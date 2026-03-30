Chinas erste Übersee-Produktionslinie für Volletiketten: Highstars Tabless-Basis in Malaysia nimmt offiziell die Produktion auf

-- Highstar weiht Werk in Malaysia ein und präsentiert weltweit erstmals eine 21700-50PS Tabless-Zelle

KULIM, Malaysia, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 26. März 2026 veranstaltete Highstar erfolgreich die Inbetriebnahme der Tabless Cell Base in Malaysia und eine globale Partnerkonferenz. Gleichzeitig nahm die hochmoderne Batterieproduktionsstätte von Highstar in Kulim, Kedah, offiziell die Produktion auf. Dieser Meilenstein, der die erste chinesische Massenproduktionslinie für zylindrische Zellen ohne Tabs in Übersee markiert, unterstreicht Highstars entschlossenes Engagement für eine schnellere Gestaltung seiner globalen Lieferkette. Lokale Würdenträger und globale strategische Partner kamen zusammen, um diesem historischen Moment beizuwohnen.

Highstar's Malaysia Tabless base officially starts production.

Der Highstar-Vorsitzende Zhou Wen betonte die „ langfristige", Strategie: „Die Entscheidung für Kulim spiegelt unsere strategische Antwort auf die globalen Trends im Bereich der grünen Energie und das erstklassige Geschäftsumfeld wider. Diese Einrichtung ist eine Plattform für die Zusammenarbeit mit globalen Kunden und ein langfristiges Engagement für Malaysias Industrie. Wir werden unsere lokalen Aktivitäten und Weltklasse-Standards beibehalten, um äußerst wettbewerbsfähige Energielösungen anzubieten."

Einführung des 21700-50PS: Breaking Industry Ceilings

Der Höhepunkt war das Debüt der INR21700-50PS, einer 5,0-Ah-Alleskönnerzelle, mit der die Tabless-Technologie erfolgreich aus dem Labor in die intelligente Massenproduktion überführt wurde. Mit 3 technologischen Durchbrüchen, 4 zentralen Highlights und 5 Hauptanwendungen bietet Innovationen auf der untersten Ebene: eine gemeinsam entwickelte Ni90+-Hochenergiekathode, eine schnell aufladbare Silizium-Kohlenstoff (SiC)-Anode der nächsten Generation und ein revolutionäres 3D-Leitfähigkeitsnetz mit Punkt-Linien-Fläche.

Vier wesentliche Vorteile:

Extreme Leistung und geringer Widerstand: Der Innenwiderstand sinkt auf ≤3mΩ (über 70 % Reduzierung) und unterstützt 250A (50C) sofortige Impulsentladung für extreme Leistungsanforderungen.

Der Innenwiderstand sinkt auf ≤3mΩ (über 70 % Reduzierung) und unterstützt 250A (50C) sofortige Impulsentladung für extreme Leistungsanforderungen. Breiter Temperaturbereich: Stabile Entladung von -40°C bis 80°C, wodurch die Grenzen des Betriebs in frostigen und heißen Umgebungen überschritten werden.

Stabile Entladung von -40°C bis 80°C, wodurch die Grenzen des Betriebs in frostigen und heißen Umgebungen überschritten werden. Effiziente Schnellaufladung: Unterstützt 3C-Schnellladung (15 Minuten bis 80 % SOC), beseitigt Reichweitenangst und steigert die Effizienz im Freien.

Unterstützt 3C-Schnellladung (15 Minuten bis 80 % SOC), beseitigt Reichweitenangst und steigert die Effizienz im Freien. Ultra-lange Lebensdauer des Zyklus: Erreicht 1.000 Zyklen bei 30A Hochgeschwindigkeitsentladung (verdoppelt die Lebensdauer von Zellen mit mehreren Tabs) und unterstützt 50A/70A Zyklen.

Empowering All Scenarios

Die Gäste besichtigten die weltweit führende Produktionslinie für Tabless-Batterien und lobten die strenge Qualitätskontrolle von Highstar. Auf der Grundlage dieser robusten Messgrößen wird der 21700-50PS fünf Kernbereiche abdecken: hochwertige Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Industrieroboter/AGVs, AIDC und eVTOLs.

„Produktion ist ein Ausgangspunkt, kein Endpunkt." Highstar wird den Standort Malaysia als neuen Motor nutzen und seinen Fokus auf kleine Leistungsbatterien weiter vertiefen, innovative Hochleistungsprodukte entwickeln und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um eine grüne Energiezukunft zu gestalten.

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