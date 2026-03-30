Highstar Resmikan Pabrik Baterai "Tabless" Pertama di Luar Negeri yang Berlokasi di Malaysia
30 Mar, 2026, 14:04 WIB
-- Highstar Meresmikan Pabrik di Malaysia dan Meluncurkan Secara Global Sel Baterai Tabless 21700-50PS
KULIM, Malaysia, 30 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Pada 26 Maret 2026, Highstar sukses menggelar acara peresmian pabrik Sel Baterai Tabless di Malaysia serta Konferensi Mitra Global. Pada saat yang sama, pabrik baterai canggih Highstar di Kulim, Kedah, resmi beroperasi. Sebagai lini produksi massal pertama di luar negeri untuk sel baterai silinder tabless milik produsen Tiongkok, pencapaian ini menegaskan komitmen Highstar dalam mempercepat pengembangan rantai pasok global. Para pejabat lokal dan mitra strategis global turut hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini.
Dengan menekankan strategi jangka panjang, Chairman, Highstar, Zhou Wen, menyatakan: "Pemilihan Kulim mencerminkan respons strategis kami terhadap tren energi hijau global, serta iklim bisnis yang kondusif. Fasilitas produksi tersebut menjadi platform kolaborasi bagi klien global sekaligus komitmen jangka panjang Highstar terhadap industri di Malaysia. Kami akan mengedepankan aktivitas operasional di pasar lokal dengan standar kelas dunia untuk menghadirkan solusi energi yang sangat kompetitif."
Peluncuran 21700-50PS: Menembus Rekor Industri
Debut INR21700-50PS, sel baterai tabless serbaguna berkapasitas 5,0Ah yang berhasil membawa teknologi tabless dari tahap laboratorium menuju produksi massal yang cerdas, menjadi sorotan utama. Dengan pencapaian tiga terobosan teknologi, empat daya saing, dan penerapannya di lima sektor utama, produk ini mengusung inovasi mendasar: katoda berdaya besar Ni90+ yang terwujud melalui kolaborasi, anoda Silicon-Carbon (SiC) generasi terbaru untuk pengisian cepat, serta jaringan konduktif 3D "point-line-face" yang revolusioner.
Empat Daya Saing:
- Daya Ekstrem & Resistansi Rendah: Resistansi internal berkurang hingga ≤3mΩ (penurunan lebih dari 70%), mendukung pelepasan arus secara instan 250A (50C) untuk kebutuhan daya ekstrem.
- Rentang Suhu Luas: Stabil beroperasi dari -40°C hingga 80°C, melampaui batas operasional dalam lingkungan suhu ekstrem.
- Pengisian Cepat dan Efisien: Mendukung pengisian cepat 3C (15 menit hingga 80% SOC), mengurangi kekhawatiran terkait jarak tempuh dan meningkatkan efisiensi penggunaan.
- Siklus Pakai yang Sangat Awet: Mencapai 1.000 siklus pada pelepasan arus tinggi 30A (dua kali lebih lama dibanding sel baterai multi-tab), serta mendukung siklus 50A/70A.
Mendukung Berbagai Skenario Penggunaan
Peserta acara berkunjung ke lini produksi baterai tabless terkemuka di dunia dan sangat mengapresiasi sistem kendali mutu Highstar. Didukung performa unggulan, 21700-50PS akan digunakan di lima sektor utama: peralatan listrik premium, peralatan taman, robot industri/AGV, AIDC, dan eVTOL.
"Produksi merupakan titik awal, bukan akhir." Didukung pabrik di Malaysia sebagai mesin pertumbuhan baru, Highstar akan terus memperdalam fokus pada baterai berdaya kecil, mengembangkan produk berperforma tinggi, serta berkolaborasi dengan mitra global untuk membangun masa depan energi hijau.
