en service de sa base de cellules sans tabou en Malaisie et la conférence mondiale des partenaires. Dans le même temps, la base de fabrication de batteries avancées de Highstar à Kulim, Kedah, a officiellement démarré la production. Marquant la première ligne de production de masse à l'étranger pour les cellules cylindriques sans languette, cette étape souligne l'engagement ferme de Highstar à accélérer l'agencement de sa chaîne d'approvisionnement mondiale. Des dignitaires locaux et des partenaires stratégiques mondiaux se sont réunis pour assister à ce moment historique.

Highstar's Malaysia Tabless base officially starts production.

Mettant l'accent sur une stratégie « à long terme », le président de Highstar, M. Zhou Wen, a déclaré : « Le choix de Kulim reflète notre réponse stratégique aux tendances mondiales en matière d'énergie verte et à son environnement commercial de premier ordre. Cette installation est une plateforme de collaboration pour les clients internationaux et un engagement à long terme pour l'industrie malaisienne. Nous maintiendrons des opérations localisées et des normes de niveau international afin de fournir des solutions énergétiques hautement compétitives. »

Lancement du 21700-50PS : Briser les plafonds de l'industrie

Le point fort a été le lancement de l'INR21700-50PS, une cellule sans tabulation de 5,0 Ah, qui a permis de faire passer la technologie sans tabulation du laboratoire à la production de masse intelligente. Avec 3 avancées technologiques, 4 points forts et 5 applications majeures, , il se caractérise par des innovations de fond : une cathode à haute énergie Ni90+ co-développée, une anode à charge rapide en carbone-silicium (SiC) de nouvelle génération, et un réseau conducteur 3D révolutionnaire « point-line-face. »

Quatre avantages fondamentaux :

Puissance extrême et faible résistance : La résistance interne chute à ≤3mΩ (plus de 70% de réduction), supportant une décharge instantanée par impulsion de 250A (50C) pour les demandes de puissance extrêmes.

La résistance interne chute à ≤3mΩ (plus de 70% de réduction), supportant une décharge instantanée par impulsion de 250A (50C) pour les demandes de puissance extrêmes. Large plage de températures : Décharge stable de -40°C à 80°C, dépassant les limites opérationnelles dans les environnements gelés et brûlants.

Décharge stable de -40°C à 80°C, dépassant les limites opérationnelles dans les environnements gelés et brûlants. Chargement rapide efficace : Prise en charge de la charge rapide 3C (15 minutes jusqu'à 80 % de l'état de charge), éliminant l'angoisse de l'autonomie et augmentant l'efficacité de l'utilisation en extérieur.

Prise en charge de la charge rapide 3C (15 minutes jusqu'à 80 % de l'état de charge), éliminant l'angoisse de l'autonomie et augmentant l'efficacité de l'utilisation en extérieur. Durée de vie ultra-longue : Permet d'effectuer 1 000 cycles à un taux de décharge élevé de 30 A (doublant ainsi la durée de vie des cellules à languettes multiples) et prend en charge les cycles de 50 A/70 A.

Empowering All Scenarios

Les invités ont visité la première ligne de production de batteries Tabless au monde et ont fait l'éloge du contrôle de qualité rigoureux de Highstar. S'appuyant sur ces paramètres solides, le 21700-50PS couvrira cinq secteurs clés : outils électriques haut de gamme, outils de jardinage, robots industriels/AGV, AIDC et eVTOL.

« En utilisant la base malaisienne comme nouveau moteur », Highstar continuera à se concentrer sur les piles de petite puissance, à innover dans les produits de haute performance et à collaborer avec des partenaires mondiaux pour tracer un avenir énergétique vert.

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