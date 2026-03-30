Highstar Resmikan Pabrik Baterai "Tabless" Pertama di Luar Negeri yang Berlokasi di Malaysia

Dengan menekankan strategi jangka panjang, Chairman, Highstar, Zhou Wen, menyatakan: "Pemilihan Kulim mencerminkan respons strategis kami terhadap tren energi hijau global, serta iklim bisnis yang kondusif. Fasilitas produksi tersebut menjadi platform kolaborasi bagi klien global sekaligus komitmen jangka panjang Highstar terhadap industri di Malaysia. Kami akan mengedepankan aktivitas operasional di pasar lokal dengan standar kelas dunia untuk menghadirkan solusi energi yang sangat kompetitif."

Peluncuran 21700-50PS: Menembus Rekor Industri

Debut INR21700-50PS, sel baterai tabless serbaguna berkapasitas 5,0Ah yang berhasil membawa teknologi tabless dari tahap laboratorium menuju produksi massal yang cerdas, menjadi sorotan utama. Dengan pencapaian tiga terobosan teknologi, empat daya saing, dan penerapannya di lima sektor utama, produk ini mengusung inovasi mendasar: katoda berdaya besar Ni90+ yang terwujud melalui kolaborasi, anoda Silicon-Carbon (SiC) generasi terbaru untuk pengisian cepat, serta jaringan konduktif 3D "point-line-face" yang revolusioner.

Empat Daya Saing:

Daya Ekstrem & Resistansi Rendah : Resistansi internal berkurang hingga ≤3mΩ (penurunan lebih dari 70%), mendukung pelepasan arus secara instan 250A (50C) untuk kebutuhan daya ekstrem.

Rentang Suhu Luas: Stabil beroperasi dari -40°C hingga 80°C, melampaui batas operasional dalam lingkungan suhu ekstrem.

Stabil beroperasi dari -40°C hingga 80°C, melampaui batas operasional dalam lingkungan suhu ekstrem. Pengisian Cepat dan Efisien : Mendukung pengisian cepat 3C (15 menit hingga 80% SOC), mengurangi kekhawatiran terkait jarak tempuh dan meningkatkan efisiensi penggunaan.

Siklus Pakai yang Sangat Awet: Mencapai 1.000 siklus pada pelepasan arus tinggi 30A (dua kali lebih lama dibanding sel baterai multi-tab), serta mendukung siklus 50A/70A.

Mendukung Berbagai Skenario Penggunaan

Peserta acara berkunjung ke lini produksi baterai tabless terkemuka di dunia dan sangat mengapresiasi sistem kendali mutu Highstar. Didukung performa unggulan, 21700-50PS akan digunakan di lima sektor utama: peralatan listrik premium, peralatan taman, robot industri/AGV, AIDC, dan eVTOL.

"Produksi merupakan titik awal, bukan akhir." Didukung pabrik di Malaysia sebagai mesin pertumbuhan baru, Highstar akan terus memperdalam fokus pada baterai berdaya kecil, mengembangkan produk berperforma tinggi, serta berkolaborasi dengan mitra global untuk membangun masa depan energi hijau.

SOURCE Highstar